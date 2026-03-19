Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

bod péter ákostiszatarr zoltánsurányi

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – A tiszás szakértők szerint a magyarok túlságosan hozzászoktak az adócsökkentésekhez, a támogatásokhoz

A vállalkozói szféra és a társadalom nagyon hozzászokott az állami támogatásokhoz és a jóléti intézkedésekhez, de ezekről le kell őket szoktatni – erről beszéltek a közelmúltban olyan közgazdászok, akik közel kerültek a Tisza Párthoz. Elhangzott persze az is, hogy a „leszoktatásról” nem a választási kampányban kell beszélni. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat bemutató cikksorozatunk mostani részében olyan szakértői véleményeket idézünk, amelyek a megszorítások mellett érvelnek, egyúttal rímelnek Tarr Zoltán alelnök híres-hírhedt gondolatára, aki a többkulcsos szja bevezetése kapcsán arról beszélt: nem lehet mindent elmondani, különben nem nyerik meg a választást.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 7:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alig lehet a végükre érni azoknak a nyilatkozatoknak, amelyekben a Tisza Párthoz közel került szakértők beszélnek a megszorítások szükségességéről. A tiszás önleleplező nyilatkozatokat összegyűjtő cikksorozatunk mostani részében olyan megjegyzéseket mutatunk be, amelyek szerint a magyarok túlzottan hozzászoktak a kedvezményekhez, a támogatásokhoz és az egykulcsos adóhoz.

Surányi György

Surányi a drogosokról

Kezdjük Surányi Györggyel, a volt jegybankelnököt a múlt év végén kérdezték egy videóinterjúban a Tisza gazdasági terveiről. Válaszában a közgazdász egy ponton arról beszélt, hogy helyes lenne a gazdaságfejlesztési támogatások csökkentése, de szerinte ezt csak fokozatosan lehet végrehajtani. Innentől érdemes szó szerint idézni Surányit. „Tudni kell, hogy ehhez a droghoz hozzászokott a magyar vállalkozói réteg, és ahogy a drogosokat sem lehet egyik pillanatról a másikra leszoktatni, ezért itt is fokozatosságra, azt hiszem, hogy szükség van” – fogalmazott. Surányi „érzékletes hasonlata” az alábbi videón 29:50-től tekinthető meg.

A közgazdász nem jelentéktelen figura a Tisza környékén, legalábbis a saját bevallása szerint. Surányi tavaly júliusban két és fél órás előadást tartott egy Tisza-szigetnél. Az eseményről felvétel készült, ami ma már a maga teljességében nem elérhető a nyilvánosság számára, bizonyos részletek azonban fennmaradtak. Például az, amiben Surányi azt fejtegeti, hogy az áfacsökkentés lehetetlen a többkulcsos adó és így az szja növelése nélkül. Ebben a videórészletben hinti el, csak úgy mellékesen, hogy rendszeresen egyeztet a Tisza vezetőivel.

Bod Péter Ákos és az alkoholisták

Surányihoz nagyon hasonló módon fogalmazta meg véleményét tavaly szeptemberben Bod Péter Ákos. A közgazdász – aki szintén volt jegybankelnök – a Klikk TV egyik műsorában amiatt kárhoztatta a magyar társadalmat, mert nem teszi fel a kérdést a politikának, a kormánynak, hogy egy-egy tervbe vett jóléti intézkedésekre van-e fedezet. Bod azt is felrótta, hogy a nép adott esetben nem utasít vissza egyes juttatásokat, példaként pedig az anyák szja-mentességét hozta fel. A közgazdász ezután nem várt hasonlattal élt: „És ez azért alkoholizmus, mert az alkoholista is olyan […], hogy ugye nehezen hagyja abba. Megmagyarázza reggel, hogy azért iszik egy felest, hogy ne fájjon, nem tudom, a feje az előző esti buli után is.” Aztán kitért a Tiszára: „A másik meg nagyon óvatosan, bölcsön erről nem beszél, mert lenevelni egy népet egy rossz szokásról, meg megnyerni a választást, az két különböző feladat.”

Bod Péter Ákos szavai másképpen nemigen érthetők, csak úgy: szerinte le kell nevelni a magyar társadalmat a folyamatos adócsökkentésről és juttatásokról, de a megszorító intézkedéseket a választási kampányban nem szabad elmondani. Aki eredetiben kíváncsi az eszmefuttatásra, állítsa a videót 13:24-hez:

Bod Péter Ákos nem először beszélt ilyesmiről. Tavaly decemberben a Belvárosi Szabadegyetemen járt és az egykulcsos személyi jövedelemadó átalakítását szorgalmazta. Akkor mondta el hasonlatát, amivel az adóemelés kapcsán vágásérett disznókhoz hasonlította a magyarokat. „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön. Úgyis sejti egyébként, nagyobbrészt.” Máskor, novemberben, egy videóinterjúban pedig arról beszélt, hogy Magyar Péter nagyon bölcsen nem beszél a megszorításokról.

Ezekkel a megszólalásokkal Bod Péter Ákos lényegében megismételte Tarr Zoltán szavait: nem kell elmondani a szavazás előtt a valódi terveket. Választást kell nyerni és utána mindent lehet – fogalmazott a Tisza alelnöke, aki szintén az adórendszer átalakítása, azaz a többkulcsos szja bevezetésének eltitkolása kapcsán adta elő mára szinte szállóigévé vált mondatait. Az pedig nyilván csak a véletlen műve, hogy – miként azt maga vallotta be – Bod Péter Ákos éppen a többkulcsos adó ügyében egyeztetett korábban a Tisza szakmai csapatával.

Buta, aki nem akar többkulcsos adót

S ha már a többkulcsos adózásnál tartunk, ide illik Felcsuti Péter megnyilatkozása is. A volt bankár egy alkalommal így agitált: „azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak.” 

Hozzátette: „Egy nem túl okos ország nem nagyon remélhet sok mindent a jövőben.” Mindezt a közgazdász annak kapcsán adta elő, hogy szerinte a magyar emberek nem akarják a többkulcsos adót.

Felcsuti szintén nem jelentéktelen szereplő. Egy tavalyi interjúban elismerte, hogy valódi a Tisza háromkulcsos szja-ról szóló terve, ráadásul ő volt az egyik szakember, akiről az Index megírta: az aláírása kísértetiesen hasonlít az egyik olyan szignóra, amely a Tiszának készült több száz oldalas megszorítócsomagon látható. Felcsuti tagadta, hogy köze lenne a csomaghoz.

Cikksorozatunk következő részében arra vállalkozunk, hogy összefoglaljuk mindazt, amit a megszorításokról és azok eltitkolásáról a Tisza politikusai és a párt körül mozgó szakérők az elmúlt időben mondtak.

(Folytatjuk.)

 

               
       
       
       

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
