Orbán Viktor beszédet mond hétvégén a győri DPK-találkozón

A digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójának sikere után most a békéért gyűlünk össze – olvasható a digitális polgári körök hivatalos honlapján. A találkozó most szombaton lesz Győrben.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A programtervezet szerint beszédek, zene és közös gondolkodás teszi teljessé a délutánt.

A fellépők között

beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ott lesz Rákay Philip producer, Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Békés Márton történész-politológus, Nacsa Olivér humorista, Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó.

Az első DPK-találkozót Budapesten tartották, telt házzal a Papp László Sportarénában.