A Real Madrid legendája megsértődött, visszavonulás lett belőle

A Real Madrid és a Barcelona legendái közül tavaly jó néhány szögre akasztotta azt a bizonyos cipőt , Toni Kroos, Raphael Varane, Pepe és Andrés Iniesta is a 2024-ben visszavonult futballisták közé tartozott. Idén is sokan csatlakoztak hozzájuk.

Sergio Busquets (balra) és Jordi Alba (jobbra) bajnokok lettek az Inter Miamival, majd visszavonultak (Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Kezdjük a listánkat a királyi gárda egykori klasszisával, Marcelóval. A brazil futballista neve összeforrt a Real Madridnál a balhátvéd poszttal a spanyol fővárosban eltöltött tizenöt éve és 546 fellépése alatt. Marcelo azon kevés játékos egyike, aki egyazon klubot képviselve nyerte meg ötször a Bajnokok Ligáját, és emellett tizenkilenc további trófeára is büszke lehet, köztük a hat spanyol bajnoki címre. A balhátvéd 2022-ben állt tovább Madridból, de új csapatánál, az Olimpiakosznál mindössze fél évet húzott le, mielőtt 2023 februárjában hazatért volna Brazíliába. Félig-meddig dicső volt a visszatérés, hiszen a Fluminensével a Copa Libertadorest is megnyerte, de a klubtól való búcsúja csúfosra sikeredett: szerződést bontottak vele, miután megtagadta, hogy a Gremio elleni mérkőzésen a 89. percben pályára lépjen. A 36 éves Marcelo után 2024 novemberében nem kapkodtak a csapatok, pedig az ügynöke még a Leccének is felajánlotta őt, de az olaszok nem kértek belőle. A brazilok kiválósága értett a szóból, és az elutasítás után egy héttel, idén februárban visszavonult, ám nem köszönt el a futballtól, mert mint fogalmazott: játékosként itt véget ért az utazása, de még nagyon sokat szeretne adni a sportágnak.

Marcelo része a Real Madrid történelmének, klubunk és a világ futballjának egyik legendája

– reagáltak Marcelo bejelentésére a blancók.

Az MLS csúcsán hagyták abba

Sergio Busquets is hűségesen szolgált egy spanyol gigászt, csak éppen egy másikat, a Barcelonát, így Marcelóval is gyakran összefutott a pályán. A korosztályos csapatokból érkezve összesen tizennyolc évet töltött el a gránátvörös-kékek kötelékében, és neki is bőven kijutott a jóból: a Barcával háromszor diadalmaskodott a Bajnokok Ligájában és kilencszeres spanyol bajnoknak is mondhatja magát, hogy csak a legfontosabb trófeákat említsük. És persze a 2010-ben világ-, 2012-ben Európa-bajnokságot nyert spanyol válogatottnak is oszlopos tagja volt. Busquets 2023 nyarán mondott búcsút Katalóniának és pályafutása során először Spanyolországnak, hogy aztán az Egyesült Államokban Lionel Messi, Jordi Alba és Luis Suárez oldalán létrehozzon ott is egy mini „Barcelonát”. A projekt olyannyira sikeres volt, hogy az Inter Miami addig üres vitrinjébe három trófea is került. Az utolsó, az MLS megnyeréséért járó, decemberben, azok után, hogy Busquets szeptemberben, 37 évesen bejelentette volna a visszavonulását. Nála tehát dicső volt a búcsú, még ha edzője, Javier Mascherano szerint túl korán is jött el. Nemsokára újra kollégák válhatnak belőlük, ugyanis Busquets is trénernek készül.