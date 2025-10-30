Készülőben a nukleáris apokalipszis

Németország már „stratégiai egyeztetéseket” folytat Franciaországgal arról, hogyan biztosíthatná Párizs saját nukleáris elrettentő erejét Berlin számára. Friedrich Merz német kancellár ugyanakkor jelezte, hogy kész hasonló megállapodás lehetőségéről egyeztetni Keir Starmer brit miniszterelnökkel is

– írja a Telegraph.

A kezdeményezést több magas rangú brit védelmi tisztségviselő is támogatja. Lord Robertson, a NATO korábbi főtitkára úgy fogalmazott: „Üdvözlöm. Helyes és indokolt lépés lenne, és már régen meg kellett volna történnie.”

A munkáspárti politikus, aki Tony Blair kormányában védelmi miniszterként, majd a 2003-as iraki háború idején NATO-főtitkárként szolgált, hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb az aggodalom Oroszország nukleáris fenyegetőzése miatt.

Ha Oroszország továbbra is nukleáris retorikát alkalmaz, az döntésekre kényszeríti majd Európát

– figyelmeztetett. Hozzátette: egyre nagyobb a félelem amiatt is, hogy az Egyesült Államok egy napon csökkentheti vagy megszüntetheti európai katonai jelenlétét, amely a második világháború óta alapvető elem.