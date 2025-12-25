A magyar Örömóda

Az egész világirodalomban aligha van még egy olyan költemény, amit annyian, annyiszor fordítottak magyarra, mint Schiller An die Freude – Az örömhöz – című művét. A zseniális német költő 1785-ben írt verse főként szintén zseniális honfi- és kortársa, Beethoven által vált világhírűvé, aki 1824-ben befejezett utolsó, IX. szimfóniájának zárótételében ének- és zenekarra átírta a lírai költeményt. Az Örömódát (szöveg nélkül, Herbert von Karajan zenekari átiratában) az Európai Közösség vezetői negyven éve hivatalos európai himnusszá tették, egyúttal Európa napjává nyilvánították május 9-ét, az 1950-es történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat emlékére; nem mellesleg 1805-ben éppen ezen a napon hunyt el Johann Christoph Friedrich von Schiller. Mindez széles körben ismert, az viszont nem, hogy a világhírű költeményt (jelenlegi ismereteink szerint) elsőként Bolyai Farkas fordította magyarra, mégpedig azelőtt, hogy elkészült volna a IX. szimfónia.
Az ikonikus költemény születéséről Rüdiger Safranski leírja Friedrich Schiller, avagy a német idealizmus felfedezése című briliáns monográfiájában, hogy 1785 őszén a huszonhat éves költő (akkor már híres drámaíró, akit sokan a német Shakespeare-nek tartottak) újdonsült barátja, Christian Gottfried Körner művészetkedvelő hivatalnok drezdai házában vendégeskedett. Az Elba folyó melletti loschwitzi szőlőhegyen Schiller, Körner és felesége együtt üldögéltek az aranyló őszi napsütésben fürdő kertben, egy diófa alatt. Jókedvűen boroztak, a derűs együttlétre koccintgattak. Egyszer csak „Schiller felkiáltott: áldozzunk az isteneknek! Ürítsük poharainkat! […] Azzal fogta az üres poharakat és a kertfalon át kihajította őket a kövezetre, ahol darabokra törtek, és szenvedélyesen felkiáltott: sose váljunk el, senki ne maradjon magára, adassék nekünk közös elmúlás!”
Ilyen euforikus hangulatban született Az örömhöz című óda, amelyet azonban később Schiller olyan fogyatékosnak látott, hogy még arra sem méltatta, hogy (noha a költemény már 1786-ban megjelent az általa alapított Thalia című folyóiratban) fölvegye összegyűjtött versei kiadásába. Az utolsó kiadásban aztán – átdolgozott formában – mégis újra elhelyezte. A mű eredendően egy ünnepi alkalom, kivételes pillanat szülte mámoros bordal, amely – úgy érezhette a költő – az alkalom, pillanat múltával elveszítette varázsát, ha tetszik: a bukéját. Másfelől a költemény a Schillert akkoriban erősen foglalkoztató szeretetfilozófia patetikus lírai formába öntése: a baráti, testvéri és egyetemes-egyesítő emberi szeretet lánglelkű, átszellemült apoteózisa.
