Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy az Oroszországi Föderáció október 28-án tesztelte a Poszeidon nevű víz alatti járművet.
Putyinék az apokalipszis projektet tesztelték + videó
Vlagyimir Putyin szerint Oroszország a napokban tesztelte a Poszeidon nevű, nukleáris hajtású, pilóta nélküli, víz alatti járművet — az orosz vezető állítása szerint ez a „legrejtélyesebb és legfélelmetesebb projekt”, erejében és sebességében nincs párja, és a közeljövőben sem lesz ilyen. Putyin hangsúlyozta, hogy a Poszeidont részben a NATO és az amerikai rakétavédelmi rendszerek megkerülésére fejlesztették; az orosz média az eszközt gyakran „apokalipszis fegyvereként” emlegeti.
Az orosz média beszámolói szerint az Ukrajna ellen harcoló csapatokkal tartott találkozón Putyin kijelentette, hogy a Poszeidon ereje állítólag jelentősen meghaladja az orosz Szarmat interkontinentális rakéta erejét.
Tegnap egy újabb ígéretes fejlesztést teszteltünk: a Poszeidon nevű, atommeghajtással működő, pilóta nélküli, víz alatti járművet. […] Ez komoly eredmény. A Poszeidon ereje messze felülmúlja legmodernebb interkontinentális rakétánk, a Szarmat teljesítményét. Ilyen fegyver jelenleg nincs a világon
– mondta Putyin.
Hozzátette, hogy sebesség tekintetében sincs a Poszeidonhoz fogható fegyver a világon, és szerinte a közeljövőben sem lesz – írja az Unian.
„Poszeidon” — mit tudunk erről az orosz nukleáris fegyverről?
Az orosz Poszeidon (néha Status-6 néven is említik) a modern orosz fegyverarzenál egyik legrejtélyesebb és legfélelmetesebb projektje. Hivatalosan pilóta nélküli, nukleáris meghajtású, víz alatti járműként pozicionálják, amely képes szupernagy pusztítóerejű nukleáris robbanófejet hordozni.
A nyílt forrásokban nem sok részlet található erről az orosz fegyverről. Ismert, hogy a Poszeidon egy óriási, autonóm torpedó jellegű eszköz, amely képes víz alatt interkontinentális távolságokat megtenni. Az a célja, hogy part menti célpontokra — nagy kikötővárosokra, haditengerészeti bázisokra vagy ellenséges repülőgép-hordozó-csoportokra — csapást mérjen.
A Poszeidon létrehozásának célja az amerikai és a NATO rakétavédelmi rendszereinek megkerülése. Víz alatti mozgása és nagy merülési mélysége miatt nehéz elfogni.
Az orosz médiában a Poszeidont gyakran az „apokalipszis fegyvereként” emlegetik: egy atomháború esetén radioaktív szökőárat okozhat, amely egész partvonalakat pusztítana el.
Az első hordozó a 2019-ben vízre bocsátott Belgorod atomtengeralattjáró (09852-es projekt) volt. Fejlesztés alatt áll továbbá a Habarovszk tengeralattjáró (09851-es projekt), amelyet kifejezetten a Poszeidonok indítására terveznek. Mindkét hajó akár hat eszközt is képes szállítani.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
