Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

volodimir zelenszkijukrajnaimfnemzetközi valutaalap

Eladó ország – Zelenszkijék tették lehetővé külföldieknek az ukrán földek felvásárlását

Elnökként Zelenszkij éppen az ellenkezőjét tette, mint a főszereplésével futott népszerű sorozatban: elfogadta a hazája érdekeivel ellentétes feltételeket, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap szabott egy segélycsomagért és átverte a parlamenten a rendkívül megosztó földtörvényt. Ezzel megnyílt az út az ukrán termőföldek külföldi kézbe játszása előtt. A Hitel Kiadó gondozásában magyarul is megjelent, A Joker című könyv kapcsán indított sorozatunk következő részében azt is bemutatjuk, hogy a változás nyomán miként kerültek tömegek anyagilag is bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetbe.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 8:25
Zelenszkij elnökségének egyik sötét foltja a földpiac megnyitása, amivel külföldi szereplőknek is lehetővé tették az ukrán földek felvásárlását. - Az új törvény értelmében 2021. július 1-jétől a mezőgazdasági termelésre alkalmas föld teljes jogú árucikké vált, ami alapvetően formálta át Ukrajna mezőgazdasági és gazdasági viszonyait – idézik fel A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című, magyarul minap megjelent könyvben. Mint írták, az ukrán társadalmat erősen megosztó törvényt korábban csaknem tizennyolc éven keresztül nem sikerült keresztülvinni: a föld eladására vonatkozó moratóriumot évről évre meghosszabbították, arra hivatkozva, hogy a társadalom még nincs felkészülve a piaci alapon történő működésre.

Madrid, 2026. március 18. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megbeszélést folytat a madridi kormányfői hivatalban, a Moncloa-palotában 2026. március 18-án. MTI/EPA/EFE/Chema Moya
Zelenszkij itt éppen a szélsőbaloldali Pedro Sanchez társaságában érzi remekül magát
(Fotó: MTI/EPA/EFE/Chema Moya)

Elaltatott aggályok

A gazdák attól féltek, hogy az ukrán földeket multinacionális cégek vásárolhatják meg. Noha eleinte úgy tűnt, hogy Zelenszkijék figyelembe veszik a lakosság aggályait, később kilúgozták a törvényből a mezőgazdaságból élők érdekeit védő garanciákat. A jogszabály korai verziója még megtiltotta a földeladást jogi személyeknek és 100 hektárban maximálta azt a földmennyiséget, amelyet egy szereplő vásárolhatott. Később ezt a mennyiséget 10 ezer hektárra – vagyis a százszorosára – növelték, de az is kiderült, hogy a jogi személyek számára meghagytak egy kiskaput a földvásárláshoz. A bankok előtt ugyanis nyitva maradt a lehetőség, hogy felvásárolják a földeket a fedezetként a nem teljesített hitelek után.

A földtörvény módosításának azonban ennél jóval kiterjedtebbek és mélyrehatóbbak voltak a társadalmi kárai. A földeladásokkal például kitermelődött egy olyan kiszolgáltatott réteg, amelynek nincs állandó munkaviszonya és biztos jövedelme, s jelentős számban kerültek ki közülük a háború áldozatai, akiket elsőként küldtek a frontra.

Az IMF feltételei

Nem véletlen, hogy a földtörvény legfőbb támogatója a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt, hiszen a szervezet jellemzően akkor környékez meg egy adott államot rendkívül szigorú feltételekhez kötött hitelekkel, ha az bajba kerül. Ebben az esetben egy négymilliárd dolláros pénzügyi segélycsomagot ajánlottak, amelynek feltételeként a földtörvény elfogadása mellett a bankszektor szabályozását szabták meg. Érdemes felidézni, hogy A nép szolgája című televíziós sorozatban Volodimir Zelenszkij karaktere, Vaszilij Holoborodko ukrán elnök visszautasítja az IMF-küldöttség javaslatát az ukrán földek eladására.

Sorosékhoz köthető platform

Zelenszkijéknek csak olyan komoly nehézségek árán, alkalmi szövetségekkel, taktikázással sikerült átverniük a törvényt az ukrán parlamenten. A szavazást követően jócskán csökkent az elnök népszerűsége, s számos elemző megkérdőjelezte, hogy még mindig valós többséggel rendelkezik-e Zelenszkij pártja. Ez már csak azért is felmerülhetett, mert A nép szolgáján belül számos platform működik, köztük olyan is, amely a Soros Alapítványhoz köthető.

Sorozatunk korábbi részeiben megírtuk, hogy bár Zelenszkij négy alkalommal is kapott behívót, egyszer sem ment el a sorozásra, de azt is felidéztük, hogy a színészből lett politikus lényegében azt fejtegette: lopás nélkül nem lehet Ukrajna elnökének lenni. Északkeleti szomszédunk külföldről történő hitelezését pedig egy német pornószínésznőhöz hasonlította. Górcső alá vettük azt is, hogy Zelenszkij milyen autoriter jegyeket mutatott már a politikusi pályája elején, s olyan megdöbbentő kijelentéseket is idéztünk tőle, mint hogy „néha csábító lenne akasztani”.  

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu