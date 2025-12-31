orosz-ukrán háborúkényszersorozásZelenszkijHarkiv

Kényszersorozás: egy nő szembeszállt a toborzótisztekkel + videó

A háború elhúzódásával Ukrajnában egyre nagyobb társadalmi feszültséget kelt az általános mozgósítás, amely a helyiek beszámolói szerint már a mindennapok részévé vált. A közösségi médiában terjedő videók utcai, nyilvános helyeken zajló kényszersorozásokat mutatnak, miközben az ukrán hadsereg súlyos hiánnyal küzd. Harkivból került elő egy felvétel, ahol egy nő az erkélyről kiabált le a toborzótiszteknek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 7:07
Ukrán katona Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
A kényszersorozásokról készült felvételek sokkoló képet festenek az ukrajnai mindennapokról. Miközben az Európai Unió további milliárdokat különít el a háború finanszírozására, az ukrán hadsereg komoly utánpótlási problémákkal küzd.

A kényszersorozásokról készült felvételek sokkoló képet festenek az ukrajnai mindennapokról
Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Egy Harkivban készült felvételen egy nő élesen, trágár szavakkal támadta a regionális toborzóirodák (TCK) tisztjeit. A nő azt kiabálta, hogy a férje és a testvére is harcol a háborúban, miközben a toborzótisztek semmit nem tesznek a hazájukért. Korábban írtunk róla, hogy az EU vezetése a december 18-i brüsszeli csúcson döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a TCK tisztjein.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

