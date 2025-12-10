Butának tartja a magyarokat a tiszás szakértő, mert nem kérnek az adóemelésből

A baloldali megszorítócsomag egyik fő eleme az adóemelés, amit többkulcsos adó formájában vezetnének be. Az elképzelések szerint már az átlagkeresetek is 22 százalékot adóznának a mostani 15 százalék helyett, azonban a legfelső kulcs 33 százalékos lenne.

Az Ellenpont rábukkant Felcsuti Péter néhány héttel ezelőtti nyilatkozatára. A baloldali közgazdász Tisza-szakértő azon kesereg a Klikk TV-ben, hogy az emberek nem szeretnék a súlyos adóemeléssel járó többkulcsos adót.

Ezen annyira felháborodik, hogy elképesztő gyűlölködésben tör ki: szerinte buta ez az ország, buta a magyar nép, és nem remélhet sok mindent a jövőben. Vagyis Felcsutinak ez a nyilatkozata is azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül.

– Nem véletlen, hogy a Tisza Párt most igyekszik mindenféle módon eltávolítani magától ezeket a szörnyű vádakat. Mert körülbelül felér egy olyan váddal, mint a vérfertőzés vagy akármi, ha valaki ki meri mondani, hogy lehetséges, hogy nem egykulcsos adóra lenne szükség. Ez körülbelül olyan, mint aki... el nem tudom képzelni, hogy milyen ennél súlyosabb bűnt lehet elkövetni.”

És én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy... hogy mondjam... egy buta ország. Mert azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak. Egy nem túl okos ország nem nagyon remélhet sok mindent a jövőben

– fejtegette Felcsuti Péter.

A lap rámutatott: Felcsuti kijelentése nem csak felháborító, de elgondolkodtató is, mivel a Tisza kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja épp egy háromkulcsos személyi jövedelemadót irányoz elő. Csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1,25 millió forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. A bérből és fizetésből élők kétharmadának jelentős fizetéscsökkenéssel járna az új adózási forma bevezetése.

Bár Felcsuti korábban tagadta érintettségét a Tisza-csomag kapcsán, azonban a többkulcsos jövedelemadó éppen olyan intézkedés, amelyet tartalmaz a kiszivárgott konvergenciaprogram, és amelyet egyébként az uniós vezetők is elvárnának Magyarországtól.