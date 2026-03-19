Eladó ország – Zelenszkijék tették lehetővé külföldieknek az ukrán földek felvásárlását

Zelenszkij elnökségének egyik sötét foltja a földpiac megnyitása, amivel külföldi szereplőknek is lehetővé tették az ukrán földek felvásárlását. - Az új törvény értelmében 2021. július 1-jétől a mezőgazdasági termelésre alkalmas föld teljes jogú árucikké vált, ami alapvetően formálta át Ukrajna mezőgazdasági és gazdasági viszonyait – idézik fel A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, magyarul minap megjelent könyvben. Mint írták, az ukrán társadalmat erősen megosztó törvényt korábban csaknem tizennyolc éven keresztül nem sikerült keresztülvinni: a föld eladására vonatkozó moratóriumot évről évre meghosszabbították, arra hivatkozva, hogy a társadalom még nincs felkészülve a piaci alapon történő működésre.

Zelenszkij itt éppen a szélsőbaloldali Pedro Sanchez társaságában érzi remekül magát

Elaltatott aggályok

A gazdák attól féltek, hogy az ukrán földeket multinacionális cégek vásárolhatják meg. Noha eleinte úgy tűnt, hogy Zelenszkijék figyelembe veszik a lakosság aggályait, később kilúgozták a törvényből a mezőgazdaságból élők érdekeit védő garanciákat. A jogszabály korai verziója még megtiltotta a földeladást jogi személyeknek és 100 hektárban maximálta azt a földmennyiséget, amelyet egy szereplő vásárolhatott. Később ezt a mennyiséget 10 ezer hektárra – vagyis a százszorosára – növelték, de az is kiderült, hogy a jogi személyek számára meghagytak egy kiskaput a földvásárláshoz. A bankok előtt ugyanis nyitva maradt a lehetőség, hogy felvásárolják a földeket a fedezetként a nem teljesített hitelek után.

A földtörvény módosításának azonban ennél jóval kiterjedtebbek és mélyrehatóbbak voltak a társadalmi kárai. A földeladásokkal például kitermelődött egy olyan kiszolgáltatott réteg, amelynek nincs állandó munkaviszonya és biztos jövedelme, s jelentős számban kerültek ki közülük a háború áldozatai, akiket elsőként küldtek a frontra.

Az IMF feltételei

Nem véletlen, hogy a földtörvény legfőbb támogatója a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt, hiszen a szervezet jellemzően akkor környékez meg egy adott államot rendkívül szigorú feltételekhez kötött hitelekkel, ha az bajba kerül. Ebben az esetben egy négymilliárd dolláros pénzügyi segélycsomagot ajánlottak, amelynek feltételeként a földtörvény elfogadása mellett a bankszektor szabályozását szabták meg. Érdemes felidézni, hogy A nép szolgája című televíziós sorozatban Volodimir Zelenszkij karaktere, Vaszilij Holoborodko ukrán elnök visszautasítja az IMF-küldöttség javaslatát az ukrán földek eladására.