Behódolás vagy ellenállás?

Az erőseknek ma már nincs szükségük semmilyen értekezletre, hogy az jóváhagyja „csínytevéseiket”.

Faggyas Sándor avatarja
Faggyas Sándor
2026. 01. 12. 5:25
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ha az ember elég régen (hosszú évtizedek óta) tevékeny az újságírói vagy közírói pályán, jellemző – és talán megbocsátható – szokása, hogy időnként visszapillant régebbi gondolataira, fixa ideáira, emlékeztet korábbi írásaira. Ahogy én most egy épp tíz éve megjelent publicisztikámra, melyben idéztem Arany János Civilizáció című tömör és velős, majd másfél század elteltével is időszerű versét: 

Ezelőtt a háborúban / Nem követtek semmi elvet, / Az erősebb a gyengétől / Amit elvehetett, elvett. / Most nem úgy van. A világot / Értekezlet igazgatja: / S az erősebb ha mi csinyt tesz, / Összeűl és – helybehagyja.

A bölcs, öregedő költő e keserűen józan versében így summázta a modern (európai) civilizáció lényegét, működési mechanizmusát. Amely látszólag erőszakmenetes, de csak látszólag, mert az erősebb hatalmak mindig rákényszerítették akaratukat a gyengébbekre, s ha nem ment diszkrét vagy nyílt nyomásgyakorlással, rábeszéléssel, akkor durva fizikai erővel. 

Mi, magyarok az első és a második világháború után is megtapasztaltuk, milyen az, amikor a győztesek értekezlete (békekonferenciája) amit elvehet, elvesz a vesztestől, ráütve a büntetésre a nemzetközi jog pecsétjét. Az erősek civilizációján, világrendjén természetesen mindig az erősek őrködnek, a szerepek nem, csak a szereplők változnak időnként. 

Euró­pában az elmúlt fél évezredben mindig néhány nagyhatalom, birodalom döntött a kisebb népek, nemzetek sorsáról, s az egymásnak feszülő nagyok időnként lángba borították az egész kontinenst, a pusztító háborúk árát pedig mindig a vesztesekkel, a kisebb nemzetekkel fizettették meg.

A fő kérdés mindig az volt, hogy az erősek értekezletein elfogadott új rend tartós békét teremt-e és a gyengék számára is lehetőséget nyújt-e a túlélésre, a megmaradásra, akár némi gyarapodásra. A harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békét és a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszust inkább jó, az első és a második világháború utáni békekonferenciát viszont kifejezetten rossz példaként szokás emlegetni. Guglielmo Ferrero olasz történész, filozófus, író szerint a bécsi kongresszuson a győztes hatalmak vezetői arra törekedtek, hogy 

a vasláncok helyett selyemszálak tartsák a rendet, hogy minden országban az erő diktatúrája helyett helyreálljon a legitim hatalom, hogy az erőszakos hódítások, a protektorátusok helyett, az elérhetetlen hegemóniáért való harc helyett helyreálljon a nemzetközi jog által szabályozott európai rend, melyet szerződések biztosítanak.

Az első európai csúcstalálkozón kialakított rend lényegé­ben az első világháborúig fennállt. Ezzel szemben az 1918–20. évi versailles-i békerendszert illetően – amelyet Keynes, a világhírű brit közgazdász „karthágói” békének nevezett, mivel a győztes hatalmakat a féktelen bosszú, a legyőzöttek (köztük a magyarok) könyörtelen megbüntetése és tönkretétele vezérelte – gyakorlatilag konszenzus van, hogy az észszerűtlen, igazságtalan és elfogadhatatlan békediktátumnak egyenes és elkerülhetetlen következménye volt a második világháború. És ami után a győztes nagyhatalmak kontár elődeik­nél is nagyobb bűnt és hibát követtek el, így az Európa keleti felén élő népek, nemzetek majdnem fél évszázadra szovjet megszállás és elnyomás alá kerültek.

Ma már az is jól látható, ahogy anno az idealista-utópista wilsoni elvek, majd az Atlanti Charta szép ígéretei füstbe mentek, úgy az Európai Uniót megalapozó 1950. évi Schuman-nyilatkozat magasztos eszméi is rég feledésbe merültek. 

Az abszolutista európai birodalmat építő mai cinikus és korrupt brüsszeli bürokraták vagy nem ismerik, vagy ha esetleg igen, akkor nevetnek azon: „Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, amely vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed”. Sőt Von der Leyen és társai a legjobb úton „haladnak” afelé, hogy kontinensünkön a káosz és a zsarnokság immár nem egymás alternatívái, hanem kiegészítői lesznek.

Odáig jutottunk, hogy a brüsszeli Európai Bizottság (a luxembourgi EU Bírósággal karöltve) már nem az uniós szerződések őre, hanem azokat megsértve, durva nyomásgyakorlást és szankciókat alkalmazva lép fel a politikai, ideológiai – legújabban háborús – céljaival, törekvéseivel egyet nem értő renitens tagállamokkal szemben.

A magukat a szabadság, a demokrácia, a jogállam, a nemzetközi jog letéteményeseinek és védelmezőinek tartó európai vezetők éppúgy a nyílt, jogsértő erőpolitika útjára léptek, mint amit Oroszországgal és az Egyesült Államokkal szemben – nem alaptalanul – kritizálnak. 

Az ezernyolcszáz éve élt híres római jogtudós, Ulpianus szerint a jog parancsai ezek: tisztességesen élni, mást nem bántani, kinek-kinek megadni a magáét. Az Arany János idézett versében leírt modern civilizáció azonban ennek az elvnek a szöges ellentéte, s azóta még tovább romlott a helyzet: az erőseknek ma már nincs szükségük semmilyen értekezletre, hogy az jóváhagyja „csínytevéseiket”.

 A kisebb országoknak, nemzeteknek pedig nincs más választásuk: behódolnak vagy ellenállnak. Mi, magyarok már legalább ötszáz éve szembesülünk ezzel a dilemmával. És van remény, mert még mindig „megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

