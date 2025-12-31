visszavonulássergio busquetsJordi AlbalabdarúgásMarcelo

A Real Madrid legendája megsértődött, visszavonulás lett belőle

Évekig szórakoztattak minket a cseleikkel, megmozdulásaikkal, góljaikkal, mostantól már nem teszik: 2025-ben is számtalan nagynevű futballista fejezte be a pályafutását. Marcelo, Sergio Busquets és Jordi Alba – néhány név a listánkról, amely a leghíresebb idén visszavonult játékosokat összegzi.

Calderon Dubai Viktória
2025. 12. 31. 6:03
Marcelo ötszörös BL-győztesként vonult vissza Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A Real Madrid és a Barcelona legendái közül tavaly jó néhány szögre akasztotta azt a bizonyos cipőt , Toni Kroos, Raphael Varane, Pepe és Andrés Iniesta is a 2024-ben visszavonult futballisták közé tartozott. Idén is sokan csatlakoztak hozzájuk.

Sergio Busquets (balra) és Jordi Alba (jobbra) bajnokok lettek az Inter Miamival, majd visszavonultak
Sergio Busquets (balra) és Jordi Alba (jobbra) bajnokok lettek az Inter Miamival, majd visszavonultak (Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Kezdjük a listánkat a királyi gárda egykori klasszisával, Marcelóval. A brazil futballista neve összeforrt a Real Madridnál a balhátvéd poszttal a spanyol fővárosban eltöltött tizenöt éve és 546 fellépése alatt. Marcelo azon kevés játékos egyike, aki egyazon klubot képviselve nyerte meg ötször a Bajnokok Ligáját, és emellett tizenkilenc további trófeára is büszke lehet, köztük a hat spanyol bajnoki címre. A balhátvéd 2022-ben állt tovább Madridból, de új csapatánál, az Olimpiakosznál mindössze fél évet húzott le, mielőtt 2023 februárjában hazatért volna Brazíliába. Félig-meddig dicső volt a visszatérés, hiszen a Fluminensével a Copa Libertadorest is megnyerte, de a klubtól való búcsúja csúfosra sikeredett: szerződést bontottak vele, miután megtagadta, hogy a Gremio elleni mérkőzésen a 89. percben pályára lépjen. A 36 éves Marcelo után 2024 novemberében nem kapkodtak a csapatok, pedig az ügynöke még a Leccének is felajánlotta őt, de az olaszok nem kértek belőle. A brazilok kiválósága értett a szóból, és az elutasítás után egy héttel, idén februárban visszavonult, ám nem köszönt el a futballtól, mert mint fogalmazott: játékosként itt véget ért az utazása, de még nagyon sokat szeretne adni a sportágnak. 

Marcelo része a Real Madrid történelmének, klubunk és a világ futballjának egyik legendája

– reagáltak Marcelo bejelentésére a blancók.

Az MLS csúcsán hagyták abba

Sergio Busquets is hűségesen szolgált egy spanyol gigászt, csak éppen egy másikat, a Barcelonát, így Marcelóval is gyakran összefutott a pályán. A korosztályos csapatokból érkezve összesen tizennyolc évet töltött el a gránátvörös-kékek kötelékében, és neki is bőven kijutott a jóból: a Barcával háromszor diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában és kilencszeres spanyol bajnoknak is mondhatja magát, hogy csak a legfontosabb trófeákat említsük. És persze a 2010-ben világ-, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert spanyol válogatottnak is oszlopos tagja volt. Busquets 2023 nyarán mondott búcsút Katalóniának és pályafutása során először Spanyolországnak, hogy aztán az Egyesült Államokban Lionel Messi, Jordi Alba és Luis Suárez oldalán létrehozzon ott is egy mini „Barcelonát”. A projekt olyannyira sikeres volt, hogy az Inter Miami addig üres vitrinjébe három trófea is került. Az utolsó, az MLS megnyeréséért járó, decemberben, azok után, hogy Busquets szeptemberben, 37 évesen bejelentette volna a visszavonulását. Nála tehát dicső volt a búcsú, még ha edzője, Javier Mascherano szerint túl korán is jött el. Nemsokára újra kollégák válhatnak belőlük, ugyanis Busquets is trénernek készül.

– Nem tudom, hogy mikor következik ez be, de minden szükséges képessége megvan hozzá – méltatta a védekező középpályást Mascherano. 

Hetek óta a visszavonuláson járt az esze. Ez sajnálatos, mert ő még mindig egy nagyszerű játékos.

Ráadásul az Inter Miaminak mindjárt két veszteséggel is meg kell küzdenie, mert Busquets mellett Jordi Alba is elköszönt a futballtól. A spanyol balhátvéd a Barcelonából indulva a Valenciánál lett profi labdarúgó, majd 2012-ben hazatért a katalánokhoz, és tizenegy évig más csapat felé sem nézett. A Busquetshez képest rövidebb időszakban is bőven volt oka az ünneplésre, egyszeres BL-győztes és hatszoros spanyol bajnok, 2012-ben Eb-t, 2023-ban Nemzetek Ligáját nyert a válogatottal. 2023-ban az Inter Miaminál is folytatódott a diadalmenet, mígnem a 36 éves Alba azzal nem sokkolta a nagyérdeműt, hogy ő is befejezi – friss MLS-bajnokként, 2027-ben lejáró szerződéssel.

– Valóban szerződést hosszabbítottam májusban, de a tárgyalások jóval korábban megkezdődtek. Nem telt el sok idő május és október között, ám már régóta gondolkoztam a visszavonuláson. Fokozatosan haladtam, három-négy héttel ezelőtt értesítettem a csapatot és a klubot – fedte fel Alba. – Alaposan átgondoltam a dolgot, és szerintem a lehető legjobb döntést hoztam meg. Fizikailag továbbra is rendben vagyok, de mindent mérlegelve ezt tartom a legőszintébb és legkorrektebb döntésnek, amelyet teljes mértékben önállóan hoztam meg. 

Minden változik, ahogyan az emberek is, az egyik napról a másikra megváltoztatják a véleményüket. Az enyém néhány hónap alatt változott meg. Ha nem tudok százszázalékosan készen állni, vagy nem tudom magamból kihozni mindazt, amit szeretnék, vagy amit kellene, akkor jobb, ha félreállok. Úgy gondolom, most jött el a megfelelő pillanat.

A német flipper is elköszönt

Visszatérve Európába, Mats Hummels nevét a Bundesliga elmúlt évtizedeinek két legnagyobb csapatánál, a Bayern Münchennél és a Borussia Dortmundnál is szeretettel emlegethetik, ide-oda flipperezett a két klub között. A bajorok saját nevelésű játékoskaként mutatkozott be a középső védő, de nem tudta megvetni a lábát a csapatban, így gyorsan kölcsönbe került a sárga-feketékhez. Egy évvel később pedig végleg, és aztán hét évet lehúzott Dortmundban. A Borussia négymillió euróért vette meg őt 2009-ben, 2016-ban 35-ért adta el a Bayernnek – jó üzletet kötött a klub. A dortmundiakkal kettő, a müncheniekkel négy salátástálat vitt haza, mielőtt 2019-ben újra a sárga-feketékhez igazolt volna, mert bevallottan ráunt arra, hogy a bajorokkal halmozta a bajnoki címeket. Újabb öt év múlva ingyen igazolható játékosként először kóstolt bele a légióslétbe, de ez annyira nem ízlett neki, és az AS Románál eltöltött egy idény után, idén júliusban, 36 évesen inkább visszavonult. Hummels személyében szintén egy világbajnok búcsúzik, 2014-ben ért fel a csúcsra a német válogatottal.

A Premier League ismert arcainak búcsúja

Ugyanezt Pepe Reina is elmondhatja magáról, ő ráadásul nemcsak világbajnoknak, hanem kétszeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát. Más kérdés, hogy 2005-ös bemutatkozása után egyszer nem ő volt a spanyol válogatott első számú kapusa, Iker Casillas mögött mindössze 36 mérkőzés jutott neki, és ezek közül csak 8 volt tétmeccs… A klubjainál nem csak epizódszereplő volt, Liverpoolban 394 találkozón Reina nevével kezdődött az összeállítás, de a Villarreal és a Napoli színeiben is jutott neki közel 200 mérkőzés. Igazi világvándorként a Laziót, a Barcelonát, az Aston Villát és a Bayern Münchent is megjárta, többek között egy német bajnoki címmel, és egy-egy olasz és angol kupagyőzelemmel büszkélkedhet. Az utolsó idényét az olasz Comónál töltötte, öt évvel fiatalabb honfitársa, Cesc Fabregas irányítása alatt, és májusban úgy döntött, ideje befejezni.

– Januárban egy új kapus igazolt le a klub, és úgy éreztem, háttérbe szorultam. Akkor mondtam a feleségemnek, hogy eljött az idő. Visszatekintve, rendkívül boldog vagyok mindazzal, amit átéltem – fogalmazott a 43 éves kapus, aki nem ült sokáig a babérjain, napjainkban már a Villarreal U19-es csapatát vezeti.

Pepe Reina 43 éves korában hagyott fel a futballal
Pepe Reina 43 éves korában hagyott fel a futballal (Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto)

Épp Reina távozásakor, 2014-ben igazolt Liverpoolba Adam Lallana, aki Reinánál kevesebbet, hat évet húzott le az angoloknál, de szerencséjére ő egy jóval sikeresebb időszakban, a Klopp-érában játszott itt, így a támadó középpályás a BL- és a PL-győzelemből is kivette a részét. Liverpoolból Brightonba költözött, négy év után elteltével pedig hazaköltözött nevelőcsapatához, a Southamptonhoz, amely nagy bánatára az ő segítségével sem tudta megőrizni a helyét a Premier League-ben. Júniusban, 37 évesen jelentette be, hogy eljött a visszavonulás ideje, azóta már edzői karrierjét is elkezdte az angol játékos.

Jonny Evans a Liverpool nagy riválisa, a Manchester United középső védőjeként gyűjtötte a trófeákat, a Vörös Ördögöknél eltöltött első hét éve alatt bőven kijutott neki belőlük, hiszen háromszor is megnyerte az angol bajnokságot és 2008-ban a BL-ben sem állította meg a csapatot senki. 2015-ös távozása után a West Bromot és a Leicestert is megjárta, majd 2023-ban egy nehéz időszakban kisegítette a manchesterieket, 35 évesen tűzoltóként ugrott be az északír védő. Idén júniusban, 37 évesen hagyta abba a futballt, és máris állást vállalt a Unitednél, de fél évvel később le is mondott a posztjáról, hogy inkább a családjával legyen.

A Tottenham Hotspur egykori két belga középső védőjének, a 38 éves Jan Vertonghennek és a 36 éves Toby Alderweireldnek is idén jött el a búcsú ideje. Előbbinek csak első profi klubjánál, az Ajaxnál termett babér, amellyel bajnok lett, később a Spursszel, a Benficával és utolsó klubjával, az Anderlechttel is elkerülték a trófeák. Százötven fellépésével belga válogatottsági rekorder, ám az „aranygeneráció” nem érte el a várva várt sikereket, a 2018-as vb-bronzérem volt a csúcs. Ha a válogatottal nem is, de klubcsapataival Alderweireldnek több serleg jutott: az Ajaxszal és az Atlético Madriddal is bajnok lett, majd ez utolsó együttesével, a Royal Antwerppel is összejött neki.

További 2025-ben visszavonult futballisták

  • José Callejón: spanyol szélső; legismertebb klubjai: Real Madrid, Napoli
  • Felipe Melo: brazil védekező középpályás; legismertebb klubjai: Inter, Juventus, Galatasaray, Palmeiras
  • Simone Kjaer: dán védő; legismertebb klubjai: AC Milan, Sevilla, AS Roma
  • Samuel Umtiti: francia világbajnok védő; legismertebb klubjai: Barcelona, Lyon, Lille

 

