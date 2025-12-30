Idén többet költenek a magyarok a belföldi szilveszterezésre

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. A foglalások többsége rövid, néhány napos pihenésre szól, miközben a vendégek egyre tudatosabban választanak szállástípust és programkínálatot – számolt be lapunknak a Szállás.hu.

Szilveszter környékén a páros utazások aránya meghaladja az 50 százalékot Fotó: Getty Images

Szilveszter idején ide utaznak a legtöbben

A portál mutatói szerint

szilveszter környékén a legtöbb foglalás Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett, de erős kereslet mutatkozott Gyula, Hajdúszoboszló és Sárvár iránt is. A toplistán szerepel továbbá Siófok, Miskolc, Debrecen, Zalakaros és Budapest.

Területi megoszlásban Észak-Magyarország vezeti a rangsort, ezt követi a Balaton térsége, majd a Dél-Alföld. A vendégforgalom jelentős része továbbra is a vidéki fürdővárosokhoz és történelmi központokhoz kötődik.

A foglalási adatok szerint a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották. A foglalások 27 százaléka vendégházba, 22 százaléka hotelbe, 13 százaléka panzióba szól, míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik.

Az oldalon foglalt páros utazások aránya meghaladja az 50 százalékot, miközben a vendégek harmada wellness-szolgáltatást is igénybe vesz. A páros utazásoknál az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak.

Ilyen hosszan maradnak és ennyit költenek a szilveszterezők

Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője szerint ez meglátszik a foglalások hosszán is, a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb. „Két éjszakára marad a szilveszteri vendégek 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egyéjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négyéjszakásoké 7 százalék, az ötéjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék”– összegezte.

Az üdülésre költött értékről is tájékoztatott a Szállás.hu, amely sokat változott tavaly óta.

Idén az év végi utazások 78 százalékánál a szállás költsége ugyanis 170 ezer forint alatti összeg, 12 százalékuké 170–270 ezer forint közé esik, míg nagyjából 9 százalékuké meghaladja a 270 ezer forintot.

Érdekesség, hogy egy éve ilyenkor a szilveszteri foglalások 62 százaléka még 100 ezer forint alatti, 28 százalék pedig 50 ezer forint alatti értékű volt, míg 34 százalék 50-100 ezer forint között mozgott.