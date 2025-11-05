Kényszersorozás árnyékában: újabb sokkoló eset egy ukrán iskola mellett + videó

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában. Egy friss beszámoló szerint november elején, délelőtt fél tíz körül, az ukrajnai Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események. Egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. A járműből három katonai egyenruhás és egy rendőrségi ruhát viselő férfi szállt ki.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában. Fotó: AFP

A szemtanú szerint a csoport röviden köszöntötte a férfit, majd hirtelen arcon ütötték, és megpróbálták erőszakkal betuszkolni az autóba. Az eset az iskola területén történt, miközben a gyermekek is jelen voltak.