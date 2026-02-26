Bíróság elé állt az Orbán Viktor életét fenyegető férfi

Emberölés előkészületével emelt vádat az ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint a közösségi médiában gyilkossággal fenyegette meg Orbán Viktor. A Szekszárdi Törvényszék ma tartotta az előkészítő ülést a 44 éves bölcskei férfi ügyében – közölte a Teol.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A vád szerint a férfi a TikTokon osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy megölné a miniszterelnököt. Bár a felvételt később eltávolította az oldalról, az addigra a megosztások miatt széles körben elterjedt. Ezek után a hatóságok azonosították és őrizetbe vették a férfit. A mai előkészítő ülésen a vádlott nem kívánt részletes vallomást tenni, fenntartotta a nyomozás közben tett nyilatkozatait.

A bíróság előtt elismerte, hogy ő készítette és tette közzé a felvételeket,

ugyanakkor azt is elmondta: nem állt szándékában a fenyegetést végrehajtani. Védekezésében családi tragédiákra és megterhelő élethelyzetére hivatkozott, amelyek – állítása szerint – súlyos lelkiállapotba sodorták, és indulatból cselekedett.

A védelem szerint a vádlott tette nem tekinthető tényleges előkészületnek, mivel konkrét lépéseket nem tett a fenyegetés megvalósítására. Az ügyészség ezzel szemben fenntartotta álláspontját, miszerint

a nyilvánosan közzétett, egyértelmű tartalmú videó alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen, és büntetőjogi felelősséget alapozzon meg.

Amennyiben a Szekszárdi Törvényszék bírája bűnösnek mondja ki a férfit, a vádlott egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

