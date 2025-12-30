Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Idén többet költenek a magyarok a belföldi szilveszterezésre

A szilveszteri időszakban is erős maradt a belföldi utazási kereslet: a Szállás.hu előfoglalási adatai szerint több vidéki város kiemelkedően teljesít, miközben a vendégek többsége néhány napos pihenést tervez, és jellemzően az elérhető árú, rugalmas szállásmegoldásokat részesíti előnyben. Érdekes, hogy idén jóval többet költenek a szilveszteri szállásra, mutatjuk, mennyit.

Gazsó Rita
2025. 12. 30. 12:16
LAB_4149 szilveszter
Felpörög a belföldi turizmus az év végére Fotó: Ladóczki Balázs
A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. A foglalások többsége rövid, néhány napos pihenésre szól, miközben a vendégek egyre tudatosabban választanak szállástípust és programkínálatot – számolt be lapunknak a Szállás.hu.

Szilveszter környékén a páros utazások aránya meghaladja az 50 százalékot  Fotó: Getty Images

Szilveszter idején ide utaznak a legtöbben

A portál mutatói szerint 

szilveszter környékén a legtöbb foglalás Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett, de erős kereslet mutatkozott Gyula, Hajdúszoboszló és Sárvár iránt is. A toplistán szerepel továbbá Siófok, Miskolc, Debrecen, Zalakaros és Budapest.

Területi megoszlásban Észak-Magyarország vezeti a rangsort, ezt követi a Balaton térsége, majd a Dél-Alföld. A vendégforgalom jelentős része továbbra is a vidéki fürdővárosokhoz és történelmi központokhoz kötődik.

A foglalási adatok szerint a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották. A foglalások 27 százaléka vendégházba, 22 százaléka hotelbe, 13 százaléka panzióba szól, míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik. 

Az oldalon foglalt páros utazások aránya meghaladja az 50 százalékot, miközben a vendégek harmada wellness-szolgáltatást is igénybe vesz. A páros utazásoknál az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak.

Ilyen hosszan maradnak és ennyit költenek a szilveszterezők

Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője szerint ez meglátszik a foglalások hosszán is, a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb. „Két éjszakára marad a szilveszteri vendégek 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egyéjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négyéjszakásoké 7 százalék, az ötéjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék”– összegezte. 

Az üdülésre költött értékről is tájékoztatott a Szállás.hu, amely sokat változott tavaly óta. 

Idén az év végi utazások 78 százalékánál a szállás költsége ugyanis 170 ezer forint alatti összeg, 12 százalékuké 170–270 ezer forint közé esik, míg nagyjából 9 százalékuké meghaladja a 270 ezer forintot.

Érdekesség, hogy egy éve ilyenkor a szilveszteri foglalások 62 százaléka még 100 ezer forint alatti, 28 százalék pedig 50 ezer forint alatti értékű volt, míg  34 százalék 50-100 ezer forint között mozgott.

Idén is számos hazai szálláshely nyújt szilveszterkor ünnepi programkínálatot. A szállásadók jelentős része gálavacsorával, élő zenével, ünnepi műsorokkal készül, miközben az önkormányzatok is koncertekkel, fényfestéssel és éjszakai fürdőzéssel várják az óévbúcsúztatókat.

Külföldre is sok magyar utazik, nem csupán év végén

A magyarok nem csak belföldre, külföldre is sokat utaznak és nem csupán az év utolsó napjaiban. Egy friss felmérésből az látszik, hogy a magyar utazók egyre tudatosabban terveznek repülős utakat és másként választanak úti célt, mint korábban. Bár a repülőjegy átlagára összességében alig változott egy év alatt, a hosszú távú utaknál már érezhető drágulás jelent meg.

A magyar utazók pedig alkalmazkodtak az árakhoz: nem feltétlenül kevesebbet utaznak, hanem átgondoltabban, hosszabb tervezéssel és gyakran más úti célokat választva ülnek repülőre – vélik utazási szakértők. A tervezésnél idén a hangsúly egyre inkább az utazások hosszára és az úti célok átrendeződésére helyeződött. Így 2025-ben nőtt az utak hossza: az 5-6 napos utazások aránya 25-ről 27 százalékra, a 7-10 napos tartózkodásoké 15-ről 16 százalékra emelkedett. 

