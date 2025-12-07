Az amerikai delegáció új megközelítéssel érné el a békét

Írtunk róla, hogy kétnapos tárgyalást folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával és Andrij Hnatov tábornokkal, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökével, azzal a céllal, hogy reális és hatékony utat találjanak a tartós és igazságos béke eléréséhez. Ez volt a felek hatodik találkozója az elmúlt két hétben. Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy

teljes körű tájékoztatást szeretne kapni arról, mi hangzott el Moszkvában, és milyen ürügyet talált ki Putyin a háború folytatására.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének körülbelül egyötödét ellenőrzi, beleértve a keleti Donbasz régió jelentős részeit – ide tartozik Donyeck és Luhanszk megye is. Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a békéért cserébe.

Ukrajna nem hajlandó lemondani területekről

Fotó: PAVLO BAHMUT / NurPhoto

Kijev és európai szövetségesei úgy vélik, hogy a leghatékonyabb módja annak, hogy Oroszországot elrettentsék a jövőbeni támadásoktól az lenne, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz, vagy átfogó biztonsági garanciákat kapna.

Oroszország határozottan ellenzi ezt, ugyanakkor Trump is többször jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását.

Eközben egyre komolyabb a nézeteltérés Washington és Brüsszel között az EU-ban zárolt, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyon felhasználásáról.