„Követeljük, hogy Brüsszel küldjön független vizsgálóbizottságot Ukrajnába annak megállapítására, hogy biztosítható-e a szállítás a Barátság kőolajvezetéken! Nyilvánvaló, hogy az ukránok politikai okokból állították le a tranzitot, most tagadják, és a kivizsgálást akadályozzák” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Mint ismert, Kijev nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a Magyarország felé érkező kőolajszállítást. A magyar kormány politikai zsarolásként értékeli az ukrán döntést, és az ellátásbiztonság érdekében részben stratégiai tartalékok felszabadításával, részben tengeri beszerzéssel készül kezelni a helyzetet. Ezzel párhuzamosan blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot, és az EU külügyek tanácsában blokkolta hétfőn a 20. szankciós csomag elfogadását is.