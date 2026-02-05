Rendkívüli

Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Bondár Anna a békét támogatja – kiállnak a háborús propagandába belekevert teniszező mellett

Továbbra sem nyugszanak a kedélyek a kolozsvári tenisztorna második fordulójában történtek miatt, amikor is az ukrán Olekszandra Olijnyikova a háborús propagandába akarta belerángatni magyar ellenfelét. Bondár Anna végül két szettben kikapott az ukrán teniszezőtől (4:6, 4:6), aki nem fogott kezet a meccs végén a Honvéd teniszezőjével, tette ezt azért, mert a magyar játékos 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán. Bondár kijelentette, sosem pártolta a háborút, mindig a béke pártján állt, míg neves sportolók ítélték el Olijnyikova tettét.

Molnár László
2026. 02. 05. 11:56
Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát a 2022 februárjában kirobbant orosz–ukrán háború miatt, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Ezen az eseményen – bemutató meccset játszva – pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki egyesekből. Most éppen az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova porolta le a több mint hároméves esetet, és erre hivatkozva már előre bejelentette, ha Bondár nyilvánosan nem kér ezért bocsánatot, és nem ítéli el Oroszországot, a meccs végén nem hajlandó a magyar játékossal kezet fogni. Nos, a nyilvános bocsánatkérés, illetve a kézfogás is elmaradt, és az ukrán odáig merészkedett, hogy a magyar teniszezőt a nácikhoz hasonlította.

Bondár Anna sosem pártolta a háborút, mindig békepárti volt

Ugyan Olijnyikova kiemelte, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés, az elmaradt kézfogás és a magyar teniszező durva megtámadása nem maradhatott válasz nélkül. Bondár Anna utólag elismerte, készült rá, hogy ez lesz. 

– Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és 

soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban. 

Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű. Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak – mondta Bondár, miután kettejük meccsét elveszítette (4:6, 4:6).

Mondjuk arra nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a csütörtök délutáni, kínai Wang elleni találkozó végén vajon lesz-e kézfogás, ugyanis Kína sem hajlandó Oroszországot elítélni.

A sportot, a sportszerűséget nem szabad összekeverni a politikával

Az eset egyáltalán nem került nyugvópontra, egyre többen szólalnak meg az ügyben, Bondár Anna mellett kiállva. Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok a közösségi oldalán kiemelte, a sportban egy járható út van, a tisztelet, amit mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, politikát meg a politikusokra bízni.

Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó felidézte a posztjában, hogy a sport mindig képes volt hidakat építeni akkor is, amikor a világot társadalmi vagy politikai feszültségek szabdalták. Erre jó példa 

  • az észak- és dél-koreai sportolók esete, akik együtt vonultak be a 2018-as pjongcsangi téli olimpia megnyitóján, 
  • közös női jégkorongcsapatot is indítottak,
  • Nelson Mandela az 1995-ös dél-afrikai rögbi-világbajnokságon a nemzeti megbékélés szolgálatába állt,
  • az 1998-as franciaországi labdarúgó-világbajnokságon pedig az iráni és az amerikai válogatott játékosai közös csapatképet készítettek és az egész mérkőzés a kölcsönös tiszteletadás mentén zajlott.

A remek sportember szerint valóban rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik, de ehhez semmi köze a sportnak, a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni. 

– Egy sportolónak a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelesség is. Reméljük, hogy a sport a legnehezebb időkben is be tudja tölteni azt a szerepét, hogy példát mutasson tiszteletből, önfegyelemből és emberségből – olvasható Gór-Nagy Miklós bejegyzésében.

Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok, volt köztársasági elnök lánya, az egykori teniszező Schmitt Gréta a közösségi oldalán méltatlannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja Olijnyikova tettét. Mint leírta, a sportban a tisztelet és sportszerűség minden versenyzővel szemben alapvető elv, függetlenül a háttértől vagy származástól.

Minden sportoló megérdemli az egyenlő bánásmódot és a becsületes versenyt, a pályán kívüli nézetek nem befolyásolhatják a tiszteletteljes hozzáállást. A sport közössége egységet és fair play-t képvisel, ezért elfogadhatatlan bármilyen sértő vagy megkülönböztető viselkedés a versenyzők között. Sportolóként a béke és az egymás iránti tisztelet képviselete mindenki feladata, a győzelem nem lehet indok a sértő viselkedésre. 

A sport értékei – tisztelet, becsület, béke – felülírják a politikai vitákat, és ezt minden helyzetben szem előtt kell tartani

– fogalmazott Schmitt Gréta.

 

