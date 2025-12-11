Trump megoldást kínál Európának, Brüsszel a háborút választja

Számos európai tisztviselő megkérdőjelezi, hogy az amerikai javaslatok megvalósíthatók-e; néhányan történelmi léptékű gazdasági felosztáshoz hasonlítják azt. Európa továbbra is tart attól, hogy a Kremlre nehezedő nyomás enyhülne, és újjáéledne az orosz energiafüggőség, amelytől 2022 után igyekeztek megszabadulni – számolt be a The Wall Street Journal.

Az európai háborúpárti kormányok a befagyasztott orosz vagyon felhasználását inkább Ukrajna állami működésének és hadigazdálkodásának finanszírozására kívánják fordítani, nem pedig amerikai irányítású befektetési konstrukciókra.

Az amerikai fél szerint az európai megközelítés gyorsan felélné a rendelkezésre álló forrásokat; Washington viszont a Wall Street szereplőivel többszörösére növelné a befektethető összeget. A BlackRock vezetője, Larry Fink is részt vesz egyeztetéseken.