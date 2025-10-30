nukleárisEurópaPutyinelrettentés

Készülőben a nukleáris apokalipszis

Londonnak érdemes megfontolnia nukleáris elrettentő erejének megosztását Németországgal az Oroszország felől érzékelt „kritikus” fenyegetés miatt – vélik magas rangú brit és NATO-vezetők. A kezdeményezés célja egy új európai nukleáris védelmi együttműködés létrehozása, miközben fokozódik az aggodalom Moszkva nukleáris hangvétele és az Egyesült Államok esetleges európai szerepvállalás-csökkentése kapcsán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 13:25
Idegen intelligencia figyelhette a hidegháborús kísérleti nukleáris robbantásokat Fotó: Wikimedia Commons
Britannia fontolóra kell hogy vegye nukleáris fegyvereinek Németországgal való megosztását az Oroszország felől érkező „kritikus” fenyegetés ellensúlyozására – közölték védelmi vezetők. Magas rangú tisztviselők, köztük egy korábbi vezérkari főnök és NATO-főtitkár, felszólították az Egyesült Királyságot, hogy kezdjen tárgyalásokat Berlinnel egy új védelmi megállapodásról – számolt be az Origo.

Az év elején Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab F–35A lopakodó vadászgépet vásárol, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek hordozására (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)
Az év elején Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab F–35A lopakodó vadászgépet vásárol, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek hordozására (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)

Németország már „stratégiai egyeztetéseket” folytat Franciaországgal arról, hogyan biztosíthatná Párizs saját nukleáris elrettentő erejét Berlin számára. Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor jelezte, hogy kész hasonló megállapodás lehetőségéről egyeztetni Keir Starmer brit miniszterelnökkel is

 – írja a Telegraph.

A kezdeményezést több magas rangú brit védelmi tisztségviselő is támogatja. Lord Robertson, a NATO korábbi főtitkára úgy fogalmazott: „Üdvözlöm. Helyes és indokolt lépés lenne, és már régen meg kellett volna történnie.”

A munkáspárti politikus, aki Tony Blair kormányában védelmi miniszterként, majd a 2003-as iraki háború idején NATO-főtitkárként szolgált, hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb az aggodalom Oroszország nukleáris fenyegetőzése miatt.

Ha Oroszország továbbra is nukleáris retorikát alkalmaz, az döntésekre kényszeríti majd Európát

 – figyelmeztetett. Hozzátette: egyre nagyobb a félelem amiatt is, hogy az Egyesült Államok egy napon csökkentheti vagy megszüntetheti európai katonai jelenlétét, amely a második világháború óta alapvető elem.

Britannia nukleáris arzenálját, a Trident rakétákat a Királyi Haditengerészet négy Vanguard-osztályú, lopakodó tengeralattjárója üzemelteti, amelyek közül mindig egy járőrözik. Az atomfegyvereket egy, az 1960-as évekre visszanyúló megállapodás alapján a NATO rendelkezésére is bocsátották, így azok már most is bevethetők a szövetség védelmében.

Az év elején Keir Starmer bejelentette, hogy az Egyesült Királyság 12 darab F–35A lopakodó vadászgépet vásárol, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek hordozására, és amelyeket brit bázisokon telepítenek a védelem megerősítésére.

Sir Richard Barrons tábornok ugyanakkor kételyeit fejezte ki a nukleáris fegyverek megosztását illetően, mondván, egy ilyen terv működésképtelen lenne, mivel nem lenne egyértelmű, kié a végső döntés joga egy atomcsapás esetén.

„Attól a pillanattól, hogy valaki elindítja az első rakétát, addig, amíg az emberiség kipusztul, és a Földnek 24 ezer évre van szüksége a regenerálódáshoz, nagyjából kilencven perc telik el” – mondta. „A hiperszonikus rakéták ezt az időt még tovább rövidítik. Harminc nemzetet konszenzusra kényszeríteni időnyomás alatt, miközben Oroszország oldalán egyetlen ember dönt – nem megvalósítható.”

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Putyin egy új nukleáris szuperfegyverről tett bejelentést. Oroszország sikeresen tesztelte a Poszeidon nevű, személyzet nélküli, nukleáris meghajtású tengeralattjárót, amelyet az „apokalipszis fegyverének” is neveznek.

Borítókép: Nukleáris robbantás (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

