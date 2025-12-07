Az amerikai delegáció új megközelítéssel érné el a békét

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma ismertette a Trump-adminisztráció béketárgyalásainak részleteit. A tárgyalások célja az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárása, valamint az amerikai–ukrán gazdasági együttműködés előmozdítása. A megbeszéléseken részt vett Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, akik Ukrajna vezető biztonsági és katonai tisztviselőivel egyeztettek – írja a Daily Mail.
Witkoff kedden közel öt órát án tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, ezt követően a Kreml közölte, hogy az amerikai békejavaslat kapcsán „nem született kompromisszum”. A nyilatkozat szerint Putyin készen áll arra, hogy az amerikaiakkal „annyiszor találkozzon, ahányszor szükséges”, ám Ukrajna és európai szövetségesei kétségbe vonták az orosz vezető elkötelezettségét a háború befejezése iránt – számolt be róla a BBC.
