orosz-ukrán háborúUkrajnaPutyinWitkoffTrump

Az amerikai delegáció új megközelítéssel érné el a békét

Az egész világ az orosz–ukrán háború lezárását célzó békefolyamatot figyeli. Steve Witkoff és Jared Kushner több tárgyalást folytattak ukrán vezetőkkel, valamint Vlagyimir Putyinnal is találkoztak Moszkvában. A felek áttekintették az újjáépítési projekteket, megvitatták a biztonsági intézkedéseket és a tartós béke elérésének lehetőségeit. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma ismertette az elért eredményeket.

András János
2025. 12. 07. 4:30
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: TOM BRENNER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma ismertette a Trump-adminisztráció béketárgyalásainak részleteit. A tárgyalások célja az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárása, valamint az amerikai–ukrán gazdasági együttműködés előmozdítása. A megbeszéléseken részt vett Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, akik Ukrajna vezető biztonsági és katonai tisztviselőivel egyeztettek – írja a Daily Mail.

Az amerikai delegáció a tartós béke elérésén dolgozik
Az amerikai delegáció a tartós béke elérésén dolgozik
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Witkoff kedden közel öt órát án tárgyalt Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, ezt követően a Kreml közölte, hogy az amerikai békejavaslat kapcsán „nem született kompromisszum”. A nyilatkozat szerint Putyin készen áll arra, hogy az amerikaiakkal „annyiszor találkozzon, ahányszor szükséges”, ám Ukrajna és európai szövetségesei kétségbe vonták az orosz vezető elkötelezettségét a háború befejezése iránt – számolt be róla a BBC. 

Az amerikai és az ukrán delegáció hatszor találkozott a közelmúltban
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Írtunk róla, hogy kétnapos tárgyalást folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben. Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy 

teljes körű tájékoztatást szeretne kapni arról, mi hangzott el Moszkvában, és milyen ürügyet talált ki Putyin a háború folytatására.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét ellenőrzi, beleértve a keleti Donbasz régió jelentős részeit – ide tartozik Donyeck és Luhanszk megye is. Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a békéért cserébe.

Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Pavlo Palisa, Presidential Advisor for Strategic Affairs Oleksandr Kamyshin, Minister of Defence of Ukraine Denys Shmyhal, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine Rustem Umerov, Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Major General Andrii Hnatov, and Press Secretary of the President of Ukraine Serhiy Nykyforov (L to R) attend a briefing at the Office of the President following the Staff meeting in Kyiv, Ukraine, on November 7, 2025. (Photo by Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Pavlo Bahmut / NurPhoto via AFP)
Ukrajna nem hajlandó lemondani területekről
Fotó: PAVLO BAHMUT / NurPhoto

Kijev és európai szövetségesei úgy vélik, hogy a leghatékonyabb módja annak, hogy Oroszországot elrettentsék a jövőbeni támadásoktól az lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, vagy átfogó biztonsági garanciákat kapna. 

Oroszország határozottan ellenzi ezt, ugyanakkor Trump is többször jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását.

Eközben egyre komolyabb a nézeteltérés Washington és Brüsszel között az EU-ban zárolt, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon felhasználásáról.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin, accompanied by Kremlin aide Yuri Ushakov, meets with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner (both not pictured) at the Kremlin in Moscow on December 2, 2025. (Photo by Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP)
Vlagymir Putyin és az orosz delegáció Moszkvában
Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL

Az amerikai külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy a felek áttekintették Ukrajna háború utáni újjáépítési projektjét és az amerikai–ukrán gazdasági együttműködési lehetőségeket. 

[…] emellett megállapodtak a biztonsági intézkedések keretéről, és megvitatták a tartós béke fenntartásához szükséges elrettentő képességeket

– tették hozzá. Mindkét fél egyetértett abban, hogy a valódi előrehaladás Oroszország komoly elköteleződésétől függ. Az amerikai tisztviselők végül hangsúlyozták, hogy „hiteles lépések” szükségesek a tűzszünet felé és az esetleges újabb agresszió megelőzésére. A tervek célja 

az ország megerősítése és gazdagabbá tétele, mint a háború előtt volt,

áll a közleményben. Az orosz stratégia a jelentés szerint az, hogy meggyőzze a Trump-adminisztrációt arról, hogy Oroszország a „lehetőségek földje”, nem pedig fenyegetés. 

Oroszországnak rengeteg erőforrása és hatalmas területe van

– mondta Witkoff. 

Ha a terveket megvalósítjuk, és mindenki prosperál […] az természetes akadályt jelent majd a jövőbeli konfliktusok ellen. Mert mindenki gyarapodik.

Az elnöki tanácsadók szerint a háború utáni Oroszországban az amerikai befektetők lehetőséget és nem fenyegetést látnak majd. 

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Washington a béke eszközének tekinti a befagyasztott orosz vagyont – Európa a legfelső szinten tiltakozik

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu