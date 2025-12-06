Orbán Viktor felszólal Kecskeméten, folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

Ma Kecskeméten folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A 11 órakor kezdődő rendezvényen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. A DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.
A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.
A kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő fog beszélgetni a kormányfővel, aki ennek kapcsán megjegyezte: szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa. Orbán Viktor várja a nézők kérdéseit, a legjobbakat pedig Csiszár szombaton élőben fogja feltenni. Csiszár Jenő 1997-ig vezette az Apukám világa című, fiatalokkal foglalkozó betelefonálós rádióműsort a Juventus, majd a Petőfi rádióban. Az egykori rádiós jelenleg Milánóban él, ahol diplomáciai szolgálatot teljesít.
Moszkvából érkezett a DPK országjárására Orbán Viktor
Egy hete a digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott beszédet, majd Orbán Viktor Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának a részleteiről.
A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. Orbán Viktor azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében, most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy
sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét és hogy milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.
Három hete, a DPK országjárásának első állomásán, Győrben Váczi Gergely újságíró kérdezte Orbán Viktort, aki úgy fogalmazott: Európában háborús veszély van. Hozzátette, azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll.
Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba
– vélekedett.
