Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Bíróság elé állt az Orbán Viktor életét fenyegető férfi

Több év börtönre is számíthat.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2026. 02. 26. 18:46
Fotó: Teol/Mártonfai Dénes
Emberölés előkészületével emelt vádat az ügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint a közösségi médiában gyilkossággal fenyegette meg Orbán Viktor. A Szekszárdi Törvényszék ma tartotta az előkészítő ülést a 44 éves bölcskei férfi ügyében – közölte a Teol.

Kecskemét, 2026. február 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A vád szerint a férfi a TikTokon osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy megölné a miniszterelnököt. Bár a felvételt később eltávolította az oldalról, az addigra a megosztások miatt széles körben elterjedt. Ezek után a hatóságok azonosították és őrizetbe vették a férfit. A mai előkészítő ülésen a vádlott nem kívánt részletes vallomást tenni, fenntartotta a nyomozás közben tett nyilatkozatait. 

A bíróság előtt elismerte, hogy ő készítette és tette közzé a felvételeket,

ugyanakkor azt is elmondta: nem állt szándékában a fenyegetést végrehajtani. Védekezésében családi tragédiákra és megterhelő élethelyzetére hivatkozott, amelyek – állítása szerint – súlyos lelkiállapotba sodorták, és indulatból cselekedett.

A védelem szerint a vádlott tette nem tekinthető tényleges előkészületnek, mivel konkrét lépéseket nem tett a fenyegetés megvalósítására. Az ügyészség ezzel szemben fenntartotta álláspontját, miszerint 

a nyilvánosan közzétett, egyértelmű tartalmú videó alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen, és büntetőjogi felelősséget alapozzon meg.

Amennyiben a Szekszárdi Törvényszék bírája bűnösnek mondja ki a férfit, a vádlott egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Az ügy folytatásának részleteit ide kattintva elolvashatják a Teol cikkében

Borítókép: Az előkészítő ülés (Fotó: Teol/Mártonfai Dénes)


