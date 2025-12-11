Ki tekeri le a háború lángját?

Izgalmas pillanatban vagyunk, a következő napokban dől el, hogy a háború közelebb kerül-e Európához, kiterjed-e a felénk, vagy pedig végképp letekerik a háború lángját – mondta Orbán Viktor múlt pénteki szokásos rádióinterjújában. Mivel két hét múlva itt a karácsony és három hét múlva elbúcsúzunk a 2025-ös (nem éppen víg) esztendőtől, valóban nem sok idő maradt arra, hogy még az idén véget érjen az ukrajnai háború.

Igaz, intenzív tárgyalások, permanens egyeztetések és üzengetések folynak amerikai, orosz, európai, ukrán politikusok és szakértők részvételével, de mind ez ideig nem kerültünk közelebb a békéhez. Sőt, a jövő heti európai ­uniós csúcson – a baljós előjelek szerint – még távolabb kerülhetünk tőle, ha a brüsszeli birodalmi bürokrácia, valamint a nyugat- és észak-európai országok háborús akarata érvényesül.

Bár a huszonhét tagállami vezető között Orbán Viktor mellett már ott lesz a régi-új cseh miniszterelnök, Andrej Babis is, de kérdéses, hogy két (vagy esetleg a szlovákkal együtt három) békepárti kormányfő képes lesz-e botot dugni az európai – egyébként elég rozoga – harci szekér kerekeinek küllői közé.

Pedig Donald Trump korábban megígérte, hogy ha ő lesz az amerikai elnök, akkor huszonnégy órán belül véget vet ennek az értelmetlen, öldöklő háborúnak. Nos, hivatalba lépése, január 20-a óta december 10-ig már 7776 óra telt el, de el kell ismerni, nem rajta múlt, hogy még mindig nem sikerült letekerni a háború lángját. Ami nem csoda, hiszen egyik háborúzó fél sem akarja – beleértve az Oroszország ellen háborúra készülő európaiakat is. Egyrészt mert nem érdekük: mindegyikük le akarja győzni a másik felet, és/vagy mert – mint például nemrég e hasábokon Horváth József kifejtette – ezen a kegyetlen háborún mindenki keresni akar. Közben pedig

nem látják, hogy ebben a háborúban (szinte) mindenki végső soron csak vesztes lehet. Másrészt egy réges-régi dogma foglyai: Flavius Vegetius Renatus ókori római hadászati író azon tanácsát követik, hogy „ha békét akarsz, készülj a háborúra!”, és nem látják be, hogy paradigmaváltásra van szükség a politikai gondolkodásban és cselekvésben is: ha békét akarsz, készülj a békére!

Aztán itt van az a közhelyszerű igazság is, hogy egy háborút mindig könnyebb elkezdeni, mint befejezni. Gondoljunk csak arra, hogy az első és a második világháborút sem úgy tervezték a kirobbantóik, hogy az több mint négy, illetve hat évig fog tartani. (Gyors és könnyű győzelemmel számoltak, ám lassú és nehéz halál lett a vége!) Emellett az európai történelemben ismerünk hétéves, harmincéves, sőt százéves háborút is (ami valójában 116 évig tartott).