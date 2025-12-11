A Kreml hivatalosan is jelezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóra készül Recep Tayyip Erdogannal Türkmenisztánban. Mint azt Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára közölte, a két vezető megbeszélése az Asgabatban (Türkmenisztán fővárosa) rendezett fórumon valósulhat meg – írja a Lenta.
Itt a fordulat: Putyin újabb NATO-tagország vezetőjével tárgyal
Az orosz elnök hamarosan Türkmenisztánba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Putyin szóvivője szerint a találkozó szervezése jelenleg is folyik, majd kiemelte, hogy az orosz elnök diplomáciai erőfeszítései folytatódnak.
Az orosz elnök diplomáciai aktivitása az elmúlt napokban is folyt: december 10-én Moszkvában tárgyalásokat folytatott Prabowo Subianto indonéz elnökkel, aki munkalátogatásra érkezett az orosz fővárosba. Érdekességképpen megjegyezték, hogy a delegáció gépét orosz zászló díszítette a moszkvai érkezéskor.
Egy korábbi bejelentés szerint Putyin december 11–12-én látogat Türkmenisztánba.
További Külföld híreink
Korábban írtunk róla, hogy Törökországban tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. A magyar kormányfő szerint súlyos témák voltak az asztalon a magyar–török csúcstalálkozó keretében, többek között a béke, energiabiztonság, bevándorlás, gazdasági együttműködés kérdése is.
Borítókép: Putyin Erdogannal tervez tárgyalásokat (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs közösségi oldalán bírálta a brüsszeli terveket
Az EU Belgiumot ugyanúgy büntetné, mint Magyarországot.
Brüsszel tanulhatna, így lehet megvédeni a rezsicsökkentést
Magyarország jól jár.
Hatalmas pofont kapott Von der Leyen
A miniszterelnök nem zárta ki a jogi lépéseket.
Ukrajna csak az időt húzza?
Kulcskérdés a garancia.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs közösségi oldalán bírálta a brüsszeli terveket
Az EU Belgiumot ugyanúgy büntetné, mint Magyarországot.
Brüsszel tanulhatna, így lehet megvédeni a rezsicsökkentést
Magyarország jól jár.
Hatalmas pofont kapott Von der Leyen
A miniszterelnök nem zárta ki a jogi lépéseket.
Ukrajna csak az időt húzza?
Kulcskérdés a garancia.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!