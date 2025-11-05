kényszersorozásukrajnai háborúUkrajnakatonai toborzásTCKtoborzóközpontZelenszkijorosz-ukrán háború

Kényszersorozás árnyékában: újabb sokkoló eset egy ukrán iskola mellett + videó

Ukrajnában továbbra is feszült a helyzet a katonai mozgósítások miatt. A tartós háború következtében a hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, miközben egyre több civil számol be erőszakos vagy ellentmondásos kényszersorozási módszerekről. A kormány igyekszik fenntartani a hadképességet, ám a lakosság körében növekszik a félelem és a bizalmatlanság.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 21:28
A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában Forrás: AFP
A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában. Egy friss beszámoló szerint november elején, délelőtt fél tíz körül, az ukrajnai Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események. Egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. A járműből három katonai egyenruhás és egy rendőrségi ruhát viselő férfi szállt ki.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában
A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában. Fotó: AFP

A szemtanú szerint a csoport röviden köszöntötte a férfit, majd hirtelen arcon ütötték, és megpróbálták erőszakkal betuszkolni az autóba. Az eset az iskola területén történt, miközben a gyermekek is jelen voltak. 

A beszámoló alapján a jármű civil rendszámmal közlekedett, és a helyszínen nem történt semmiféle igazoltatás.

Az autóból három katonai egyenruhás férfi és egy rendőrségi egyenruhás szállt ki. Köszöntek, majd megütötték a férfit az arcán, és erőszakkal próbálták betuszkolni az autóba

– írta az édesanya a videóhoz, amit a Telegramon tett közzé.

A helyi közösségi oldalakon gyorsan elterjedt a történet, amely ismét felerősítette a felháborodást a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen, sőt olykor otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni. Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran átlépi a törvényes kereteket, miközben a kormány a háborús szükséghelyzetre hivatkozik.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában

A társadalmi feszültség nő, a félelem mindennapossá válik sok ukrán család életében. Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, a hadköteles férfiak inkább elrejtőznek vagy külföldre menekülnek az erőszakos toborzás elől. 

Pár napja egy újabb erőszakos videó látott napvilágot, amelyen a katonai toborzóközpont (TCK) emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük. 

Borítókép: A TCK emberei Ukrajnában (Fotó: AFP)

