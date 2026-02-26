Itt az ítélet a nő ügyében, aki szilveszterkor gyilkolta meg az édesanyját

A vádirat szerint a vádlott születésétől fogva a szüleivel élt, kapcsolata az anyjával gyerekkorától kezdve konfliktusokkal terhelt volt. A sértett a lányát annak felnőtt korában is gyerekként kezelte, családi és baráti kapcsolatait ellehetetlenítette, nem hagyta őt önálló életet élni. Elkísérte a munkahelyi kirándulásokra is, elvárta, hogy az óvónőként dolgozó lánya munka után rögtön hazamenjen, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A nő nem szólt vissza az anyjának, mindig eltűrte a viselkedését. Amikor nyugdíjba ment, kettejük viszonya még inkább megromlott.