Üzent a magyar teniszezőt megalázó ukrán Olijnyikova: „A seregben büszkék rám”

Olekszandra Olijnyikova kiesett a kolozsvári fedett kemény pályás WTA 250-es tenisztorna elődöntőjében pénteken Emma Raducanu ellen. Az ukrán teniszező a tornán korábban nem fogott kezet Bondár Annával, magyar ellenfelét sportszerűtlenül, háborús indokkal alázta meg. Olijnyikova a kiesése után azt mondta, hogy az ukrán seregben harcoló barátai büszkék rá.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 8:05
Az ukrán teniszező megalázta a magyar ellenfelét Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
Mint beszámoltunk róla, Emma Raducanu öt év után ismét WTA-torna döntőjébe jutott pénteken, miután 7:5, 3:6, 6:3 arányban győzött az Olekszandra Olijnyikova elleni elődöntőben. Az ukrán teniszező korábban azzal került a hírek középpontjába, hogy a kolozsvári torna nyolcaddöntőjében a magyar Bondár Anna legyőzése után nem fogott kezet a magyar ellenfelével, amiért 2022-ben szerepelt egy meghívásos oroszországi viadalon – Bondár hiába jelentette ki, hogy ő a békét támogatja az orosz–ukrán konfliktusban.

Az ukrán Olekszandra Olijnyikova nem fogott kezet Bondár Annával Kolozsváron
Az ukrán Olekszandra Olijnyikova nem fogott kezet Bondár Annával Kolozsváron Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Olijnyikova a Raducanu elleni vereség után sajtótájékoztatót tartott, amelyen arról is beszélt, hogy mit jelent neki a siker, és mit jelent az ukrán embereknek az ő szereplése és viselkedése.

A Bondár Anna elleni sportszerűtlenség is üzenet volt Ukrajnába?

– Fontos volt számomra, hogy megmutassam a küzdelmet, és tudom, hogy csodálatos érzéseket szereztem az ukrán embereknek, az ukrán barátaimnak – fogalmazott Olijnyikova. – A barátaimnak, akik jelenleg a seregben szolgálnak és harcolnak. Tudom, hogy ők büszkék rám. És ez nagyon fontos. Ez volt valószínűleg a legnagyobb dolog nekem ezen a tornán.

Olijnyikova szavait érdemes annak fényében is vizsgálni, amit Bondár Anna ellen tett a kézfogás megtagadásával. 

A jelek szerint ez is egy üzenet lehetett haza, Ukrajnába.

Azt is kérdezték tőle, hogy miért tölt annyi időt otthon, amikor máshol is készülhetne.

– Ez az otthonom – válaszolta. – Ez nagyon egyszerű kérdés, mert nekem nagyon fájó, hogy annyi időt kell töltenem az oszágomon kívül. Nagyon nehéz utazni az orosz támadások miatt, néhány repülőterünk teljesen megsemmisült, mások egyszerűen nem működnek, és eleve veszélyes Ukrajnában repülni. Szeretek közel lenni a honfitársaimhoz, látni őket, érezni az erejüket. Én nem vagyok annyira ambiciózus, engem az tesz annyira motiválttá a pályán, hogy látom az ő harcukat.

 

