molnár bálintgyergyói hoki klubbudapest jégkorong akadémia hcfegyelmi bizottság

Videón a jelenet: megharapta a magyar hokis a játékvezetőt, és meglepő, mivel védekezik

A jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottsága négy mérkőzésre eltiltotta Molnár Bálintot, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club játékosát, aki a Gyergyó elleni vasárnapi mérkőzésén megharapta az egyik játékvezetőt. Molnár Bálint állítása szerint véletlenül harapott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 12:40
Minden itt kezdődött: Molnár Bálint hátulról megragadta Gerads Dallas Jay nyakát
Minden itt kezdődött: Molnár Bálint hátulról megragadta Gerads Dallas Jay nyakát Forrás: Facebook/Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club
Az esetről karácsonykor az Erste Liga Facebook-oldala számolt be, miután a fegyelmi bizottsága a játékvezetői munkacsoport vezetőjének jelzésére megvizsgálta a vasárnap játszott Budapest Jégkorong Akadémia HC–Gyergyói Hoki Klub mérkőzés  (2-3) 59. percében történt esetet. Ekkor a BJA játékosa, Molnár Bálint megharapta a játékvezetőt. Az incidens idején nem szabtak ki büntetést, mivel a vonalbíró a rendes játékidő végén, a hosszabbítás előtt jelentette a játékvezetőknek, amikor látta a hokis okozta harapás nyomait a karján. A mérkőzést követően az esetet jelentették a fegyelmi bizottságnak. 

Molnár Bálint (balra) főszereplő lett, de a hokis a harapásával szolgáltat témát (Forrás: Facebook/Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club)
Molnár Bálint (balra) főszereplő lett, de a hokis a harapásával szolgáltat témát (Forrás: Facebook/Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club)

Molnár Bálint harapása a klubjának 800 euróba került

A fegyelmi bizottság az esetet így rekonstruálta: a harmadik harmad vége előtt 1:32-vel a BJA kapusa a jégen fekve megfogta a korongot, amikor mindkét csapat játékosai a kapu közelében gyűltek össze. A GYHK 12-es játékosát, Gerads Dallas Jayt a BJA 67-es játékosa, Molnár Bálint a feje és a nyaka környékén megragadta, Gerads válaszul bal kezét Molnár sisakjának emelte, aki továbbra is nyakát fogta. A játékosok előrehajoltak a szóváltás során. Ekkor két vonalbíró avatkozott közbe: az egyik Gerards bal oldalán, a másik Molnár jobb oldalán állt, és átnyúlt Molnáron, hogy megpróbálja szétválasztani a játékosokat. A mérkőzés felvételén nem látható a harapás közvetlenül. A játékosokat a vonalbírók szétválasztották.

Videón a jelenet:

A fegyelmi bizottság megállapításai és döntése:

  • a bizottság a rendelkezésére álló adatok szerint – bár Molnar az incidens során talán nem tudta, kit harapott meg –  nem fogadta el azt az állítást, hogy a harapás véletlen volt
  • egy harapás mindig szándékos, és soha nem történhet mérkőzés közben
  • az esetet a bizottság a hirtelen felindulás kategóriába sorolta
  • ha a játékvezetők a mérkőzés alatt büntetés szabtak volna ki, Molnár további egymeccses eltiltást kapott volna, mivel az eset az utolsó öt percben történt

A fegyelmi bizottság az eset minden körülményét figyelembe véve Molnár Bálintot négy mérkőzésre szóló eltiltásban részesítette, a Budapest Jégkorong Akadémia HC pedig 800 eurós pénzbüntetést kapott.

A találkozó összefoglalója:

 

