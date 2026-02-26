Armageddon: hét pedofilra csaptak le a rendőrök

A belügyi tárca Armageddon fedőnevű akciójában Belgrádban, Nisben, Újvidéken és Zomborban tartott házkutatást a rendőrség a gyanúsítottak lakásán, ahol a számítógépeken és más eszközökön nagy mennyiségű, 4–14 éves gyerekről készült pornográf videót és fényképet talált.

A gyanú szerint a 24 és 72 év közötti férfiak a dark weben keresztül gyermekek szexuális kizsákmányolásával készült felvételeket töltöttek le, tároltak és osztottak meg. A gyanúsítottak lakásainak átkutatása során az elektronikus eszközökön több gigabájtnyi, gyermekek súlyos bántalmazását ábrázoló fotót és videót találtak. A felvételeken szereplő kiskorúak többsége 4 és 14 év közötti, az anyagokat életkor, nem és más szempontok szerint rendszerezve tárolták – áll a közleményben.