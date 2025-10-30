Kényszersorozás Ukrajnában – videón, ahogy a toborzók vernek egy férfit

A felvételen jól látszik, ahogy az egyik toborzó megüti a tiltakozó férfit, majd erővel a járműbe tuszkolják.

A kényszersorozás nagy erőkkel folyik

A jelenet újabb példája annak, hogy Ukrajnában mindennapossá vált a kényszersorozás, miközben a fronton egyre nagyobbak az emberveszteségek.

Az elmúlt hónapokban több városból is érkeztek hasonló felvételek, amelyek szerint a hadkiegészítő központok munkatársai az utcán, piacokon vagy éppen buszmegállókban fogják el a katonakorú férfiakat.

A dnyiprói eset tovább növeli a társadalmi feszültséget, miközben egyre több ukrán férfi próbál elmenekülni az országból, hogy elkerülje a besorozást. A közösségi oldalakon terjedő kommentek szerint a lakosság egy része már fél kimenni az utcára, attól tartva, hogy a toborzók bármikor rájuk támadhatnak.