Hiába a rengeteg érem és elismerés, ez nagyon bántja a háromszoros olimpiai bajnokot

Huszonöt évvel ezelőtt, a sydney-i olimpián kezdődött a magyar férfi-vízilabdaválogatott aranykora, pólósaink ekkor nyerték meg első olimpiai bajnoki címüket Kemény Dénes irányításával. Akkor még senki sem sejtette, hogy e diadalt két további aranyérem követi majd (Athén, 2004 és Peking, 2008), és a csapat három egymást követő olimpiai győzelemmel sporttörténelmet ír. Biros Péter mindhárom sikernek részese volt játékosként, és a Heol.hu-nak adott interjújában elmondta, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jóvoltából a csapat, illetve a többi érmes október elsején közösen ünnepelte a negyedszázada elért eredményeket.

Biros Pétert, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték. Fotó: Lénárt Márton/Heol.hu

Biros Péter a beszélgetés során részletesen beszámolt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) gálavacsorájáról, ahol az összes, a sydney-i olimpián érmet nyert magyar sportolót ünnepélyesen köszöntötték. A résztvevőket külön kihívták, és mindenki elmesélhette az élményeit – jót s rosszat egyaránt, bár a háromszoros olimpiai bajnok szerint ezek többsége inkább jó emlék volt.

Hozzátette, hogy az eseményen vacsoráztak és beszélgettek, amennyire az idő engedte, ugyanakkor szerinte jó lenne, ha lenne egy olyan alkalom is, amikor kizárólag a csapattagok ünnepelhetnék meg magukat a saját közegükben, kötetlenül, felszabadultan.

A One Eger női vízilabdacsapatának edzője arról is beszélt, hogy a válogatottnak sajnos nincs rendszeres, évenkénti ünneplése, pedig ezt nagyon hiányolják mindannyian. Úgy fogalmazott, hogy a részvételi szándék mindig meglenne, de a szervezés nehézségei miatt nincs, aki felvállalja a feladatot, mivel az rendkívül körülményes.

A csapattagok legutóbb a Nemzet aranyai című film forgatásán találkozhattak, amelynek hamarosan megjelenik a kibővített változata, sorozat formájában. Biros elmondta, hogy decemberben kerül majd adásba a film alapján készült sorozat, amelyet már láttak ugyan, de szerinte egészen más érzés lesz, amikor a nagyközönség is megnézheti és újra véleményt formálhat róla.

Hangsúlyozta, hogy a csapattagok is izgatottan várják a visszajelzéseket, és arra számítanak, hogy a nézőknek ezúttal is tetszeni fog, akárcsak a film. Biros szerint a kibővített változat mélyebb betekintést enged a csapat magánéletébe és jobban bemutatja majd, hogy mi zajlott le a 12-14 év alatt köztük, körülöttük, bennük.