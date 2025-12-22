Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, aki vendégként részt vehetett az Európai Unió csütörtöki csúcstalálkozóján, meglepő kijelentést tett:

Az Egyesült Államok egyelőre nem lát minket a NATO-ban… De lehet, hogy a jövőben változik az álláspont. A politikusok változnak, valaki él, valaki meghal. Ez az élet.

Az egész világsajtó felkapta ezeket a mondatokat. A legtöbben úgy értelmezték, hogy Trumpra vonatkoznak. Neki még három éve van hátra amerikai elnökként, és utána változások következhetnek be. Zelenszkij ezen mondatait úgy értelmezték, hogy Ukrajna nem mond le a NATO-tagságról, és nem hajlandó megváltoztatni az ukrán alkotmányt, amelyben benne van a NATO-tagság igénye.

A világ ezeket a mondatokat úgy értékelte, hogy az ukrán államfő megvárja a következő amerikai elnök beiktatását, legyen az demokrata vagy republikánus, és utána majd megtárgyalják az ország NATO-csatlakozását.

A nyugati és az orosz sajtó is kiemelte, hogy még az Ukrajnával szimpatizáló demokrata vezetés sem volt hajlandó az ország NATO-csatlakozását napirendre tűzni. A világ számos újságja azon humorizál, hogy nemcsak az amerikai, de az ukrán elnök is halandó.

Zelenszkij ezeket a kijelentéseket az EU-csúcson tette, Brüsszelben. A csúcstalálkozó a német kancellár vereségét hozta, aki többször, több helyen is megindokolta, hogy miért kell a befagyasztott orosz vagyont lefoglalni és átadni Ukrajnának. Nem tudta a többi állam vezetőjét meggyőzni.

Az orosz vagyon elvétele ellen volt az EU 27 tagjából hét állam. Nemmel szavazott: Belgium, Olaszország, Málta, Bulgária, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Így az Európai Unió vezetése a saját vereségét győzelemként beállítva bejelentette, hogy összesen 90 milliárd euró hitelt biztosítanak Kijevnek kétéves időtartamra.

Zelenszkij végig azzal zsarolta az EU vezetőit, hogy újabb támogatás nélkül Ukrajna összeomlana. Az összeget kamatmentesen biztosítják az EU tagállamai (három kivétellel) Ukrajnának. Annak az esélye, hogy Kijev ezt valaha is visszafizeti, gyakorlatilag nulla.