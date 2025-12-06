DPKkecskemétOrbán Viktorországjárásminiszterelnök

Orbán Viktor felszólal Kecskeméten, folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

A győri és nyíregyházi rendezvény után ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök országjárása. A mostani állomáson Orbán Viktor miniszterelnökkel Csiszár Jenő fog beszélgetni a színpadon, és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is beszédet mond. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor Ladóczki Balázs
Ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Kecskeméten folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Ladóczki Balázs)

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

A kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő fog beszélgetni a kormányfővel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa. Orbán Viktor várja a nézők kérdéseit, a legjobbakat pedig Csiszár szombaton élőben fogja feltenni. Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.

 

Moszkvából érkezett a DPK országjárására Orbán Viktor

Egy hete a digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, majd Orbán Viktor Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának a részleteiről.

A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Euró­pa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy

sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és hogy milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Három hete, a DPK országjárásának első állomásán, Győrben Váczi Gergely újságíró kérdezte Orbán Viktort, aki úgy fogalmazott: Európában háborús veszély van. Hozzátette, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll.

Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba

– vélekedett.

Nyíregyháza DPK gyűlés Orbán Viktor
Közösségi élmény a digitális polgári körök országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

 

Közösségi élmény a digitális polgári körök roadshow-ja

A kecskeméti esemény után még két helyszínre látogat el a DPK-roadshow, december 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt. Nagy János, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár korábban lapunknak jelezte, hogy egy közösségi élményt szeretnének adni, mert a mai világ jól láthatóan ezen alapszik. A DPK koordinátora szerint nem elég az embernek igazat és jót mondania,

hanem azt úgy is kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a saját táborukban lévőknek.

Az államtitkár kitért arra is, hogy az országjárással meg tudják magukat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljanak a jövő évi megméretésre. A háborúellenesség kapcsán kiemelte, valamennyi DPK-gyűlésnek az a fő mottója, hogy „aki a háború ellen van, az velünk van”. Ezzel nemcsak a saját táborukon belül akarnak üzenni, hanem szeretnék mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a legfontosabb a béke.

Borítókép: Orbán Viktor a DPK országjárásán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

