Pikk Bayerrel és Ambrózyval - Tóbiás, a teknős és a közvélemény-kutatók + videó

Kollégáink nem hisznek a közvélemény-kutatási felméréseknek, amelyek szerint már húsz százalékkal vezet a Tisza Párt. Felmerült a kérdés: ha a Fidesz nyer, akkor vajon ki megy nyugdíjba? Szerintük a Mediánt vezető Hann Endre biztosan. Bayer szerint kávézaccból is lehetne jósolni ennyi pénzből. Ambrózy hozzátette, ezek a cégek elmondták, sőt, lényegében előremenekültek azzal, ha nem jön be az eredményük, az semmi mást nem jelent, csak a pillanatnyi közéleti hangulatot.

Megmondóembereink rátértek arra, mi lesz, ha nem a Tisza Párt győz, mert már most megtörtént, hogy egy tiszás durván rátámadt a VI. kerületi Fidelitas alelnökére.

Politikailag inkorrekt adásunkból nem maradt ki Brüsszel és Ukrajna sem, valamint azt is megtudhatják, mikor pezsgőzne Magyar Péterrel Bayer és Ambrózy.