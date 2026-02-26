Kerékpárvilág Wei Xiang objektívén keresztül

A Magyar Fotóművészek Szövetsége és a Staféta Galéria közös kiállításának, a Kerékpárvilág című tárlatnak egyik központi kérdése, miként változik a kerékpározás jelentése a társadalmi és kulturális környezet függvényében. Ami egykor a szükségszerűség és egyszerűség eszköze volt, mára sok helyen a fenntartható életmód, a közösségi gondolkodás és a környezettudatos szemlélet jelképévé vált.

A Kerékpárvilág megmutatja, hogyan válik a kerékpár egyszerre a múlt örökségévé és a jövő egyik kulcsává Fotó: WEI

A Kerékpárvilág fotói dokumentálják és értelmezik a világot

Wei Xiang fotográfiái különböző korszakokat és földrajzi helyszíneket kötnek össze: az 1980-as évek Kínájától a kortárs európai városokig. A képek érzékenyen mutatják meg, hogy a kerékpár miként válik a mindennapi élet részévé különböző élethelyzetekben: a gyermeki játék eszközétől a fiatalok önkifejezésén át az idősek mindennapi közlekedéséig, vagy éppen a sport és a teljesítmény szimbólumává.

Fotó: Wei





Egyes helyeken a kerékpározás még mindig az egyszerűség és az ősi használat érzetét hordozza; máshol viszont már régóta az egészséges életmód, a környezetbarát közlekedés és a közösségi kultúra jelképe

— fogalmaz Wei Xiang. A művész képei arra ösztönzik a nézőt, hogy újragondolja saját viszonyát a közlekedéshez és a környezethez, valamint azt, hogy miként él együtt a folyamatosan változó világgal.

Wei Xiang Kínában született fotográfus, aki hosszú ideje Magyarországon él és alkot. Munkásságának középpontjában a társadalmi változások, a mindennapi élet vizuális lenyomatai és a kulturális különbségek állnak. Fotográfiáiban gyakran ötvözi a dokumentarista érzékenységet a személyes látásmóddal, miközben hosszú távú projektjeiben következetesen vizsgál egy-egy témát.



A Kerékpárvilág sorozat Wei Xiang egyik meghatározó, több évtizeden át épített munkája, amely nemcsak földrajzi értelemben ível át kontinenseken, hanem időben is összekapcsol különböző korszakokat.

A művész képei számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepeltek, munkásságát a Magyar Fotóművészek Szövetsége is jegyzi. Wei Xiang fotográfiái egyszerre dokumentálják és értelmezik a világot: képei nemcsak látványt közvetítenek, hanem kérdéseket is feltesznek az ember és környezete kapcsolatáról, a változás természetéről és a hétköznapi élet rejtett jelentéseiről.