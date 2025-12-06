Aki békét akar, velünk tart! – Megkezdődött Kecskeméten a DPK háborúellenes nagygyűlése – Kövesse nálunk élőben!

Ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. Egy különleges művészi előadást követően Rákay Philip és Szabó Zsófi műsorvezetők, a DPK nagykövetei köszöntötték a nézőket. Rákay elmondta, hogy a jelszavuk ma is: aki békét akar, velünk tart. Felidézte, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy senki nem érdekel a DPK országjárása, azonban Rákay közölte, hogy csak a HírTV adását több százezren követték.

Míg Szabó Zsófi jelezte, hogy két különleges vendégük van a mai rendezvényen, Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, valamint felesége, Schmittné Makray Katalin is.

A rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz,

míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

Borítókép: DPK-gyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)