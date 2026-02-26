Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Armageddon: hét pedofilra csaptak le a rendőrök

Armageddon: hét pedofilra csaptak le a rendőrök

Hét embert fogott el a szerbiai rendőrség kedden kiskorúak elleni szexuális zaklatás gyanújával – közölte a szerb belügyminisztérium.

2026. 02. 26. 18:11
A belügyi tárca Armageddon fedőnevű akciójában Belgrádban, Nisben, Újvidéken és Zomborban tartott házkutatást a rendőrség a gyanúsítottak lakásán, ahol a számítógépeken és más eszközökön nagy mennyiségű, 4–14 éves gyerekről készült pornográf videót és fényképet talált.

A gyanú szerint a 24 és 72 év közötti férfiak a dark weben keresztül gyermekek szexuális kizsákmányolásával készült felvételeket töltöttek le, tároltak és osztottak meg. A gyanúsítottak lakásainak átkutatása során az elektronikus eszközökön több gigabájtnyi, gyermekek súlyos bántalmazását ábrázoló fotót és videót találtak. A felvételeken szereplő kiskorúak többsége 4 és 14 év közötti, az anyagokat életkor, nem és más szempontok szerint rendszerezve tárolták – áll a közleményben.

Az akciót a belügyminisztérium technikai igazgatóságának kiberbűnözés elleni szolgálata hajtotta végre a Belgrádi Felsőbb Ügyészség különleges, kiberbűnözés elleni osztályával, a bűnügyi rendőrséggel, valamint a belgrádi, zombori, nisi és újvidéki rendőrkapitányságokkal együttműködésben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Armageddon fedőnevű akció egyértelmű üzenetet közvetít: a hatóságok zéró toleranciát tanúsítanak a gyermekek elleni visszaélések minden formájával szemben, és a digitális tér nem jelent névtelen menedéket az ilyen bűncselekmények elkövetőinek.

A belügyminisztérium egyúttal arra kérte a szülőket, hogy fokozottan ellenőrizzék gyermekeik online tevékenységét, és gyanú esetén haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat.

 

