Csodás magyar teniszbravúr, Olijnyikova ezt nem teszi ki az ablakba

Tóth Amarissa pályafutásában mindenképp nagy siker Olekszandra Olijnyikova legyőzése. A 23 éves magyar teniszező életében másodszor nyert top 100-as rivális ellen, de most először kellett ehhez meccslabdát is értékesítenie, annak idején Csang Su-aj feladta ellene a találkozót, amelyet aztán néhol botrányos tálalásban dolgoztak fel. Tóth Amarissa jelenleg 264. a WTA-világranglistán, a Bondár Anna elleni durva kirohanásával hírhedtté vált Olijnyikova a 71. helyet foglalja el.

Az ukrán Olijnyikova antalyai szereplése nem úgy alakult, ahogy tervezte, a nála sokkal alacsonyabban rangsorolt magyar teniszező, Tóth Amarissa győzte le Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

Olijnyikova Bondárral szembeni magánszáma után mindössze három héttel játszott ismét magyar rivális ellen, bár talán ő is azt gondolta, hogy Tóth ellen gond nélkül nyerhet.

Tóth Amarissa nagy fordítása az ukrán Olijnyikova ellen

A találkozón sokáig úgy tűnt, hogy Olijnyikova magabiztosan érvényesíti a papírformát, 6:1, 3:0-ra is vezetett Tóth Amarissa ellen. A magyar teniszező azonban nem adta fel, megfordította a második játszmát (6:4), majd a harmadik szettet további négy játék megnyerésével kezdte.

Tóth Amarissa 1:6, 6:4, 6:2-re nyert, jövő héttől így már a legjobb 250 között jegyzik majd a világranglistán, s akár arra is lehet esélye, hogy májusban elindulhasson a Roland Garros selejtezőjében. Olijnyikova viszont bosszankodhat, erre a meccsére aligha lesz büszke.