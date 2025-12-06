Orbán Viktor felszólal Kecskeméten, folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

Ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

Kecskeméten folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Ladóczki Balázs)

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

A kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő fog beszélgetni a kormányfővel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa. Orbán Viktor várja a nézők kérdéseit, a legjobbakat pedig Csiszár szombaton élőben fogja feltenni. Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.

Moszkvából érkezett a DPK országjárására Orbán Viktor

Egy hete a digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, majd Orbán Viktor Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának a részleteiről.

A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Euró­pa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy

sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és hogy milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Három hete, a DPK országjárásának első állomásán, Győrben Váczi Gergely újságíró kérdezte Orbán Viktort, aki úgy fogalmazott: Európában háborús veszély van. Hozzátette, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll.

Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba

– vélekedett.