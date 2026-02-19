A gordiuszi csomó

Hetven évvel ’56 és harminchat évvel a rendszerváltoztatás után rezignáltan rögzíthetjük, hogy elmaradt a történelmi igazságtétel; nem történt meg a kommunizmus/szocializmus (ellentétben a nemzetiszocializmussal és fasizmussal) bűnöseinek elszámoltatása, bűneinek feltárása is csak itt-ott, úgy-ahogy. Pedig a kommunistáknak és eszmei örököseiknek ma sem lehet megbocsátani; azért sem, mert soha nem kértek bocsánatot, soha nem ismerték és vallották be bűneiket. A mai „haladó” szélsőbaloldaliak is – éppúgy, mint „különös vágású” elődeik – felsőbbrendű embereknek, az egyedüli demokratáknak, az igazság kizárólagos birtokosainak tartják magukat.
Ez ellen az arrogáns gőg és pimaszság ellen lényegében egy tisztességes és hatékony védekezési lehetőség van: az igazságtevés. Ennek legfontosabb előfeltétele az emlékezés és emlékeztetés. George Santayana spanyol-amerikai filozófus írta: „akik képtelenek emlékezni a múltra, arra vannak ítélve, hogy megismételjék azt”. Magyarországon azért emlékezünk és emlékeztetünk 2001 óta minden év február 25-én a kommunizmus bűneire és áldozataira, mert azt akarjuk, hogy azok soha többé ne ismétlődhessenek meg. Sokaknak azonban – és nem csupán a fiatalabb, „múltfogyatékos” honfitársainknak – halvány fogalma sincs arról, hogy miért éppen február 25-én van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Hisz sajnos van bőven más nap is, amely nagyon is alkalmas a szovjet megszállók és hazai bolsevista bábjaik magyarországi rémtetteinek felidézésére. Az emléknapról szóló, 2000. tavaszi országgyűlési határozati javaslat vitájában javaslatként elhangzott április 2-a is, mert 1945-ben ezen a napon – húsvéthétfőn – halt mártírhalált a részeg szovjet katonák által lelőtt (és 1997-ben boldoggá avatott) báró Apor Vilmos győri püspök, aki testével védte a rezidenciájára menekült magyar lányok, asszonyok tisztaságát. Ugyanilyen indokoltan lehetne az emléknap akár április 4-én vagy november 4-én is, de végül a szintén a megszállók gaztetteire emlékeztető február 25-e mellett döntött a magyar Országgyűlés. Ugyanis a szovjet katonai hatóságok 1947-ben ezen a napon hurcolták el lakásából Kovács Béla nemzetgyűlési képviselőt, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, s ezzel a nyílt törvénysértő beavatkozással kezdődött meg a bolsevik diktatúra létrehozásának, Magyarország szovjet gyarmatosításának végső szakasza.
