Az elmúlt hetekben a Trump-adminisztráció több háttérdokumentumot adott át európai partnereinek, amelyek az amerikai elképzelést vázolják Ukrajna újjáépítéséről és Oroszország gazdasági reintegrációjáról. A javaslatok éles vitát váltottak ki Washington és hagyományos európai szövetségesei között. Az amerikai terv a mintegy 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon felhasználását amerikai pénzügyi vállalatok bevonásával képzeli el, többek között nagyszabású ukrajnai beruházásokra, például egy új adatközpontra, amely energiaellátását a jelenleg orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműből kapná. Egy másik melléklet Oroszország gazdaságának „felmelegítését” írja le: amerikai cégek befektetéseit stratégiai ágazatokban, valamint az orosz energiaexport újjáépítését Európa felé.
Trump megoldást kínál Európának, Brüsszel a háborút választja
A Trump-adminisztráció titkos háttérdokumentumokban vázolta fel Európának, hogyan képzeli Ukrajna újjáépítését és Oroszország gazdasági visszaillesztését a világrendbe. A tervek az amerikai pénzügyi szektor domináns szerepére, a befagyasztott orosz vagyon nagyszabású átcsoportosítására és az orosz energiaexport újjáélesztésére épülnek – mindez azonban heves ellenállást váltott ki az európai fővárosokban.
Számos európai tisztviselő megkérdőjelezi, hogy az amerikai javaslatok megvalósíthatók-e; néhányan történelmi léptékű gazdasági felosztáshoz hasonlítják azt. Európa továbbra is tart attól, hogy a Kremlre nehezedő nyomás enyhülne, és újjáéledne az orosz energiafüggőség, amelytől 2022 után igyekeztek megszabadulni – számolt be a The Wall Street Journal.
Az európai háborúpárti kormányok a befagyasztott orosz vagyon felhasználását inkább Ukrajna állami működésének és hadigazdálkodásának finanszírozására kívánják fordítani, nem pedig amerikai irányítású befektetési konstrukciókra.
Az amerikai fél szerint az európai megközelítés gyorsan felélné a rendelkezésre álló forrásokat; Washington viszont a Wall Street szereplőivel többszörösére növelné a befektethető összeget. A BlackRock vezetője, Larry Fink is részt vesz egyeztetéseken.
Az amerikai koncepció a közös gazdasági és energetikai projektekre épül, amelyek összekapcsolnák Ukrajnát és Oroszországot, és ösztönöznék a háború lezárását.
Európai vezetők nyíltan szkeptikusak, különösen az orosz energiára vonatkozó amerikai javaslatok miatt; az EU frissen elfogadott jogszabálya két éven belül kivezetné az orosz gázt. A vita felforgatja az elmúlt évtizedek Moszkva-stratégiáit: míg korábban Washington az orosz energiafüggés csökkentésére ösztönzött, Trump második ciklusának elképzelései gazdasági együttműködést helyeznének előtérbe.
A tárgyalások felgyorsultak: Steve Witkoff és Jared Kushner — Trump megbízottjai — amerikai vállalatokkal és európai vezetőkkel egyeztetnek, miközben Putyinnal is többórás tárgyalásokat folytattak.
Az amerikai üzenet szerint Oroszország csak akkor részesülhet szankcióenyhítésben és befektetésekben, ha hajlandó diplomáciai úton lezárni a háborút.
Egy fehér házi tisztviselő egyébként azt nyilatkozta, hogy Trump és csapata egy olyan megállapodás megkötésén dolgozik, amely véget vetne a háborúnak, amely az elnök szerint túl régóta húzódik. Egy szerdai telefonbeszélgetésben Trump a békefolyamatról tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmer brit miniszterelnökkel .
Trump szerdán azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy fontolgatja, részt vesz egy hétvégén tartandó európai találkozón.
Hozzátette:
Nem akarjuk az időt vesztegetni.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
