Nagy János: Közösségi élmény a DPK országjárása

Az országjárással meg tudjuk magunkat erősíteni – fogalmazott lapunknak Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a digitális polgári körök szombaton induló rendezvénysorozatáról. A DPK koordinátora jelezte, hogy az eseményeken egy közösségi élményt szeretnénk adni. Mint kiderült, Orbán Viktor miniszterelnök ott lesz az országjárás mind az öt állomásán. Nagy János elárulta, hogy a rendezvények legfőbb témája a háborúellenesség lesz.

Máté Patrik
2025. 11. 14. 5:13
Fotó: Polyák Attila
– Miért fontos, hogy létrejött a digitális polgári körök, a DPK mozgalom?

– A digitális világ kihívása, hogy a politika felköltözött az internetre. Korábban a beszélgetések a közösségi terekben zajlottak, de most már átkerültek az online térbe, azon belül is a közösségi médiába. Az ellenfelünk ezt hamarabb észrevette, felépített ott egy saját hálózatot, és ezt a kihívást kezelnünk kellett. Erre reagálva a miniszterelnök meghirdette a Harcosok Klubját és a digitális polgári körök mozgalmát. Mindkettő azt hivatott megmutatni, hogy sokan vagyunk, és készek vagyunk kiállni az értékeink mellett.

– Hogyan egészíti ki egymást a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök?

– A kettő egymással összefüggésben van, mint a dárda nyele és a hegye. Vagy bibliai igével élve, Nehémiás próféta után: a vakolókanál és a kard viszonya. A kard a Harcosok Klubja, amely védi a politikai közösségünket, a vakolókanál pedig az a digitális építkezés, amely a DPK zárt csoportjain belül zajlik, és aztán kisugárzik a teljes közösségi médiába.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Győrben indul a DPK országjárása (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– Szombaton kezdődik a DPK országjárása, ami a következő hetekben öt helyszínre fog ellátogatni. Mi a jelentősége a rendezvénysorozatnak?

– Már van egy nagyon jó példa előttünk, a szeptember 20-i DPK-gyűlés. Ez egy kifejezetten sikeres esemény volt, nagyon sok civil megszólalóval, művészekkel, sportolókkal, politikusokkal. Azt gondolom, hogy akik ott voltak a Papp László Sportarénában, nem csalódtak. Úgy éreztük, hogy ezt az élményt érdemes elvinnünk vidékre is. 

Az országjárás november 15-én Győrbe, november 29-én Nyíregyházára, december 6-án Kecskemétre, december 13-án Mohácsra, december 20-án pedig Szegedre fog érkezni.

– Miért a felsorolt városokra esett a választásuk?

– Ezeken a helyeken számos és sokfajta digitális polgári kör található. Ráadásul ezeken a településeken vannak olyan modern, multifunkcionális csarnokok, amelyekben egy-egy ilyen eseményt meg tudunk rendezni.

– Az országjárás rendezvényei hasonlóan fognak zajlani, mint a szeptemberi DPK-gyűlés?

– Egy közösségi élményt szeretnénk adni, mert a mai világunk jól láthatóan ezen alapszik. Tehát nem elég az embernek igazat és jót mondania, hanem azt úgy kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a mi táborunkban lévőknek. Ez így lesz most szombaton Győrben is. Az esemény 11 órakor kezdődik, és nagyjából másfél, kétórásra tervezzük. 

Az egyik felszólaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lesz, aki sok szállal kötődik Győrhöz. De természetesen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz az eseményen.

Szeretnénk a civil világot mozgósítani, és mivel Győr egy gazdag kultúrájú, fontos sporttörténelmű város, ezért várhatók művészek, civil felszólalók, tudósok és sportolók is. Nemcsak politikai kérdésekről lesz szó, hanem azoknak az értékeknek a képviseletéről, melyek folytatásáról jövő áprilisban dönteni kell.

– Az országjárás rendezvényein mindegyik DPK képviseltetni fogja magát? Vagy elsősorban azoknak a csoportoknak a részvétele várható, amelyek területileg közel vannak az aktuális helyszínhez?

– Többnyire a regionális DPK-k fognak megjelenni, de ismerve a táborunk mobilitását, biztos vagyok abban, hogy Budapestről is érkeznek majd tagok.

– Várható, hogy Orbán Viktor megjelenik az országjárás összes rendezvényén?

– A miniszterelnök mind az öt helyszínen ott lesz. Ám az, hogy a szereplésére milyen formában kerül sor, még tárgyalás alatt van. Lehetséges egy-egy beszélgetés vagy interaktív performansz, esetleg hagyományos beszéd is.

– Akik nem tudnak jelen lenni, más módon tudják követni az eseményeket?

– Online világban élünk, tehát alap az élő internetes közvetítés. A Hír TV is minden történést élőben fog közvetíteni. És persze ezeken kívül is lesznek olyan csatornák, amelyeken lehet követni az eseményt, így a miniszterelnök közösségi felületein is. Én azt gondolom, hogy a helyi erők is megmozdulnak, hogy minél többekhez jusson el az események híre, tartalma, üzenete.

– Az országjárás hogyan tudja megerősíteni a jobboldali közösséget a választási kampányhoz közeledve?

– Kétségkívül fontos a mozgósítás, hogy megerősítsük a szavazótáborunk hitét, hogy jó ügyért harcolunk, és jelezzük: akik velünk szemben állnak, nincsenek többen, legfeljebb hangosabbak. Az országjárással meg tudjuk magunkat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljunk a jövő évi megméretésre.

– Várható a kampányhajrában egy újabb DPK-gyűlés vagy országjárás?

– A vidéki Magyarország legalább olyan fontos, mint a főváros,

tehát elsősorban vidéki DPK-s országjárásban gondolkodunk.

– Milyen témák lesznek a középpontban az országjárás során?

– A legfőbb téma a háborúellenesség. Valamennyi DPK-gyűlésnek az a fő mottója, hogy aki a háború ellen van, az velünk van. Ezzel nemcsak a mi táborunkon belül akarunk üzenni, hanem szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a legfontosabb a béke. Csak békében lehet fejlődni.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Demjén Ferenc koncertje a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– A háború mellett számos más aktuálpolitikai téma, közéleti esemény is van, elég csak a Tisza Párt körüli ügyekre vagy az Európai Unióval zajló vitákra gondolni. Ezekről is szó eshet az országjárás állomásain?

– Nyitott közösség vagyunk, tehát szívesen várjuk az észrevételeket, a témajavaslatokat. Biztos vagyok abban, hogy a DPK-eseményeken olyan helyi témák is előkerülnek, amelyek Budapesten nem merülnének fel. Például a győri Audi esete, hiszen az elektromobilitás előretörésével kihívás elé került a németországi anyacég: olyan fejlesztéseket kell végrehajtani, amilyenekre korábban nem is gondoltak. Ez biztosan szóba fog kerülni. De a helyi képviselőjelöltjeink is meg fognak jelenni. Nyilván Görbicz Anitát is látni fogjuk. Én azt gondolom, hogy egy remek eseményünk lesz.

– A DPK országjárásának bejelentése után Magyar Péter azonnal kitalálta, hogy fel akar tűnni a nyitórendezvény helyszínén. Mit akarhat a Tisza Párt elnöke?

– Magyar Péter szeretne egy olyan pártot, mint a Fidesz, de az nincs neki, és szeretne olyan lenni, mint Orbán Viktor, de nem olyan. Ezért folyamatosan másolja a politikai közösségünket a szóhasználatban, a motívumrendszerben, a helyszínválasztásban és a különféle politikai innovációkban. De hát van egy eredeti Orbán Viktor és egy valódi Fidesz, és ezt kár másolni, mert az eredeti mindig jobb, mint a másolat. Ettől függetlenül Magyar Péter láthatóan nem adja fel. Amint meghirdettük az országjárást, kitalálta, hogy megjelenik a helyszíneken.

 Egyfajta trollkodó influenszerként olyan felvételeket akar készíteni, amelyekkel meg tudja erősíteni a saját táborát vagy azokat az embereket, akiknek az adatai most kiszivárogtak Ukrajnába. Ez egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett erőlködése, ami előbb vagy utóbb, de legkésőbb április 12-én véget ér.

– A Tisza Párt szintén megkezdte a mozgósítást, Magyar Péter folyamatosan az országot járja. Hogyan látja a másik oldal felkészültségi szintjét?

– Nagy és nyilvánvaló különbség van aközött, hogy mi mit csinálunk és ők mit csinálnak. Mi kiállunk Magyarország szuverenitásáért, a magyar családokért és a magyar nemzeti érdekekért. Ezzel szemben ők csak ellenünk állnak ki, de egyetlen olyan teremtő gondolatot nem fogalmaztak meg az elmúlt másfél-két évben, ami az ország, a nemzet és a magyar családok hasznára vált volna. Ez a legfontosabb különbség a két oldal között. A bátonyterenyei barátaim beszámoltak Magyar Péter látogatásáról. Azért a földrajztanára egy kicsit megróhatná, hogy a várost Bátorterenyének hívta. Elmondták nekem, hogy elenyésző számban voltak helyiek a fórumon. Ellenben nagyon sok budapesti, miskolci és más városokból származó, autóval és buszokkal odavitt aktivista volt, akik a tömeget akarták megtestesíteni vagy eljátszani. Tehát nem szabad félnünk attól, hogy sokan lennének, mert nem a bátonyterenyei művelődési házban kell, hogy sokan legyünk, hanem április 12-én az egész országban. Nincsen kétségem afelől, hogy ez így lesz, és mindenképpen győzni fogunk.

Borítókép: Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, a Digitális Polgári Körök koordinátora (Fotó: Polyák Attila)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

