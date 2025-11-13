Orbán Viktor beszédet mond hétvégén a győri DPK-találkozón

Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Szombaton a békéért gyűlnek össze a digitális polgári körök, ezúttal Győrben. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 12:28
A digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójának sikere után most a békéért gyűlünk össze – olvasható a digitális polgári körök hivatalos honlapján. A találkozó most szombaton lesz Győrben.

Budapest, 2025. szeptember 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A  programtervezet szerint beszédek, zene és közös gondolkodás teszi teljessé a délutánt.

A fellépők között

beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ott lesz Rákay Philip producer, Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Békés Márton történész-politológus, Nacsa Olivér humorista, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó. 

Az első DPK-találkozót Budapesten tartották, telt házzal a Papp László Sportarénában.


Borítókép: A digitális polgári körök első országos találkozója Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

