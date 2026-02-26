hann endretisza pártBayer ZsoltMagyar Péter

Pikk Bayerrel és Ambrózyval - Tóbiás, a teknős és a közvélemény-kutatók + videó

Miért „csak” húsz százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben, amikor lehetne száz százalék is? Különös mérési eredmények, de vajon mi lesz a választás után, ha nem nyer Magyar Péter? Utcai harc, demonstráció jöhet? „Szijusék” ismét akcióban, Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a PestiSrácok.hu munkatársa ismét elmondta a tutit, természetesen a szokásos fanyar humorral.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 19:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kollégáink nem hisznek a közvélemény-kutatási felméréseknek, amelyek szerint már húsz százalékkal vezet a Tisza Párt. Felmerült a kérdés: ha a Fidesz nyer, akkor vajon ki megy nyugdíjba? Szerintük a Mediánt vezető Hann Endre biztosan. Bayer szerint kávézaccból is lehetne jósolni ennyi pénzből. Ambrózy hozzátette, ezek a cégek elmondták, sőt, lényegében előremenekültek azzal, ha nem jön be az eredményük, az semmi mást nem jelent, csak a pillanatnyi közéleti hangulatot. 

Megmondóembereink rátértek arra, mi lesz, ha nem a Tisza Párt győz, mert már most megtörtént, hogy egy tiszás durván rátámadt a VI. kerületi Fidelitas alelnökére.

Politikailag inkorrekt adásunkból nem maradt ki Brüsszel és Ukrajna sem, valamint azt is megtudhatják, mikor pezsgőzne Magyar Péterrel Bayer és Ambrózy.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.