  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Hiába a rengeteg érem és elismerés, ez nagyon bántja a háromszoros olimpiai bajnokot
Biros PétersydneyPrima Primissima-díjMagyar Olimpiai Bizottság

Hiába a rengeteg érem és elismerés, ez nagyon bántja a háromszoros olimpiai bajnokot

A Magyar Olimpiai Bizottság szerdán gálavacsorával köszöntötte a sydney-i olimpián érmet nyert sportolókat. Az eseményen a „Kemény-legények” is részt vettek, Biros Péter szerint pedig nagyszerű estét töltöttek el együtt. A háromszoros olimpiai bajnokban ugyanakkor maradt némi hiányérzet: úgy érzi, sokkal gyakrabban kellene találkozniuk.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 4:47
A Sydney-ben olimpiai bajnok vízilabda válogatott is részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság által rendezett gálavacsorán.
A Sydney-ben olimpiai bajnok vízilabda válogatott is részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság által rendezett gálavacsorán. Forrás: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Huszonöt évvel ezelőtt, a sydney-i olimpián kezdődött a magyar férfi-vízilabdaválogatott aranykora, pólósaink ekkor nyerték meg első olimpiai bajnoki címüket Kemény Dénes irányításával. Akkor még senki sem sejtette, hogy e diadalt két további aranyérem követi majd (Athén, 2004 és Peking, 2008), és a csapat három egymást követő olimpiai győzelemmel sporttörténelmet ír. Biros Péter mindhárom sikernek részese volt játékosként, és a Heol.hu-nak adott interjújában elmondta, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) jóvoltából a csapat, illetve a többi érmes október elsején közösen ünnepelte a negyedszázada elért eredményeket.

Biros Pétert, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték.
Biros Pétert, a One Eger női csapatának vezetőedzőjét, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót is Prima Primissima díjra jelölték. Fotó: Lénárt Márton/Heol.hu

Biros Péter a beszélgetés során részletesen beszámolt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) gálavacsorájáról, ahol az összes, a sydney-i olimpián érmet nyert magyar sportolót ünnepélyesen köszöntötték. A résztvevőket külön kihívták, és mindenki elmesélhette az élményeit – jót s rosszat egyaránt, bár a háromszoros olimpiai bajnok szerint ezek többsége inkább jó emlék volt.

Hozzátette, hogy az eseményen vacsoráztak és beszélgettek, amennyire az idő engedte, ugyanakkor szerinte jó lenne, ha lenne egy olyan alkalom is, amikor kizárólag a csapattagok ünnepelhetnék meg magukat a saját közegükben, kötetlenül, felszabadultan. 

A One Eger női vízilabdacsapatának edzője arról is beszélt, hogy a válogatottnak sajnos nincs rendszeres, évenkénti ünneplése, pedig ezt nagyon hiányolják mindannyian. Úgy fogalmazott, hogy a részvételi szándék mindig meglenne, de a szervezés nehézségei miatt nincs, aki felvállalja a feladatot, mivel az rendkívül körülményes. 

A csapattagok legutóbb a Nemzet aranyai című film forgatásán találkozhattak, amelynek hamarosan megjelenik a kibővített változata, sorozat formájában. Biros elmondta, hogy decemberben kerül majd adásba a film alapján készült sorozat, amelyet már láttak ugyan, de szerinte egészen más érzés lesz, amikor a nagyközönség is megnézheti és újra véleményt formálhat róla. 

Hangsúlyozta, hogy a csapattagok is izgatottan várják a visszajelzéseket, és arra számítanak, hogy a nézőknek ezúttal is tetszeni fog, akárcsak a film. Biros szerint a kibővített változat mélyebb betekintést enged a csapat magánéletébe és jobban bemutatja majd, hogy mi zajlott le a 12-14 év alatt köztük, körülöttük, bennük.

Biros Péter a csapatnak ajánlaná a Prima Primissima-díjat

A beszélgetés során szóba került, hogy a világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázót a héten jelölték a Prima Primissima díjra.

A játékos szerint a jelölés nemcsak az ő pályafutásának elismerése, hanem a csapaté is, hiszen az eredményeiket közösen érték el. Hangsúlyozta, hogy rendkívül megtisztelő, hogy felkerült a 30-as listára, és úgy véli, egy esetleges győzelem is a csapat közös diadala lenne, függetlenül attól, hogy hivatalosan egyéni elismerésről van szó.

Úgy fogalmazott, hogy a jelölés nemcsak a szakmai munkának, hanem a magánélet „példásságának” is szól. Hangsúlyozta, hogy ők nem igazán számítanak celebeknek, inkább arra törekednek, hogy a kapott tudást, tapasztalatot és szeretetet visszaadják a vízilabdának. Úgy véli, a fiatalok és akár az üzleti élet szereplői is meríthetnek abból, ahogyan annak idején működtek. Bár elképzelhető, hogy a mai világban már nem minden alkalmazható, szerinte mégis sokat lehet belőle tanulni.

Szerintem még a mai napig mi is tanulunk belőle, és felhasználjuk, például itt is a lányoknál, mindennap

– hangsúlyozta a One Eger női vízilabdacsapatának vezetőedzője, aki elmondta az együtt töltött évek rendkívül értékesek számukra, hiszen olyan kapcsolat alakult ki köztük és Magyarország között, amelyre nemcsak ők, hanem az ország is büszke lehet.

A díjat gondozó alapítvány kuratóriuma idén közel 900 jelölés közül választotta ki azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül majd tízen átvehetik a Prima Primissima-elismeréseket, míg húsz jelölt Prima díjban részesül, vagyis Biros Péter legrosszabb esetben is Prima díjas lesz.

A háromszoros olimpiai bajnoknak sem a 25. évfordulót, sem a Prima Primissima-jelölést nem volt ideje megünnepelni, hiszen csütörtök délelőtt már edzést tartott a One Eger női vízilabdacsapatának. Biros Péter múlt vasárnap hatalmas sikert ért el az egri lányokkal, ugyanis a csapat négygólos hátrányból fordított az utolsó negyedben a görög Glyfada ellen, és két év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekKáncz Csaba

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Szőcs László avatarja

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Idegen államnak semmiképp nem dolgozunk, de lehetőleg külföldi szervezetnek sem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu