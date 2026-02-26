fotográfuskiállításkerékpár

Kerékpárvilág Wei Xiang objektívén keresztül

Wei Xiang most megnyílt Kerékpárvilág (1989–2025) című kiállítása április 2-ig látható a Staféta Galériában. A tárlat több mint harmincöt év alatt, több mint tíz országban készült fotográfiákon keresztül vizsgálja a kerékpározás változó jelentéseit, társadalmi és kulturális szerepét. A fotográfiai projekt arra az összetett jelenségre irányítja a figyelmet, hogyan válik a kerékpár egyszerre a múlt örökségévé és a jövő egyik kulcsává.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 19:02
Wei Xiang több mint tíz országban készítette a fotóit. Fotó: WEI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége  és a Staféta Galéria közös kiállításának, a Kerékpárvilág  című tárlatnak egyik központi kérdése, miként változik a kerékpározás jelentése a társadalmi és kulturális környezet függvényében. Ami egykor a szükségszerűség és egyszerűség eszköze volt, mára sok helyen a fenntartható életmód, a közösségi gondolkodás és a környezettudatos szemlélet jelképévé vált.

Kerékpárvilág
A Kerékpárvilág megmutatja, hogyan válik a kerékpár egyszerre a múlt örökségévé és a jövő egyik kulcsává Fotó: WEI

A Kerékpárvilág fotói dokumentálják és értelmezik a világot

A kiállítás egyik központi kérdése, miként változik a kerékpározás jelentése a társadalmi és kulturális környezet függvényében. Ami egykor a szükségszerűség és egyszerűség eszköze volt, mára sok helyen a fenntartható életmód, a közösségi gondolkodás és a környezettudatos szemlélet jelképévé vált.
Wei Xiang fotográfiái különböző korszakokat és földrajzi helyszíneket kötnek össze: az 1980-as évek Kínájától a kortárs európai városokig. A képek érzékenyen mutatják meg, hogy a kerékpár miként válik a mindennapi élet részévé különböző élethelyzetekben: a gyermeki játék eszközétől a fiatalok önkifejezésén át az idősek mindennapi közlekedéséig, vagy éppen a sport és a teljesítmény szimbólumává.

Fotó: Wei


 

Egyes helyeken a kerékpározás még mindig az egyszerűség és az ősi használat érzetét hordozza; máshol viszont már régóta az egészséges életmód, a környezetbarát közlekedés és a közösségi kultúra jelképe 

— fogalmaz Wei Xiang. A művész képei arra ösztönzik a nézőt, hogy újragondolja saját viszonyát a közlekedéshez és a környezethez, valamint azt, hogy miként él együtt a folyamatosan változó világgal.
Wei Xiang Kínában született fotográfus, aki hosszú ideje Magyarországon él és alkot. Munkásságának középpontjában a társadalmi változások, a mindennapi élet vizuális lenyomatai és a kulturális különbségek állnak. Fotográfiáiban gyakran ötvözi a dokumentarista érzékenységet a személyes látásmóddal, miközben hosszú távú projektjeiben következetesen vizsgál egy-egy témát.
 

A Kerékpárvilág sorozat Wei Xiang egyik meghatározó, több évtizeden át épített munkája, amely nemcsak földrajzi értelemben ível át kontinenseken, hanem időben is összekapcsol különböző korszakokat.

A művész képei számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepeltek, munkásságát a Magyar Fotóművészek Szövetsége is jegyzi. Wei Xiang fotográfiái egyszerre dokumentálják és értelmezik a világot: képei nemcsak látványt közvetítenek, hanem kérdéseket is feltesznek az ember és környezete kapcsolatáról, a változás természetéről és a hétköznapi élet rejtett jelentéseiről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu