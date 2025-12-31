Varga Dénes sört adott Kemény Dénesnek Pekingben, Hosnyánszkyék csúnya tetoválása

Sikerül-e zsinórban harmadszor? Így utazott ki a magyar férfi-vízilabdaválogatott a 2008-as pekingi olimpiára, mint kétszeres címvédő, ahol úgyis az egyik legnagyobb esélyesnek számított, hogy, a 2007-es vb-döntőben a horvátok nyertek hosszabbítás után. Kemény Dénes válogatottjába a Varga testvérek – Dénes és Dániel –, Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor bekerült, a szívproblémája után pedig Benedek Tibor is maximális erőbedobással készülhetett a tornára. Ahogy négy éve, úgy a válogatott most is megnyerte a hatfős csoportját, így egyből az elődöntőbe jutott – ahol az a Montenegró következett, amely ellen a csoportkörben 10-10-es döntetlent játszott. A válogatott egy szívós meccsen 11-9-re nyert, kulcsfontosságú volt a találkozó közben a kapuscsere, Szécsi Zoltán helyett Gergely István állt be, aki büntetőt is fogott, elbizonytalanította a balkán csapatot. Sokan biztosra vették, hogy a döntőben ismét a szerbek következnek – persze már Montenegró legjobbjai nélkül –, de nagy meglepetésre az Egyesült Államok nyerte a másik elődöntőt. A 130 éves MOB év végi, különleges videójában megszólaltak a főszereplők is, a férfi vízilabdázok emlékei alapján idézzük fel a pekingi olimpiai döntőt, amelyet a magyar válogatott 14-10-re megnyert az USA ellen.

Kemény Dénes és a játékosok ünneplése, miután Magyarország harmadszor is olimpiai bajnok férfi vízilabdában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kemény Dénes döntése, Szécsi betegsége

Nemcsak az elődöntőben, hanem a fináléban is Gergely István kezdett a kapuban, a rutinos játékos azonban legbelül ezt nem akarta, derült ki az interjújából.

– A mérkőzés napja nekem azzal telt, hogy túl kellene lennem már azon, hogy itt vagyunk a döntőben és én kezdek a kapuban. Le kellett győzni az amerikai válogatottat, de magunkkal is megküzdöttünk, nem volt szabad elsiettetni az ünneplést, a saját dolgunkat kellett tenni a torna megnyeréséhez. Ez volt az az olimpia a három közül, ami tökéletesen leírta, hogy milyen egy olimpia.

A válogatotton kívül mindenhol első számú kapus volt, de furcsa módon, nem voltam arra lelkileg felkészülve, hogy egy olimpiai döntőben kezdjek

– mondta Gergely, aki hozzátette, jobban örült, hogy a meccsen beállt Szécsi a kapuba, ezzel megtörve a magabiztos amerikaiakat. A kérdés viszont adott, miért nem Szécsi Zoltán kezdett a döntőben – ezt maga a kapus vallotta be.

Elég sokunkon átment az úgynevezett falukór, többen is betegek voltunk. Én is elkaptam, el voltam különítve, talán Madaras Norbi volt velem a korábban az úszók által lakott helyen. Pisti nagyon jól védett az elődöntőben, ezért ő kezdett a fináléban is, ezt beszéltük meg előtte.

Én ott olyan szomorú boldogsággal ültem, hogy ezt ma a Pisti megnyeri nekünk, én meg a kispadról szurkolok neki. Végül beálltam, nem azért, mert Pisti rosszul védett volna, csupán az amerikaik nagyon nagy önbizalommal játszottak. Dénes pedig már rájött, hogy egy kapuscsere meg tudja törni az ellenfél lendületét. A lefújás pillanatában ismét én voltam a vízben, így a három beugrásos kép egyikén sem voltam ott Dénes mellett – mondta mosolyogva a háromszoros olimpiai bajnok kapus.