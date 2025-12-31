A francia robbanásoktól Budafokig: amikor a pezsgő magyar üggyé vált

Kevés ital van, amelynek történetében egyszerre van jelen a hiba, a véletlen és a nemzeti ambíció. A pezsgő nem azért született, mert akarták, hanem mert nem tudták megfékezni.

Az első világháborúig Magyarországon összesen 23 településen gyártottak pezsgőt és nem volt ünnep nélküle (Fotó: fortepan/AR)

Széchenyi nyomában: hogyan lett a pezsgő magyar ügy?

A magyar pezsgő története 1822 márciusában kap lendületet, amikor Széchenyi István jó barátjával, Wesselényi Miklóssal Franciaországba utazott, és meglátogatta a Moët pezsgőgyárat. Az élmény olyan mély benyomást tett rá, hogy már itthon, a reformkor szellemi lázában, programadó gondolatokat vetett papírra:

Minden nemzetben van jó, van rossz; fogadjuk el a jót, ne eresszük be a rosszat. […] Franciának igyuk campaniai borát, s minekelőtte galambganéjjal sat. magunk is hamisítgatnánk önházunknál pezsgőbort, készítsük maga nemében miénket jobbá; mert ami ál és hamis, semmit sem ér, akárki mit mond is – s keressünk embert, aki igya.

Ebben a néhány sorban benne van a magyar pezsgőgyártás vágya, a minőség iránti makacs igény, és az a szemlélet, amely nem másolni akar, hanem tanulni, majd sajátot alkotni. De honnan is ered a franciák pezsgője, amit aztán nálunk is szeretett volna meghonosítani Széchenyi?

Buborékos bor: selejtből luxus

A pezsgő története természetesen nem Magyarországon kezdődött. A Franciaország északkeleti részén fekvő Champagne tartományban már jóval korábban ismerték a buborékos bort, igaz, eleinte inkább bosszúságot okozott, mint örömet. A hűvös éghajlat miatt az erjedés sokszor csak tavasszal fejeződött be itt, amikorra a már palackozott bor újra életre kelt, és szénsavat termelt. A palackok tehát gyakran felrobbantak, a bor zavaros volt, savanyú, és hosszú ideig hibásnak, selejtnek számított.

A legenda szerint a megoldást a XVII. század végén Dom Pierre Pérignon, a hautvillers-i bencés apátság pincevezetője találta meg, amikor parafadugóval zárta le a palackokat, és drótkengyellel rögzítette azokat, ami jobban zárt. Bár a készítés pontos módját sokáig titok övezte, a XVIII. századra a pezsgő divatos itallá vált, a XIX. században pedig egész Európát meghódította. Ami korábban gond volt, lassan erénnyé lett.