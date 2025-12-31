Autósok, figyelem! Így változik az üzemanyagok ára január elsejétől

Már rögtön a 2026-os év első napján is kell üzemanyagár-változásra számítani. Az új év árcsökkenéssel kezdődik: a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 4 forinttal csökken csütörtöktől – írja a Holtankoljak.hu.

A portál részletezi, hogy 2025. 12. 31-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 forint/liter,

gázolaj: 571 forint/liter.

Vagyis ezek az árak csökkenhetnek a hét második felében.