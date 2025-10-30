Kényszersorozás ismét. Egy férfi állítólag csak a boltba indult otthonról, amikor a TCK emberei megállították.
Kényszersorozás Ukrajnában – videón, ahogy a toborzók vernek egy férfit
Egy újabb erőszakos videón az látható, ahogy a katonai toborzóközpont (TCK) emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük. Kényszersorozás, háború, Ukrajna.
A felvételen jól látszik, ahogy az egyik toborzó megüti a tiltakozó férfit, majd erővel a járműbe tuszkolják.
A kényszersorozás nagy erőkkel folyik
A jelenet újabb példája annak, hogy Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, miközben a fronton egyre nagyobbak az emberveszteségek.
Az elmúlt hónapokban több városból is érkeztek hasonló felvételek, amelyek szerint a hadkiegészítő központok munkatársai az utcán, piacokon vagy éppen buszmegállókban fogják el a katonakorú férfiakat.
A dnyiprói eset tovább növeli a társadalmi feszültséget, miközben egyre több ukrán férfi próbál elmenekülni az országból, hogy elkerülje a besorozást. A közösségi oldalakon terjedő kommentek szerint a lakosság egy része már fél kimenni az utcára, attól tartva, hogy a toborzók bármikor rájuk támadhatnak.
Borítókép: Folytatódnak az erőszakos kényszersorozások Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Fiatal ukrán férfiak ezrei menekülnek Nyugatra
Nő a feszültség Németországban és Lengyelországban.
A béke nem mindenkinek érdeke: a fegyveripar soha nem látott profitot termel
A háborús gazdaság nyertesei között Lengyelország áll az élen, a legnagyobb vevő Ukrajna volt.
Megszólalt Besenyei Péter műrepülő világbajnok a kenyai tragédia lehetséges okairól
Szerinte nem egyetlen ok húzódhat a Süllős család tragédiája mögött.
Készülőben a nukleáris apokalipszis
Háborús pszichózisban Európa: „Londonnak érdemes megfontolnia nukleáris elrettentő erejének megosztását Németországgal.”
