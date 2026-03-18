Megnyílt a Kárpát-medence legelső szódamúzeuma Zomboron

Közel negyven év gyűjtőmunkájának köszönhetően megnyílt Szerbia első szódamúzeuma Zomborban. A múzeum alapítója, Rezicska Károly, a családi szódaüzem tulajdonosa ünnepi megnyitón köszönetet mondott családjának, a közösségnek, valamint a Magyar Államnak a támogatásért, hogy létrehozhatta az egyedi, hiánypótló múzeumot, amely nagy álma volt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 14:50
A magyar történelem elmúlt másfél évszázadából vannak kiállítva szódásüvegek Forrás: YouTube
„Az üvegeken kívül van négy szódagyártó gép – ezek mind még az Osztrák-Magyar Monarchiából maradtak ránk. Az egyik gép az, amivel mi ’88-ban kezdtünk – hát azt nem tudtam kihagyni, hogy ne itt legyen, – annak külön egy helyiség van és van itt még három gép” – közölte Rezicska Károly. A múzeum alapítója azt is elmondta, hogy a kiállítottakon kívül van még hat-hét darab a magángyűjteményében, de azoknak nem jutott már hely. „Ezek mind érdekességek, és öreg, százhúsz, százharminc, száznegyven éves gépek, amikkel azelőtt gyártották a szódát” – hangsúlyozta Rezicska Károly a megnyitót követően a Pannon RTV-nek.

A megnyitón részt vett Kiss-Hegyi Anita magyar kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár és Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős magyar államtitkár. A múzeum jelentősége kapcsán kiemelték,

a Zomborban létrejött érték egy család több generáción átívelő munkájának eredménye, amelynek örökségét ma már a gyermekek is továbbviszik, követve édesapjuk és nagyapjuk példáját.

Kiss-Hegyi Anita, kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár külön kiemelte a gyűjtemény jelentőségét, amely a Kárpát-medence egyetlen szódamúzeuma. Hozzátette: a magyar kormány és a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára nagyon fontos, amikor a határon túl megnyílik egy ehhez fogható intézmény, amely egyúttal olyan mesterséget is bemutat, amely manapság ritkaságszámba megy, de mindenképpen megőrzendő. 

Meg kell őrizni azt is, ami a múltunk, mert az egyben a jelenünk és a jövőnk is

– szögezte le az államtitkár.

A zombori Szódamúzeum várhatóan turisztikai látványossággá is válik, minden érdeklődő előtt nyitva áll. A kiállítás az Október 21. utca 32/A szám alatt várja a látogatókat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

