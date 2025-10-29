Szinte korlátlan az új orosz fegyver hatótávolsága

Mint arról beszámoltunk, Moszkva nemrég sikeresen tesztelt egy új atommeghajtású cirkálórakétát. A hírek szerint a Burevesztnyik 15 órát tartózkodott a levegőben, és ezalatt 14 ezer kilométert tett meg. De mit jelentenek ezek az adatok a világ számára? A Magyar Nemzet kérdéseire Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő válaszolt.

Üzenet értéke is lehet az orosz vezetés részéről a Burevesztnyik bemutatásának (Fotó: AFP)

Alapvetően azt érdemes figyelembe venni, hogy ezek az eszközök az úgynevezett második csapás eszközei

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

A nukleáris hadviselésben kétfajta támadást különböztetünk meg. Az egyik az első csapás, amelyben a támadás célja az, hogy megakadályozza egy olyan helyzet, kialakulását, amelyben az ellenfél viszontcsapást tud mérni, ez az úgynevezett második csapást. Ez a fegyver klasszikus második csapás, tehát megtorló fegyver, amelynek fő célja az, hogy senki se tudjon büntetlenül első csapást végrehajtani, tehát az atomtámadást vagy atomháborút kezdeményező fél mindenképpen elszenvedje a támadás következményét. Tehát ezek nem első csapásra szolgálnak, ezek inkább hiperszonikus, illetve interkontinentális ballisztikus rakéták

– magyarázta.

Ennek a fegyvernek, amely a hírek szerint akár egy hétig is a levegőben maradhat, a szakértő szerint az a célja, hogy ha egy esetleges eszkalálódó konfliktus esetén elindítják, utána napokig a levegőben maradva, később képes váratlan irányból, váratlan módon támadást indítani az atomtámadást kiváltó ország ellen.

Minden atomfegyverrel rendelkező országnak két szempontot kell figyelembe vennie, az egyik, hogy alkalomadtán első csapást tudjon mérni, ha úgy ítéli, hogy szükséges. A másik, hogy képes legyen második csapást végrehajtani, tehát el tudja rettenteni az esetleges támadókat attól, hogy atomfegyverrel csapást mérjenek rá.

Magáról a Burevesztnyik rakétáról relatíve keveset tudunk, az orosz kormányzat elég hatékonyan titkolta az ezzel kapcsolatos részleteket – mondta el Somkuti Bálint.

Annyit hoztak nyilvánosságra róla, hogy körülbelül 9 méter hosszú és egymegatonnás robbanófejjel van ellátva, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb város elpusztítására is képes.

A sebessége úgynevezett szubszonikus, tehát a hangsebesség alatti, ugye a cirkálórakéták általában olyan 1000 kilométer per órás sebességel repülnek, ami ennek a kategóriának felel meg. Ennél többet nem tudunk róla – tette hozzá.