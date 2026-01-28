Nagy hazafi, még nagyobb ember

A halála után nem sokkal a Franklin Társulat által kiadott emlékkönyv a róla szóló törvénycikk közlésével kezdődik, majd báró Podmaniczky Frigyes (akit Mikszáth Kálmán nevezett el „Budapest vőlegényének”, mert soha nem nősült meg, hanem hosszú életét a főváros építésének, fejlesztésének szentelte) 1876. március 24-i keltezésű nyílt levelével folytatódik. Kijelenti, hogy Deák Ferenc a szónoklat terén olyan volt, mint Mozart a zenében. „A ki hallotta őt szónokolni, a ki végighallgatta egymásból folyó érveléseit, tiszta, folyékony, egyszerű nyelvezetét, páratlan erejű, de minden sallangtól ment mondatait, olyannyira egyszerűnek és igaznak találta mind azt, hogy szinte meg volt győződve arról, hogy ő mind ezt épen ugy elmondhatta volna… De az igy gondolkozó azután, ha leült s beszédet irt – vagy nekikészült s beszédet mondott el, – belésűlt s csakhamar átlátta, hogy a Deák szónoklatával csak egy ember bir széles e hazában, s ez Deák Ferencz maga!”

A magát „haladásügyi napszámosnak” nevező Csengery Antal író, hírlapíró, lapszerkesztő, hosszú évekig Deák egyik legközelebbi munkatársa, az úgynevezett irodalmi Deák-párt fő irányítója a szeretve tisztelt államférfi elhunytának első évfordulóján az Akadémián elmondott emlékbeszédében szintén kiváló szónoknak, a nemzet legnagyobb jog- és államtudósának, kodifikátorának nevezte Deák Ferencet, akinek országgyűlési ülőhelye az volt híveinek, „a mi egykor a hellén népnek a jósszék, a melyhez mentek fontos ügyeikben tanácsot kérni fejedelem és nép; az volt nem egyszer, a mi a hajósnak, zivataros éjjelen, a kikötő világitó tornya”. Szász Károly tudós tanár és író (Dante Isteni színjátékának első teljes magyar fordítója), református lelkész, Deák-párti képviselő pedig így emlékezett: „Sokszor mondták politikai ellenfeleink, hogy mi rabszolgái vagyunk Deák szemeinek, hogy gondolkozni sem tudunk vagy nem merünk ellene, hogy ő közöttünk a szemhunyorító Zeusz”.

Deák, az államférfi, aligha lett volna képes oly sikerrel betölteni hivatását, ahogy betöltötte, ha Deák, az ember nem támogatja. E kettő együtt alkotja a valódi nagy embereket, kikben, mint pl. Washingtonban, nemcsak vezetőjét, de mintegy atyját tiszteli a nemzet, melyhez tartoznak. Deák megtestesítette magában a XIX. század magyar emberének tiszta, világos eszét, igazságosságát, törvénytiszteletét, szabadságszeretetét, hazafiságát.” (Mikszáth Kálmán: Deák Ferencz emlékezete. Vasárnapi Ujság, Budapest, 1903. október 18.)

A vezéri tekintély, amit az 1850-es években, a bécsi udvar abszolutista kormányzásával szemben követett passzív nemzeti ellenállás élő szimbólumaként Deák megszerzett és a kiegyezés politikai-közjogi művének megalkotásával kiteljesített, nyilván több tényezőnek volt köszönhető. Kivételes jogérzéke, jogi, politikai és történelmi tárgyi tudása, kitűnő életismerete és lényeglátása lenyűgöző szónoki tehetséggel, meggyőző erővel párosult. De míg a reformkorban egyike volt a több kiváló, vezető politikusnak, 1848-49 után – Széchenyi, Kossuth és (egy időre) Eötvös eltávozása, Batthyány Lajos kivégzése, Wesselényi Miklós (Deák egyik legjobb barátja) halála következtében – a nemzet bizalmát és tiszteletét élvező államférfiak közül egyedül ő maradt a megalázott és megszomorított, rabságban sínylődő Magyarországon. Éppen azokban a vészterhes időkben vált – akaratán kívül – a nemzet vezérévé, melyekben az egyedül célravezető (reál)politikát a türelem, a szívós kitartás, a passzív ellenállás és a jövőbe vetett rendületlen bizalom jelentette. És amikor az európai politikai helyzet alakulása folytán a Habsburg Birodalom szorult helyzetbe került, az önkényuralomról lemondani kényszerülő Ferenc József magától értetődően fordult Deák Ferenchez, s végső soron kettejük (hosszú és bonyolult egyeztetések során kidolgozott) kompromisszuma vezetett az osztrák–magyar kiegyezéshez, a magyar alkotmány helyreállításához és Ferenc József legitim magyar királlyá koronázásához.

Ha Deák nagy volt, mint alkotó és békéltető államférfiú, úgy nagyságát nem annyira tudásának, inkább egyéni, emberi és erkölcsi értékeinek köszönhette. […] Minden cselekedetében a legnagyobb felelősségérzet irányítja. Szigorú erkölcsi felfogásában sem válik azonban rideggé, mert minden tettének rugója a valóban őszintén átérzett krisztusi emberszeretet. Ez ellen sem cselekedettel, sem mulasztással nem vétett. Embertársai iránt jóakaratú ember maradt mindig, minden körülményben. Ez a minden kiszámítottságtól ment, páratlanul természetes és meleg egyéniség volt a másik tényezője Deák nagy hatásának.” (Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályájára. Kairosz Kiadó, Budapest, 2003)

Ám a grandiózus politikai életmű talán nem emelte volna a kiegyezés alkotóját a „nemzet atyjává”, ha az nem párosul Deák emberi, erkölcsi nagyságával. Gyámleánya, Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona emlékirata elején édesapja, Vörösmarty Mihály – Deák Ferenc sok barátja közül ő volt a legrégebbi és legbensőségesebb! – 1846-ban Wesselényi Miklóshoz írt levelét idézi: „Ilyen emberre szüksége van a világnak, nemcsak az országért, hanem azért is, hogy megtanuljuk, hogy az ember Isten képére van alkotva.” Egy másik szellem- és jellemóriás, Arany János – Deák hasonló lelkialkatú és észjárású igaz barátja – pedig ezt írta elhunyta után a „jó öreg úrról”: „És a hazafiság – ne lenne / Méltóbb erény mindannyinál: / Azt mondanám: nagyobb volt benne / Az ember a hazafinál.”