Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

idezojelek
Vélemény

Református szakítópróba

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
Cikk kép: undefined
református egyházak világközösségBibliaLMBTQ-mozgalomwoke ideológiaerdélyi református egyházkerületMagyar Református Egyház 2026. 02. 07. 6:58
Fotó: MTI/Kiss Gábor
0

Az elmúlt hétvégén még csak arról szólt a hír, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület megfontolja a Református Egyházak Világközösségéből (REV) a kilépését vagy a tagságának felfüggesztését, mert olyan teológiai és szemléleti álláspontok jelentek meg a világszervezet legutóbbi nagygyűlésének anyagában, amelyekkel nem tud azonosulni. Aztán 

hétfőn közzétették a Magyar Református Egyház (MRE) összesen tíz Kárpát-medencei egyházkerületének közös levelét, amely szerint az MRE felülvizsgálja a tagságát a világközösségben.

A püspökök és főgondnokok egyöntetűen elutasítják a REV múlt októberi thaiföldi nagygyűlése alkalmával közreadott kiadványban a magyar reformátusokkal kapcsolatban megfogalmazott tiszteletlen és gúnyos hangnemet.

A sértő mondatokon túl a magyar református elöljárók különösen aggályosnak tartják a bioetikai és erkölcsi kérdések körül a nagygyűlésen kialakult, a világközösség megosztottságát figyelmen kívül hagyó konzultációt, mely teljes mértékben nélkülözte a biblikus-hitvallásos megközelítést, sokkal inkább az egyoldalú politikai aktivizmus került a megbeszélések középpontjába. 

A püspökök és főgondnokok szerint ez a nemzetközi szervezet – amelyhez a magyar református közösség több mint száz éve csatlakozott – jelenleg sem a biblikus megközelítést, sem református hitvallásainkat, sem egyházunkat nem tartja tiszteletben, ezért kell a tagságról súlyos döntést hozniuk.


A közös levélből az nem derül ki, hogy konkrétan milyen bioetikai és erkölcsi kérdésekben alakult ki súlyos nézeteltérés a magyar reformátusok és a REV között, ugyanakkor a lapunknak nyilatkozó Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rámutatott: a világközösség által elfogadott anyagokban már nem a hagyományos reformátori teológia és a biblikus hitvallásos álláspont található meg, hanem egyfajta woke-ideológia „teológiásított” változata. A munkaanyagok például 

a nőt nem nőnek nevezik, hanem „szülőképes testnek”. A világközösség nagygyűlésén olyan munkaanyagokat használtak fel, amelyekben többek között a „mérgező maszkulinitás” ellen akarnak küzdeni, a „fehér felsőbbrendűséget” kívánják visszaszorítani, a „birodalom” ellen kívánnak harcolni. 

Mint mondta: – Erőltetik a genderkérdést, úgy beszélnek, Isten áldása az, hogy szexuálisan ennyire sokszínű a világ.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar református vezetők szerint a nyugati egyházak értelmezésében a gender- és az LMBTQ-kérdéseket nem mint létező – és kritizálható – társadalmi valóságot nézik, hanem lényegében egyetértenek velük, és ezt próbálják a közép-európai egyházakra is ráerőltetni. Bár egyelőre nincs döntés a magyar reformátusok kilépéséről a REV-ből, de mivel – Kolumbán Vilmost idézve – 

szeretjük azt a hagyományanyagot és azt a látásmódot, amit eddig a reformátorok és mi is képviseltünk, és nem kívánunk részt venni a progresszív ideológia terjesztésében

 –, a szakítás (előbb vagy utóbb) elkerülhetetlennek látszik.

Ez nem lenne meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a nyugat- és észak-európai, valamint egyes észak-amerikai egyházakban is már nagy teret hódított a szélsőséges neoliberális, keresztényellenes woke-ideológia és LMBTQ-aktivizmus. 

Egyre több protestáns egyház, felekezet, közösség engedélyezi, sőt kifejezetten támogatja az azonos neműek házasságát és templomi esküvőjét.

Például az eredetileg evangélikus (bibliai) hitvallási alapon álló svéd egyház volt az első a világon, ahol 2009-ben egy nyíltan leszbikus lelkésznőt választottak püspöknek, és előbb lehetővé tették, majd előírták, hogy a svéd lelkészek összeadjanak azonos nemű párokat. Egy finn kereszténydemokrata képviselőnőt néhány éve azért állítottak bíróság elé, mert egyháztagként nyílt levélben kritizálta a finn lutheránus egyházat, amiért az látványosan támogatta az LMBTQ-lobbi által szervezett helsinki Pride-ot, és 

a közösségi oldalán szó szerint idézte Pál apostol szavait, amelyek a homoszexuális kapcsolatot tisztátalannak, természetellenesnek és tévelygésnek minősítik.

Ma már közhely, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, sajnos egyre inkább Európában is. A bibliai hitelvekhez és erkölcsi normákhoz ragaszkodó Krisztus-követő embereknek ma már nemcsak a kívülről (politika, bíróság, média, kulturális elit stb.), hanem gyakran a saját egyházukon belülről jövő támadással, bomlasztással, rombolással is szembe kell szállniuk. Hála Istennek vannak még a hitükhöz, a Szentíráshoz, Krisztus tanításához hű egyházi vezetők, akik ellenállnak a neoliberális-woke ideológia és gyakorlat erőszakos nyom(ul)ásának. Amikor a helsinki bíróság végül minden vád alól felmentette az említett finn képviselőnőt, az őt támogató lutheránus püspök azt mondta: – Egy csatát megnyertünk, de a háború folytatódik.

Mindezek kapcsán érdemes felidézni Henri Boulad szír–olasz származású alexandriai jezsuita egyháztudós üzenetét, amit kilenc évvel ezelőtt, a magyar állampolgárság átvételekor fogalmazott meg Budapesten a magyar fiataloknak: 

Ragaszkodjatok az identitásotokhoz! Ragaszkodjatok az örökségetekhez és a múltatokhoz! Ragaszkodjatok az értékeitekhez és hitetekhez! Legyetek erősek és ne féljetek! Bár csupán egy egészen kicsi kisebbség vagytok most, de nemsokára többséggé váltok.

Hozzátette, bár ő maga már nyolcvanöt éves, nem fél a jövőtől, mert van hite, és tudja, hogy Jézus Krisztus győzött. A történelem fordulópontján élünk, nem tudjuk, mi vár ránk, de akik hisznek és remélnek, győzni fognak.

Nem tudom, Boulad atya ismerte-e Kálvin majd fél évezredes intelmét, amely – a felekezeti és teológiai különbség ellenére – össz­hangban van a három éve elhunyt jezsuita szerzetes fenti üzenetével: 

Úgy rendezte az Úr, hogy akiket majd a mennyben megkoronáznak, előbb a földön vívják meg harcukat, csak akkor diadalmaskodjanak, ha legyőzték a küzdelem nehézségeit és győzelmet arattak.

Fontos jelzésnek tartom, hogy a mai magyar kálvinista vezetők kinyilvánították, nem hódolnak be a woke korszellemnek, nem hátrálnak meg a kívül-belül fokozódó Isten- és egyházellenes támadások elől. Nincs is hová hátrálniuk, mert tudják, tudjuk: a hitünk és örökségünk addig tart meg minket, amíg megtartjuk a hitünket és örökségünket.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekWossala György

A földkerülő vitorlázásban meg lehet halni, én meg élni akartam

Lantos Gábor avatarja

85 éves lett Wossala György, akinek az élete a Balaton, s aki nemcsak szállodaigazgatóként, de cipzárkészítőként is megállta a helyét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu