idezojelek
Vélemény

Kemény Zsigmond, az újságírás fejedelme

Egész élete, írói munkássága és politikai működése hűséges tükre volt a szimbolikus erdélyi értékeknek.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
kemény zsigmonderdélypesti naplómagyarországdeák ferencjókai mór 2025. 12. 22. 5:45
0

„Egy fényes ész kihamvadt csöndesen. A régi szellemóriások egyike, feledhetlen barátja sok jelesnek, soknál jelesb maga s érdemre kitűnő, leszállt nyugodni.” E szavakkal búcsúzott a Pesti Napló 1875. december 24-i számának szerkesztőségi cikke volt főszerkesztőjétől, a ma 150 éve elhunyt báró Kemény Zsigmondtól. 

A magyar sajtótörténet emblematikus, kilenc évtizeden át egyik legfontosabb napilapját két megszakítással másfél évtizedig – 1855–1870 között – ő szerkesztette, s általa vált a legbefolyásosabb magyar politikai, közéleti orgánummá.

 A nemzeti klasszicizmus kiemelkedő regényírója, az egyik legkitűnőbb magyar esszéista a legnagyobb hatást hírlapírói-szerkesztői munkájával érte el.

Tíz évvel fiatalabb kortársa, „a legnagyobb magyar mesélő”, Jókai Mór 1865 áprilisában így jellemezte őt Üstökös című lapjában: „Kemény Zsigmond, kinek egy őse fejedelem volt, másik őse hadvezér, maga is fejedelemi és hadvezéri állást foglal el az újságírás mezején. S ha fölszámítja táborát, bizonnyal több előfizetőt állíthat hadrendbe, mint a mennyivel fejedelmi őse Nagy-Szőllősnél Kucsuk Mehemet basával megütközött...” 

Jókai néhány nappal Deák Ferenc híres-nevezetes húsvéti cikkének a Pesti Naplóban történt megjelenése után írta cikkét, melyben sommásan megállapította: „Ki most Magyarország legnagyobb embere? Deák Ferencz. Ki annak legbensőbb barátja? Kemény Zsigmond.”

Az 1867-es kiegyezés előkészítésének és nyélbe ütésének tényleg ők voltak – Andrássy Gyulával és Lónyay Menyhérttel együtt – a főszereplői. De míg a többiek államférfiúi szintre emelkedő vérbeli politikusok voltak, Kemény három hivatás között ingázott. Makkai Sándor erdélyi író, református teológus és püspök írta róla éppen száz éve, hogy 

a legnagyobbat sehol sem érhette el, mert nem tudott végleges döntést tenni élete hivatását illetően. A tudóst elnyomta benne a költő, a költő formai kellékeinek kifejlődését pedig a folytonos elvonással megakadályozta benne a politikus. „Különösen nehéz volt neki a valóságot eszményítő költő és az eszményeket megvalósítani akaró államférfiú ellentett pályája közötti választás.”

Persze a szó szoros értelmében nem költő volt, hanem tragikus jellemű és szemléletű regény- és esszéíró, ugyanakkor roppant művelt, tűpontosan látó és láttató történész-publicista. A dél-erdélyi Alvincon született Kemény Zsigmond lelkét traumákban bővelkedő gyermekkora óta az erdélyi szellem sajátosságai ihlették. 

Nem hiába tanult a nagyenyedi református kollégiumban, mert a szó legnemesebb értelmében Bethlen Gábor diákja volt.

 Mélységesen komoly lelkiismeret, zordságában is nemes erkölcsi puritánság és szilárdság, a mások hitének tiszteletében szentül ápolt vallásosság, előkelő liberalizmus, demokratikus életfelfogás, a szellemi javakat mindig az anyagiak felett magasan értékelő becslés, mindenben az egyetemességre törekvő világnézet, a lehetőségekkel nagy önuralommal számot vető bölcsesség, a legközvetlenebb feladatok iránti hűséges szeretet – ezek azok a szimbolikus erdélyi értékek, amelyeknek Kemény élete, írói munkássága és politikai működése egyaránt hűséges tükre volt.

Fiatal kora óta alig észrevett titkos lelki rugója legnagyobb fokú és legnagyobbra törő becsvágy volt nemzetének kiváló szolgálatára. Kölcsey nyomán hatni, alkotni, gyarapítani kívánt, s mivel nem volt jó szónok, az írás lett alkotóereje kifejtésének fő tere. 

A Pesti Naplóban 1853-ban megjelent Szellemi tér című esszéjében írta: „Nekünk olvasóközönséget kell teremteni és növelni. Számon kell tartanunk: mire vágyunk mi, s mire van szükségünk? Ismerni tartozunk a jelen kívánatait, a jövendő kellékeit, s e kettőért néha feláldozni hajlamainkat is.” A sajtó és a szépirodalom feladata is a nemzetet emlékezésre, elmélkedésre, magába szállásra inspirálni, és a szemlélődés higgadtságával, a fogékonyság melegével, a tetterő mérsékeltségével s a szellem éberségével rendezni az élmények és szenvedések által gyűjtött tapasztalásokat, s mindenből – a sorscsapásokból, a tévedésekből, sőt bűnökből is – tanulságot meríteni óvatosságra, kitartásra vagy javulásra.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a publicistai, lapszerkesztői credo ahogyan manapság, úgy százötven éve sem volt valami népszerű, mint erre már Gyulai Pál, a híres irodalomkritikus is rámutatott 1879-es akadémiai emlékbeszédében. De 

Kemény nem érdekes akart lenni, hanem érvényes, nem a közönséget szolgálta, hanem a valóságot, és mindig tudta, hogy mit, hogyan és mikor kell írni. 

Miután az ország 1867-ben visszanyerte alkotmányát, „a győzelem örömében, dicsőségében csak az nem részesült, aki mindig az elsők sorában küzdött. Kemény megtörve bolyongott Pest utcáin; szánták, s csakhamar elfeledték.”

Az egész életében – hétköznapjaiban, regényeiben, esszéiben is – árnyakkal viaskodó és önmagát emésztő Kemény Zsigmond elméje végül éppúgy elborult, mint Széchenyié, Vörösmartyé vagy később Adyé. Utolsó éveit a Kolozs vármegyei Pusztakamaráson töltötte, melynek nagy szülötte, 

Sütő András gyakran üldögélt Zsiga báró ledőlt sírkövén, s fél évszázada azon morfondírozott, hogy a magyar klasszikusok egyik legnagyobbjának élete és életműve „immár egész nemzedékek számára közismeretlen”. 

Ma, 2025-ben vajon hányan ismerjük, olvassuk bonyolult, zord, „jégcsapos” regényeit, s töprengünk esszéinek, vezércikkeinek korokon túlnyúló időszerű gondolatain? 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

„Próbáknak ideje ez itt”

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekukrajna

Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbrüsszel

Kalandozás a „migránsgettóban”

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektönkretétel

Az ország tönkretételének programja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekAmerika

Katonai Schengen

Bogár László avatarja

Az orosz–ukránnak látszó háború mögött a kettévált amerikai birodalom csatája zajlik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu