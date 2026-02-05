Bondár Anna a békét támogatja – kiállnak a háborús propagandába belekevert teniszező mellett

Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát a 2022 februárjában kirobbant orosz–ukrán háború miatt, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Ezen az eseményen – bemutató meccset játszva – pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki egyesekből. Most éppen az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova porolta le a több mint hároméves esetet, és erre hivatkozva már előre bejelentette, ha Bondár nyilvánosan nem kér ezért bocsánatot, és nem ítéli el Oroszországot, a meccs végén nem hajlandó a magyar játékossal kezet fogni. Nos, a nyilvános bocsánatkérés, illetve a kézfogás is elmaradt, és az ukrán odáig merészkedett, hogy a magyar teniszezőt a nácikhoz hasonlította.

A mindig békepárti Bondár Anna megpróbálta volna tisztázni a helyzetet, ám az ukrán feltételeit nem teljesítette Fotó: AFP/Patrick Hamilton

Bondár Anna sosem pártolta a háborút, mindig békepárti volt

Ugyan Olijnyikova kiemelte, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés, az elmaradt kézfogás és a magyar teniszező durva megtámadása nem maradhatott válasz nélkül. Bondár Anna utólag elismerte, készült rá, hogy ez lesz.

– Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és

soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban.

Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű. Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak – mondta Bondár, miután kettejük meccsét elveszítette (4:6, 4:6).

Mondjuk arra nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a csütörtök délutáni, kínai Wang elleni találkozó végén vajon lesz-e kézfogás, ugyanis Kína sem hajlandó Oroszországot elítélni.

Az ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova hihetetlen kijelentéseket tett Bondár Annáról, majd nem fogott vele kezet a meccsük végén Fotó: MARTIN KEEP / AFP

A sportot, a sportszerűséget nem szabad összekeverni a politikával

Az eset egyáltalán nem került nyugvópontra, egyre többen szólalnak meg az ügyben, Bondár Anna mellett kiállva. Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok a közösségi oldalán kiemelte, a sportban egy járható út van, a tisztelet, amit mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, politikát meg a politikusokra bízni.