Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Megkezdődött a digitális polgári körök háborúellenes országjárásának harmadik, kecskeméti rendezvénye. A miniszterelnököt megelőzően beszédet mond Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, de művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 10:30
Fotó: Ladóczki Balázs
Ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. Egy különleges művészi előadást követően Rákay Philip és Szabó Zsófi műsorvezetők, a DPK nagykövetei köszöntötték a nézőket. Rákay elmondta, hogy a jelszavuk ma is: aki békét akar, velünk tart. Felidézte, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy senki nem érdekel a DPK országjárása, azonban Rákay közölte, hogy csak a HírTV adását több százezren követték.

Míg Szabó Zsófi jelezte, hogy két különleges vendégük van a mai rendezvényen, Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, valamint felesége, Schmittné Makray Katalin is.

A rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, 

míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

Borítókép: DPK-gyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Orbán Viktor felszólal Kecskeméten, folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

