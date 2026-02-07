Református szakítópróba

Az elmúlt hétvégén még csak arról szólt a hír, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja a Református Egyházak Világközösségéből (REV) a kilépését vagy a tagságának felfüggesztését, mert olyan teológiai és szemléleti álláspontok jelentek meg a világszervezet legutóbbi nagygyűlésének anyagában, amelyekkel nem tud azonosulni. Aztán

hétfőn közzétették a Magyar Református Egyház (MRE) összesen tíz Kárpát-medencei egyházkerületének közös levelét, amely szerint az MRE felülvizsgálja a tagságát a világközösségben.

A püspökök és főgondnokok egyöntetűen elutasítják a REV múlt októberi thaiföldi nagygyűlése alkalmával közreadott kiadványban a magyar reformátusokkal kapcsolatban megfogalmazott tiszteletlen és gúnyos hangnemet.

A sértő mondatokon túl a magyar református elöljárók különösen aggályosnak tartják a bioetikai és erkölcsi kérdések körül a nagygyűlésen kialakult, a világközösség megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést, sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába.

A püspökök és főgondnokok szerint ez a nemzetközi szervezet – amelyhez a magyar református közösség több mint száz éve csatlakozott – jelenleg sem a biblikus megközelítést, sem református hitvallásainkat, sem egyházunkat nem tartja tiszteletben, ezért kell a tagságról súlyos döntést hozniuk.



A közös levélből az nem derül ki, hogy konkrétan milyen bioetikai és erkölcsi kérdésekben alakult ki súlyos nézeteltérés a magyar reformátusok és a REV között, ugyanakkor a lapunknak nyilatkozó Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rámutatott: a világközösség által elfogadott anyagokban már nem a hagyományos reformátori teológia és a biblikus hitvallásos álláspont található meg, hanem egyfajta woke-ideológia „teológiásított” változata. A munkaanyagok például

a nőt nem nőnek nevezik, hanem „szülőképes testnek”. A világközösség nagygyűlésén olyan munkaanyagokat használtak fel, amelyekben többek között a „mérgező maszkulinitás” ellen akarnak küzdeni, a „fehér felsőbbrendűséget” kívánják visszaszorítani, a „birodalom” ellen kívánnak harcolni.

Mint mondta: – Erőltetik a genderkérdést, úgy beszélnek, Isten áldása az, hogy szexuálisan ennyire sokszínű a világ.