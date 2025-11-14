Nagy János: Közösségi élmény a DPK országjárása

– Miért fontos, hogy létrejött a digitális polgári körök, a DPK mozgalom?

– A digitális világ kihívása, hogy a politika felköltözött az internetre. Korábban a beszélgetések a közösségi terekben zajlottak, de most már átkerültek az online térbe, azon belül is a közösségi médiába. Az ellenfelünk ezt hamarabb észrevette, felépített ott egy saját hálózatot, és ezt a kihívást kezelnünk kellett. Erre reagálva a miniszterelnök meghirdette a Harcosok Klubját és a digitális polgári körök mozgalmát. Mindkettő azt hivatott megmutatni, hogy sokan vagyunk, és készek vagyunk kiállni az értékeink mellett.

– Hogyan egészíti ki egymást a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök?

– A kettő egymással összefüggésben van, mint a dárda nyele és a hegye. Vagy bibliai igével élve, Nehémiás próféta után: a vakolókanál és a kard viszonya. A kard a Harcosok Klubja, amely védi a politikai közösségünket, a vakolókanál pedig az a digitális építkezés, amely a DPK zárt csoportjain belül zajlik, és aztán kisugárzik a teljes közösségi médiába.

Győrben indul a DPK országjárása (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– Szombaton kezdődik a DPK országjárása, ami a következő hetekben öt helyszínre fog ellátogatni. Mi a jelentősége a rendezvénysorozatnak?

– Már van egy nagyon jó példa előttünk, a szeptember 20-i DPK-gyűlés. Ez egy kifejezetten sikeres esemény volt, nagyon sok civil megszólalóval, művészekkel, sportolókkal, politikusokkal. Azt gondolom, hogy akik ott voltak a Papp László Sportarénában, nem csalódtak. Úgy éreztük, hogy ezt az élményt érdemes elvinnünk vidékre is.

Az országjárás november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre fog érkezni.

– Miért a felsorolt városokra esett a választásuk?

– Ezeken a helyeken számos és sokfajta digitális polgári kör található. Ráadásul ezeken a településeken vannak olyan modern, multifunkcionális csarnokok, amelyekben egy-egy ilyen eseményt meg tudunk rendezni.

– Az országjárás rendezvényei hasonlóan fognak zajlani, mint a szeptemberi DPK-gyűlés?

– Egy közösségi élményt szeretnénk adni, mert a mai világunk jól láthatóan ezen alapszik. Tehát nem elég az embernek igazat és jót mondania, hanem azt úgy kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a mi táborunkban lévőknek. Ez így lesz most szombaton Győrben is. Az esemény 11 órakor kezdődik, és nagyjából másfél, kétórásra tervezzük.

Az egyik felszólaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz, aki sok szállal kötődik Győrhöz. De természetesen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az eseményen.

Szeretnénk a civil világot mozgósítani, és mivel Győr egy gazdag kultúrájú, fontos sporttörténelmű város, ezért várhatók művészek, civil felszólalók, tudósok és sportolók is. Nemcsak politikai kérdésekről lesz szó, hanem azoknak az értékeknek a képviseletéről, melyek folytatásáról jövő áprilisban dönteni kell.