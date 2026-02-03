Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

teniszKolozsvárkézfogásPutyinháborúBondár Annaoroszország

Az ukrán teniszező magyar ellenfelét is bele akarja kavarni a háborús propagandába

A kolozsvári tenisztorna második fordulójának keddi mérkőzése előtt furcsa nyilatkozatot adott Olekszandra Olijnyikova. Az ukrán teniszező kijelentette, hogy nem fog majd kezet Bondár Annával, amiért a magyar teniszező 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán. A 25 éves sportoló ezt követően túl is lőtt a célon az egyik nyilatkozatával, bár hangsúlyozta, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 9:59
Az ukrán teniszező Olekszandra Olijnyikova hihetetlen kijelentéseket tett Bondár Annáról Fotó: MARTIN KEEP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Az első ilyen eseményen pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki egyesekből. Most éppen az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova porolta le a több mint hároméves esetet, elébe menve az eseményeknek. Olijnyikova kedden éppen a magyar játékos ellen lép pályára a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári kemény pályás női tenisztorna második fordulójában, s a világranglista 91. helyén álló sportoló a meccs előtt előre bejelentette, nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén.

Az ukrán teniszező Olekszandra Olijnyikova nem akar kezet fogni Bondár Annával
Az ukrán teniszező Olekszandra Olijnyikova nem akar kezet fogni Bondár Annával (Fotó: MARTIN KEEP / AFP)

Olijnyikova kifogásolja Bondár Anna oroszországi szereplését

Úgy látszik, hogy Olijnyikova nem felejt, és ennek hangot is adott a torna második fordulójának meccse előtt.

– Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán nyíltan figyelmen kívül hagyva a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására – mondta el Olijnyikova, majd hangsúlyozta, hogy a magyar teniszező azok után vett részt a versenyen, hogy a világ már tudomást szerzett az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekményekről.

Az ukrán teniszező szerint ugyanaz a gonosz

Olijnyikova ennél is tovább ment, meglehetősen propagandisztikus párhuzammal állt elő:

2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének.

Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később – folytatta az ukrán sportoló, aki kiemelte, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés.

– A döntésem az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól, ezt a teniszközösségnek világszerte sem szabad figyelmen kívül hagynia. Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz – nyilatkozta a sűrűn tetovált Olijnyikova, aki ugyanakkor megjegyezte, nem zárja ki, hogy a jövőben megváltoztassa álláspontját.

– Kész lennék a jövőben kezet fogni vele, ha nyilvánosan elismeri ezt a hibát, bocsánatot kér az ukrán néptől, és egyértelműen, egyenesen elítéli Oroszország agresszióját Ukrajna ellen, illetve a háborús bűnös Putyint – zárta gondolatait az ukrán sportoló.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.