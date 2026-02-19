A gordiuszi csomó

Kovács Béla kiiktatása a vezető politikai erő, az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választáson abszolút többséget szerzett kisgazdapárt lefejezésének és szétzúzásának nyitánya lett. Az amúgy is erősen korlátozott magyar demokrácia felszámolása néhány hónap múlva a párt másik két vezetője, Nagy Ferenc miniszterelnök és Varga Béla nemzetgyűlési elnök nyugati emigrációba kényszerítésével folytatódott. A puccsal eltávolított magyar kormányfő 1947. június 9-én, Genfben lediktált levelében így tájékoztatta az eseményekről Lord Vansittart brit politikust: „A szovjet célja az, hogy szétzúzza a polgári demokráciát és Magyarországot teljesen a szovjet igába hajtsa. A német nácik is ugyanúgy dolgoztak, és az ötödik hadoszlopra támaszkodtak.” Jó barátja, az amerikai emigrációban is hű harcostársa, Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára – aki fél évvel később kényszerült hazája elhagyására – február 25-ét követően kilépett a kommunistákkal szövetséges pártjából, és megírta Veres Péter pártelnöknek, hogy Kovács Béla letartóztatását a magyar szuverenitás olyan súlyos megsértésének tekinti, mint a németek 1944. március 19-i bevonulását.

Miért Kovács Béla volt a szovjet megszállók és hazai bábjaik egyik legfőbb célpontja? Leginkább azért, mert ő volt a kisgazdák legbátrabb és legkövetkezetesebb vezetője, a párt operatív irányítója. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások előtt – saját barátaival és harcostársaival, köztük Nagy Ferenc pártelnökkel is konfrontálódva – oroszlánrésze volt abban, hogy a kisgazdapárt vezetése a szovjet követelés-fenyegetés ellenére sem fogadta el a kommunistákkal állítandó közös listát, hanem egyedül indult, és megkapta a szavazatok 57 százalékát, az abszolút parlamenti többséget! Egy év múlva, a kommunista párt 1946. szeptember végi kongresszusa előtt az általa szerkesztett Kis Újságban pedig megüzente: „Amíg mi politikai tényezők vagyunk Magyarországon, addig nem lehet róla szó, hogy az ország a Baloldali Blokk, vagy közelebbről megjelölve, a Kommunista Párt hitbizománya legyen”, és emlékeztette a kommunistákat, hogy hárommillió választópolgár áll a főtitkárként általa irányított kisgazdapárt mögött.

„1946. március 12-én, amikor a hóhértörvényt elfogadták, és amikor bennünket kizártak a kisgazdapártból, a demokratikus Magyarország meghalt és megszületett a totalitárius Magyarország, bolsevik vezetés alatt. A dráma Kovács Béla letartóztatásával kezdődött, aki akkor még a kisgazdapárt főtitkára volt és nem is sejtette, mi a jelentősége ennek a törvénynek. E törvény segítségével kényszerítették Nagy Ferenc miniszterelnököt menekülésre […] Varga Béla, a nemzetgyűlés elnöke szintén menekülni kényszerült […] maga Pfeiffer Zoltán (ennek a törvénynek szenvedélyes védője) is menekülni kényszerült. E személyi tragédiák azonban elhalványultak az »összeesküvési perek« terrorhulláma mellett, amelyek az államvédelmi törvényből indultak ki, és amelyek segítségével Rákosinak sikerült likvidálnia az alkotmányos többséggel rendelkező kormányt és helyére ültetni Dinnyés Quisling-kormányát.” (Sulyok Dezső: Két éjszaka nappal nélkül. Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2004)

Az MKP III. kongresszusán Rákosi Mátyás harcba szólította a magyar népet „a reakció sötét tervei”, „a nemzeti egység árulói”, „a nép ellenségei” ellen, és hadat üzent a legnagyobb demokratikus pártnak, a 17 százalékos támogatottságú kommunistákat állítva be a magyar demokrácia fő védelmezőiként. A párt második számú vezetője, Gerő Ernő úgy fogalmazott: „Nálunk most birkózás kezdődik a reakció és a demokrácia ereje között […] és ketté kell vágni a gordiuszi csomót.” 1946 őszén holtpontra jutott a két nagy politikai erő birkózása, ezért november végén Rákosi az MKP parlamenti frakciója előtt kijelentette a kisgazda vezetőkről: „megbomlani ez a társaság csak akkor fog, ha odaütünk, ha mi kezdjük el a pucolást…” A kisgazdapárt kipucolására és szétzúzására irányuló kommunista taktikában döntő fordulatot hozott, hogy 1946 decemberében az államvédelmi szervek a Magyar Közösség nevű titkos – se nem demokráciaellenes, se nem veszélyes – baráti társaság „köztársaság-ellenes összeesküvése” nyomaira bukkantak.