kényszersorozásUkrajnaférfiDnyipróTCKerőszak

Kényszersorozás Ukrajnában – videón, ahogy a toborzók vernek egy férfit

Egy újabb erőszakos videón az látható, ahogy a katonai toborzóközpont (TCK) emberei Dnyipróban egy férfit arra kényszerítenek, hogy beszálljon a kisbuszukba, miután az utcán megpróbált elmenekülni előlük. Kényszersorozás, háború, Ukrajna.

Magyar Nemzet
Forrás: Telegram2025. 10. 30. 14:51
Az erőszakos kényszersorozások továbbra is folytatódnak Ukrajnában Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kényszersorozás ismét. Egy férfi állítólag csak a boltba indult otthonról, amikor a TCK emberei megállították. 

Kényszersorozás
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai az utcán razziáznak (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A felvételen jól látszik, ahogy az egyik toborzó megüti a tiltakozó férfit, majd erővel a járműbe tuszkolják.

A kényszersorozás nagy erőkkel folyik

A jelenet újabb példája annak, hogy Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, miközben a fronton egyre nagyobbak az emberveszteségek.

Az elmúlt hónapokban több városból is érkeztek hasonló felvételek, amelyek szerint a hadkiegészítő központok munkatársai az utcán, piacokon vagy éppen buszmegállókban fogják el a katonakorú férfiakat.

A dnyiprói eset tovább növeli a társadalmi feszültséget, miközben egyre több ukrán férfi próbál elmenekülni az országból, hogy elkerülje a besorozást. A közösségi oldalakon terjedő kommentek szerint a lakosság egy része már fél kimenni az utcára, attól tartva, hogy a toborzók bármikor rájuk támadhatnak.

Borítókép: Folytatódnak az erőszakos kényszersorozások Ukrajnában (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu