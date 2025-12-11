Itt a fordulat: Putyin újabb NATO-tagország vezetőjével tárgyal

A Kreml hivatalosan is jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóra készül Recep Tayyip Erdogannal Türkmenisztánban. Mint azt Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára közölte, a két vezető megbeszélése az Asgabatban (Türkmenisztán fővárosa) rendezett fórumon valósulhat meg – írja a Lenta.

Putyin és Erdogan újabb egyeztetésre készül

Fotó: AFP/Gianluigi Guercia