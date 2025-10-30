Putyinék az apokalipszis projektet tesztelték + videó

Az orosz média beszámolói szerint az Ukrajna ellen harcoló csapatokkal tartott találkozón Putyin kijelentette, hogy a Poszeidon ereje állítólag jelentősen meghaladja az orosz Szarmat interkontinentális rakéta erejét.

Tegnap egy újabb ígéretes fejlesztést teszteltünk: a Poszeidon nevű, atommeghajtással működő, pilóta nélküli, víz alatti járművet. […] Ez komoly eredmény. A Poszeidon ereje messze felülmúlja legmodernebb interkontinentális rakétánk, a Szarmat teljesítményét. Ilyen fegyver jelenleg nincs a világon

– mondta Putyin.

Hozzátette, hogy sebesség tekintetében sincs a Poszeidonhoz fogható fegyver a világon, és szerinte a közeljövőben sem lesz – írja az Unian.