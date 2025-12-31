olimpiavízilabdaVarga DénesPeking 2008Kemény DénesHosnyánszky Norbert

Varga Dénes sört adott Kemény Dénesnek Pekingben, Hosnyánszkyék csúnya tetoválása

A magyar férfi-vízilabdaválogatott játékosai 2008-ban Pekingben úgy ugrottak medencébe az olimpiai döntőre, hogy az Egyesült Államok elleni meccsnek ők az esélyesei. Kemény Dénes válogatottja ismét egy tökéletes olimpiát zárt, a fináléban 14-10-re nyert. A 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) különleges videójából megtudtuk, Varga Dénes amikor először tegezte le Kemény Dénest, sört adott neki, míg Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor egy kurta este során tévedt be egy tetoválószalonba.

Perlai Bálint
2025. 12. 31. 5:27
2008-ban is mindenki a vízben volt, a magyar férfi-vízilabdaválogatott zsinórban harmadszor is a csúcson
2008-ban is mindenki a vízben volt, a magyar férfi-vízilabdaválogatott zsinórban harmadszor is a csúcson Fotó: Daniel Dal Zennaro Forrás: EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sikerül-e zsinórban harmadszor? Így utazott ki a magyar férfi-vízilabdaválogatott a 2008-as pekingi olimpiára, mint kétszeres címvédő, ahol úgyis az egyik legnagyobb esélyesnek számított, hogy, a 2007-es vb-döntőben a horvátok nyertek hosszabbítás után. Kemény Dénes válogatottjába a Varga testvérek – Dénes és Dániel –, Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor bekerült, a szívproblémája után pedig Benedek Tibor is maximális erőbedobással készülhetett a tornára. Ahogy négy éve, úgy a válogatott most is megnyerte a hatfős csoportját, így egyből az elődöntőbe jutott – ahol az a Montenegró következett, amely ellen a csoportkörben 10-10-es döntetlent játszott. A válogatott egy szívós meccsen 11-9-re nyert, kulcsfontosságú volt a találkozó közben a kapuscsere, Szécsi Zoltán helyett Gergely István állt be, aki büntetőt is fogott, elbizonytalanította a balkán csapatot. Sokan biztosra vették, hogy a döntőben ismét a szerbek következnek – persze már Montenegró legjobbjai nélkül –, de nagy meglepetésre az Egyesült Államok nyerte a másik elődöntőt. A 130 éves MOB év végi, különleges videójában megszólaltak a főszereplők is, a férfi vízilabdázok emlékei alapján idézzük fel a pekingi olimpiai döntőt, amelyet a magyar válogatott 14-10-re megnyert az USA ellen.

Kemény Dénes és a játékosok ünneplése, miután Magyarország harmadszor is olimpiai bajnok férfi vízilabdában
Kemény Dénes és a játékosok ünneplése, miután Magyarország harmadszor is olimpiai bajnok férfi vízilabdában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kemény Dénes döntése, Szécsi betegsége

Nemcsak az elődöntőben, hanem a fináléban is Gergely István kezdett a kapuban, a rutinos játékos azonban legbelül ezt nem akarta, derült ki az interjújából.

– A mérkőzés napja nekem azzal telt, hogy túl kellene lennem már azon, hogy itt vagyunk a döntőben és én kezdek a kapuban. Le kellett győzni az amerikai válogatottat, de magunkkal is megküzdöttünk, nem volt szabad elsiettetni az ünneplést, a saját dolgunkat kellett tenni a torna megnyeréséhez. Ez volt az az olimpia a három közül, ami tökéletesen leírta, hogy milyen egy olimpia. 

A válogatotton kívül mindenhol első számú kapus volt, de furcsa módon, nem voltam arra lelkileg felkészülve, hogy egy olimpiai döntőben kezdjek

– mondta Gergely, aki hozzátette, jobban örült, hogy a meccsen beállt Szécsi a kapuba, ezzel megtörve a magabiztos amerikaiakat. A kérdés viszont adott, miért nem Szécsi Zoltán kezdett a döntőben – ezt maga a kapus vallotta be.

Elég sokunkon átment az úgynevezett falukór, többen is betegek voltunk. Én is elkaptam, el voltam különítve, talán Madaras Norbi volt velem a korábban az úszók által lakott helyen. Pisti nagyon jól védett az elődöntőben, ezért ő kezdett a fináléban is, ezt beszéltük meg előtte.

Én ott olyan szomorú boldogsággal ültem, hogy ezt ma a Pisti megnyeri nekünk, én meg a kispadról szurkolok neki. Végül beálltam, nem azért, mert Pisti rosszul védett volna, csupán az amerikaik nagyon nagy önbizalommal játszottak. Dénes pedig már rájött, hogy egy kapuscsere meg tudja törni az ellenfél lendületét. A lefújás pillanatában ismét én voltam a vízben, így a három beugrásos kép egyikén sem voltam ott Dénes mellett – mondta mosolyogva a háromszoros olimpiai bajnok kapus. 

Varga Tamás (balra) és Gergely István érzelmes ünneplése a pekingi medencében
Varga Tamás (balra) és Gergely István érzelmes ünneplése a pekingi medencében (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Izomszakadás ide vagy oda, három gól az olimpiai döntőben

S ha már sérülések. Az USA elleni döntőben Biros Péter úgy dobott három gólt, hogy csak az első félidőben játszott, és tette mindezt sérülten…

Lett egy sérülésem, amikor elszakadt egy izom a combomban, de ezzel még tudtam játszani, Dénesnek azonban jeleztem ezt a döntő előtt. Amint elkezdődött a mérkőzés, nem foglalkoztam vele. Addig próbáltam vele játszani, amíg csak bírok. Ez két negyedig sikerült.

Nyilván ez a sérülés rányomja a bélyegét nekem az olimpiai döntőre, viszont ezen a tornán tudtam igazán kiélvezni, hogy olimpiai bajnok vagyok. Közrejátszott ehhez talán, hogy két negyedet kint ültem és a srácoknak szurkoltam – tette hozzá Biros, aki szintén ott volt mind a három olimpián.

Az utolsó percek a döntőből:

„Kérsz egy sört, Dénes?”

A pekingi ötkarikás játékok az újoncoknak is különleges volt, négyen is először tapasztalták meg, hogy milyen egy olimpián Magyarországot képviselni. A nemrégiben Georgiába igazolt Varga Dénes két gólt jegyzett a döntőben, s a döntő után olyat tett, amihez addig nem volt bátorsága.

– Az estéből arra emlékszem, hogy sétáltunk vissza a faluba. Én akkor 21 éves voltam, nem mertem Kemény Dénest letegezni, pedig az olimpiáig már három nyáron túl voltunk, amikor közösen dolgoztunk. 

Aztán az olimpiai falu bejáratánál megkérdeztem tőle: kérsz egy sört, Dénes?

Varga Dénes extázisban, ilyen többször is volt a pekingi olimpián
Varga Dénes extázisban, ilyen többször is volt a pekingi olimpián (Fotó: AFP)

Csúnya tetoválás a budapesti éjszakában

A másik két új, olimpiai kerettag Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor volt. Az emlékezetes tornát ők sem fogják elfelejteni, mindezt pedig egy tetoválással koronázták meg, no nem a legsterilebb környezetben…

Amikor hazaértünk, Kis Gáborral elmentünk az egyik este iszogatni. Ott fogtuk fel, hogy micsoda nagy dolgot hajtottunk végre. Csináltattunk egy nagyon vicces tetoválást is valami sufni szalonban. Nem lett valami szép, Gabinak sem... Azóta voltam komoly tetoválóművésznél is, aki felajánlotta, hogy megcsinálja ezt szépen. De úgy voltam vele, hogy ez így csúnyán ad nekem szép emlékeket. 

A lentebbi videóban 3.03.18-kor mutatja meg Hosnyánszky a tetoválását. Az átlövő egyébként arról is nagyon őszintén mesélt, hogy akkor ott, a medencében nem tudta még feldolgozni, hogy olimpiai bajnok lett. Sokkal inkább később, amikor az utcán is felismerték, megállították, akkor tudatosult benne, mit jelent egy olimpiai aranyérem. 

Kemény Dénes mellett hat játékos vitte végig azt a bravúrt, hogy mind a három, olimpiai győzelemmel záró tornán ott volt a keretben.

  • Kásás Tamás
  • Benedek Tibor
  • Szécsi Zoltán
  • Kiss Gergely
  • Biros Péter
  • Molnár Tamás

Kásás a videóban elmondta, a pályafutása során mindössze egyszer sírt karrierje alatt mérkőzés közben, Pekingben volt ez. 

– A legkisebb kétely sem volt bennem, hogy megnyerjük a döntőt, nem tudtam elképzelni, hogy az USA-tól kikapjunk. A pekingi döntő napja picit nyugodtabb volt, mint a sydney-i és az athéni. Nem mondanám, hogy nem izgultunk, de nem tudtuk elképzelni más forgatókönyvet. Ez volt az egyetlen meccs a pályafutásom során, ahol örömömben sírtam, már a vízben. Az utolsó másodpercekben, amikor már tudatosult bennem, hogy háromszor egymás után aranyat nyerni sporttörténelem.

Sok magyar számára a mai napig meghatározó sportélmény, amit a férfi-vízilabdaválogatott véghez vitt ezen nyolc év alatt. A Kemény-csapat 21 olimpiai bajnokot adott a magyar sportnak, ebből 20 a videóban is feltűnt, míg Benedek Tibor fent meséli ezt a többi magyar olimpiai bajnoknak. 

Az ünnepek alatt szemezgettünk a MOB 130 magyar olimpiai bajnokkal készült visszaemlékezéseiből. A korábbi részekből:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu