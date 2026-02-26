Az előkészítő ülésen a nő a vádiratban foglaltakkal egyezően ismerte el bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság bűnösnek mondta ki. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosbításért fellebbezett – tartalmazza a közlemény.
Itt az ítélet a nő ügyében, aki szilveszterkor gyilkolta meg az édesanyját
Erős felindulásból elkövetett emberölés miatt négy év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Törvényszék első fokon azt az óvónőt, aki 2024 szilveszterén meggyilkolta az anyját Budapesten – tájékoztatott a bíróság.
A vádirat szerint a vádlott születésétől fogva a szüleivel élt, kapcsolata az anyjával gyerekkorától kezdve konfliktusokkal terhelt volt. A sértett a lányát annak felnőtt korában is gyerekként kezelte, családi és baráti kapcsolatait ellehetetlenítette, nem hagyta őt önálló életet élni. Elkísérte a munkahelyi kirándulásokra is, elvárta, hogy az óvónőként dolgozó lánya munka után rögtön hazamenjen, és még az öltözködésébe is beleszólt.
A nő nem szólt vissza az anyjának, mindig eltűrte a viselkedését. Amikor nyugdíjba ment, kettejük viszonya még inkább megromlott.
A bűntény napján a sértett újra belekötött a lányába, ordított vele és őrjöngött, „sz…r, szemét gyereknek” nevezte. A vádlott ezt már nem tudta tolerálni, a hosszú évek alatt elszenvedett lelki sérelmek és megaláztatás hatására olyan felfokozott érzelmi-indulati állapotba került, hogy sodrófával ütlegelni kezdte az anyja fejét – áll a közleményben.
A nő fojtogatta is anyját, végül egy 17 centiméter pengehosszúságú konyhakéssel legalább 10-szer megszúrta őt. A sértett a helyszínen meghalt.
A bíróság az ítélet szóbeli indokolásában rámutatott arra, hogy a vádlott idősebb korú, visszahúzódó személy, aki példamutató életet élt és büntetlen előéletű. További enyhítő körülménynek számított teljes körű, részletes beismerő vallomása, megbánó magatartása, önfeljelentése. Súlyosító körülménynek minősült ugyanakkor az, hogy a bűncselekményt időskorú hozzátartozó sérelmére követte el.
Az ítélet indoklásakor elhangzott az is, hogy egy olyan ember állt a bíróság elé, aki példamutató életet élt, ám a családját senki nem választhatja meg magának.
A bíróság az ügyet egy olyan családi tragédiaként ítélte meg, amely rávilágít arra, hogy „emberölés és emberölés között is van különbség, még akkor is, ha egy életellenes cselekedet sem maradhat büntetlenül”.
Az eset hátterében húzódó körülmények említésekor a bíróság azt is hangsúlyozta, hogy családon belüli erőszaknak minősül az is, ha valakit lelkileg, verbálisan bántalmaznak.
