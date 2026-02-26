Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

orbán balázsHáború Ukrajnabiztonságos energiaellátás

Orbán Balázs: Elfogadhatatlan, amit Ukrajna kér

„Ukrajna jelen pillanatban három olyan dolgot követel Magyarországtól, ami szerintem nekünk elfogadhatatlan” – jelentette ki Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a háború finanszírozása, az uniós csatlakozás és az orosz energiáról való leválás ügyében a magyar és az ukrán nemzeti érdek homlokegyenest ütközik. A politikus úgy véli: csak a Fidesz–KDNP képes nemet mondani Brüsszel és Kijev nyomásának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 18:28
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Fotó: AFP
– Ukrajna jelen pillanatban három olyan dolgot követel Magyarországtól, ami szerintem nekünk elfogadhatatlan – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Balázs.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója tájékoztatott: a magyar és az ukrán nemzeti érdek három kulcskérdésben is homlokegyenest szemben áll egymással. Kifejtette: 

az egyik elvárás az, hogy Magyarország szálljon be az ukrajnai háborúba. 

Mint mondta, hosszú távon az is felmerülhet, hogy katonákat kellene küldeni, rövid távon pedig az a kérdés, hajlandó-e hazánk finanszírozni a konfliktust. A második követelés Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása, a harmadik pedig az, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz energiáról.

Ellentétes érdekek

A politikus szerint e három ügyben a magyar nemzeti érdek és az ukrán nemzeti érdek – minden higgadtság mellett – ellentétes egymással. Úgy véli, 

a Tisza Párt az ukrán nemzeti érdekhez való igazodást fontosabbnak tartja, mint a magyar érdekek képviseletét.

Orbán Balázs hangsúlyozta: álláspontja szerint kizárólag a Fidesz–KDNP rendelkezik azzal az erővel, amely a következő időszakban képes nemet mondani Brüsszel és Kijev diktátumaira. Úgy fogalmazott, egy más összetételű kormány esetén „úgy mennének át rajtunk, mint az úthenger”.


Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: AFP)

