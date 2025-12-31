bakondi györgymagyarországközbiztonság

Bakondi György: A közbiztonság alapvető feltétele a gazdasági stabilitásnak

A közbiztonság alapvető életérzés az adott országban élők és az odalátogatók számára, egyben előfeltétele a gazdasági stabilitásnak és növekedésnek. Erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Forrás: MTI2025. 12. 31. 10:15
Bakondi György Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György európai példákat említve felidézte: Párizsban koncertet töröltek, Berlinben, Kölnben és Milánóban is rendőri intézkedésekre volt szükség a közelmúltban. Ezek az esetek rávilágítanak a közbiztonság kérdésének fontosságára – mondta.

Bakondi György elmondta, Magyarországon a jelenlegi ünnepi időszakban is nagy számban tartózkodnak külföldi turisták, akik leggyakrabban a biztonságos környezetet jelölik meg érkezésük egyik okaként 
Fotó: MTI

A főtanácsadó közölte: a magyar kormány 2010 óta kiemelt célként kezeli a közbiztonság megszilárdítását. Ennek eredményei több mutató alapján mérhetők, köztük van a bűncselekmények számának és súlyosságának alakulása, valamint a lakosság biztonságérzete. Hozzátette: 

Bakondi György szerint a lakosság biztonságérzetére leginkább a terrorcselekmények vannak hatással, valamint a nők elleni erőszak. Felidézte: a karácsonyi időszakban Párizsban egy korábban elítélt és kiutasítás alatt álló, Maliból származó bevándorló több nőt megsebesített késsel. Megjegyezte: 

a közbiztonsági kockázatok és az illegális migráció összefüggéséről Nyugat-Európában vita folyik, ugyanakkor a tapasztalatok kapcsolatot mutatnak a jelenségek között.

A főtanácsadó elmondta: Magyarország közbiztonsági helyzetéhez hozzájárul a 2015 óta alkalmazott migrációs politika, a külső határ védelme, a műszaki akadályrendszer, valamint az a szabályozás, amely szerint menedékkérelmet csak az ország határain kívül lehet benyújtani. Hozzátette: több nyugat-európai ország, köztük Olaszország újabban hasonló megoldásokat alkalmaz, például a menedékkérelmek harmadik országban történő elbírálását.

Bakondi György rámutatott, a határvédelem három eleme, a műszaki akadályrendszer, a jogi határzár és a rendőri, határvadászerők jelenléte együtt biztosítja az ország belső biztonságát. Bármely elem gyengítése a migrációs nyomás erősödésével és a közbiztonsági helyzet romlásával járhat – hívta fel a figyelmet.

Bakondi György kitért arra is, hogy több európai nemzetállamban változások indultak el a migrációs politikában. Reméli, hogy ezek a folyamatok az uniós döntéshozatalban is megjelennek – tette hozzá a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: AFP)

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

