PutyinOroszországTörökországTayyip Erdogan

Itt a fordulat: Putyin újabb NATO-tagország vezetőjével tárgyal

Az orosz elnök hamarosan Türkmenisztánba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Putyin szóvivője szerint a találkozó szervezése jelenleg is folyik, majd kiemelte, hogy az orosz elnök diplomáciai erőfeszítései folytatódnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:48
Putyin Erdogannal tervez tárgyalásokat Fotó: VLADIMIR SMIRNOV Forrás: POOL
A Kreml hivatalosan is jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóra készül Recep Tayyip Erdogannal Türkmenisztánban. Mint azt Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára közölte, a két vezető megbeszélése az Asgabatban (Türkmenisztán fővárosa) rendezett fórumon valósulhat meg – írja a Lenta.

Putyin és Erdogan újabb egyeztetésre készül
Fotó: AFP/Gianluigi Guercia

Az orosz elnök diplomáciai aktivitása az elmúlt napokban is folyt: december 10-én Moszkvában tárgyalásokat folytatott Prabowo Subianto indonéz elnökkel, aki munkalátogatásra érkezett az orosz fővárosba. Érdekességképpen megjegyezték, hogy a delegáció gépét orosz zászló díszítette a moszkvai érkezéskor. 

Egy korábbi bejelentés szerint Putyin december 11–12-én látogat Türkmenisztánba. 

Korábban írtunk róla, hogy Törökországban tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A magyar kormányfő szerint súlyos témák voltak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is. 

Borítókép: Putyin Erdogannal tervez tárgyalásokat (Fotó: AFP)

