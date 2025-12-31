A kényszersorozásokról készült felvételek sokkoló képet festenek az ukrajnai mindennapokról. Miközben az Európai Unió további milliárdokat különít el a háború finanszírozására, az ukrán hadsereg komoly utánpótlási problémákkal küzd.
Kényszersorozás: egy nő szembeszállt a toborzótisztekkel + videó
A háború elhúzódásával Ukrajnában egyre nagyobb társadalmi feszültséget kelt az általános mozgósítás, amely a helyiek beszámolói szerint már a mindennapok részévé vált. A közösségi médiában terjedő videók utcai, nyilvános helyeken zajló kényszersorozásokat mutatnak, miközben az ukrán hadsereg súlyos hiánnyal küzd. Harkivból került elő egy felvétel, ahol egy nő az erkélyről kiabált le a toborzótiszteknek.
Egy Harkivban készült felvételen egy nő élesen, trágár szavakkal támadta a regionális toborzóirodák (TCK) tisztjeit. A nő azt kiabálta, hogy a férje és a testvére is harcol a háborúban, miközben a toborzótisztek semmit nem tesznek a hazájukért. Korábban írtunk róla, hogy az EU vezetése a december 18-i brüsszeli csúcson döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a TCK tisztjein.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Fenyegetőzik az Európai Bizottság
Washington válaszára vár a bizottság.
2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó
A szakértő egy fordulatos évet elemzett és már felkészült 2026-ra.
Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott
Falvakat ürítenek ki Ukrajnában.
Alaszka: döntő pillanat vagy csupán diplomáciai gesztus?
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója fordulópontot jelezhetett: a feszültség enyhülésének első jelei mutatkoztak a tárgyalóasztalnál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Fenyegetőzik az Európai Bizottság
Washington válaszára vár a bizottság.
2025 egyértelműen a patrióta oldal erősödését hozta kül- és belpolitikai színtéren egyaránt + videó
A szakértő egy fordulatos évet elemzett és már felkészült 2026-ra.
Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott
Falvakat ürítenek ki Ukrajnában.
Alaszka: döntő pillanat vagy csupán diplomáciai gesztus?
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója fordulópontot jelezhetett: a feszültség enyhülésének első jelei mutatkoztak a tárgyalóasztalnál.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!