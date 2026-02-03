Az ukrán teniszező magyar ellenfelét is bele akarja kavarni a háborús propagandába

Miután az ATP és a WTA felfüggesztette az összes orosz és fehérorosz tenisztornát, az oroszok 2022 végén, Szentpéterváron rendeztek egy viadalt. Az első ilyen eseményen pályára lépett Bondár Anna is, ez pedig rosszallást váltott ki egyesekből. Most éppen az egyik ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova porolta le a több mint hároméves esetet, elébe menve az eseményeknek. Olijnyikova kedden éppen a magyar játékos ellen lép pályára a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári kemény pályás női tenisztorna második fordulójában, s a világranglista 91. helyén álló sportoló a meccs előtt előre bejelentette, nem fog kezet ellenfelével a mérkőzés végén.

Az ukrán teniszező Olekszandra Olijnyikova nem akar kezet fogni Bondár Annával (Fotó: MARTIN KEEP / AFP)

Olijnyikova kifogásolja Bondár Anna oroszországi szereplését

Úgy látszik, hogy Olijnyikova nem felejt, és ennek hangot is adott a torna második fordulójának meccse előtt.

– Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán nyíltan figyelmen kívül hagyva a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására – mondta el Olijnyikova, majd hangsúlyozta, hogy a magyar teniszező azok után vett részt a versenyen, hogy a világ már tudomást szerzett az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekményekről.

Az ukrán teniszező szerint ugyanaz a gonosz

Olijnyikova ennél is tovább ment, meglehetősen propagandisztikus párhuzammal állt elő:

2022 decemberében Oroszországba utazni, teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének.

Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később – folytatta az ukrán sportoló, aki kiemelte, hogy döntése nem személyes, hanem elvi kérdés.

❗️🇺🇦Oleksandra Oliynykova to refuse joint photo and handshake with 🇭🇺Anna Bondar at WTA 250 in Cluj-Napoca



Ukrainian tennis player Oleksandra Oliynykova will not take part in the traditional pre-match joint photo or shake hands with Hungarian player Anna Bondar during their… pic.twitter.com/zfseUZ34Pj — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) February 2, 2026

– A döntésem az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól, ezt a teniszközösségnek világszerte sem szabad figyelmen kívül hagynia. Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz – nyilatkozta a sűrűn tetovált Olijnyikova, aki ugyanakkor megjegyezte, nem zárja ki, hogy a jövőben megváltoztassa álláspontját.