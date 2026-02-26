Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Csodás magyar teniszbravúr, Olijnyikova ezt nem teszi ki az ablakba

Tóth Amarissa bravúros győzelmet aratott az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen a törökországi Antalyában zajló salakpályás WTA Challenger-tornán. A magyar teniszező majdnem kétszáz hellyel hátrébb áll a világranglistán, mint az ukrán játékos, s az itthon Bondár Anna elleni gyalázkodásával hírhedtté vált Olijnyikova el is lépett 6:1, 3:0-ra, innen fordított Tóth Amarissa, aki 1:6, 6:4, 6:2-es győzelemmel jutott a verseny negyeddöntőjébe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 16:07
Tóth Amarissa pályafutása egyik legnagyobb győzelmét aratta az ukrán Olekszandra Olijnyikova ellen, negyeddöntős az antalyai WTA Challenger-tenisztornán Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Tóth Amarissa pályafutásában mindenképp nagy siker Olekszandra Olijnyikova legyőzése. A 23 éves magyar teniszező életében másodszor nyert top 100-as rivális ellen, de most először kellett ehhez meccslabdát is értékesítenie, annak idején Csang Su-aj feladta ellene a találkozót, amelyet aztán néhol botrányos tálalásban dolgoztak fel. Tóth Amarissa jelenleg 264. a WTA-világranglistán, a Bondár Anna elleni durva kirohanásával hírhedtté vált Olijnyikova a 71. helyet foglalja el.

Az ukrán Olijnyikova antalyai szereplése nem úgy alakult, ahogy tervezte, a nála sokkal alacsonyabban rangsorolt magyar teniszező, Tóth Amarissa győzte le
Az ukrán Olijnyikova antalyai szereplése nem úgy alakult, ahogy tervezte, a nála sokkal alacsonyabban rangsorolt magyar teniszező, Tóth Amarissa győzte le Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

Olijnyikova Bondárral szembeni magánszáma után mindössze három héttel játszott ismét magyar rivális ellen, bár talán ő is azt gondolta, hogy Tóth ellen gond nélkül nyerhet.

Tóth Amarissa nagy fordítása az ukrán Olijnyikova ellen

A találkozón sokáig úgy tűnt, hogy Olijnyikova magabiztosan érvényesíti a papírformát, 6:1, 3:0-ra is vezetett Tóth Amarissa ellen. A magyar teniszező azonban nem adta fel, megfordította a második játszmát (6:4), majd a harmadik szettet további négy játék megnyerésével kezdte.

Tóth Amarissa 1:6, 6:4, 6:2-re nyert, jövő héttől így már a legjobb 250 között jegyzik majd a világranglistán, s akár arra is lehet esélye, hogy májusban elindulhasson a Roland Garros selejtezőjében. Olijnyikova viszont bosszankodhat, erre a meccsére aligha lesz büszke.

Tóth a negyeddöntőben az ötödik kiemelt egyiptomi Majar Serif ellen játszik, ugyanide a negyedik kiemelt Udvardy Panna nem jutott be, miután nagy csatában kikapott az olasz Nuria Brancacciótól (6:7, 6:2, 7:5).

Olijnyikova az első fordulóban az üzbég Kugyermetova ellen nyert

 

