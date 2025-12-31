Kényszersorozás: egy nő szembeszállt a toborzótisztekkel + videó

Egy Harkivban készült felvételen egy nő élesen, trágár szavakkal támadta a regionális toborzóirodák (TCK) tisztjeit. A nő azt kiabálta, hogy a férje és a testvére is harcol a háborúban, miközben a toborzótisztek semmit nem tesznek a hazájukért. Korábban írtunk róla, hogy az EU vezetése a december 18-i brüsszeli csúcson döntött Ukrajna háborús finanszírozásáról a következő két évre – ami tovább növeli a nyomást a TCK tisztjein.