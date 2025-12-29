repülőjegyárakkülföldi utazásturizmus

Stabil árak, változó szokások: így repültek idén a magyarok

A magyar utazók egyre tudatosabban terveznek repülős utakat és másként választanak úti célt, mint korábban. A repülőjegy átlagára összességében alig változott egy év alatt, ugyanakkor a hosszú távú utaknál már érezhető drágulás jelent meg. A tervezésnél a hangsúly egyre inkább az utazások hosszára és az úti célok átrendeződésére helyeződött 2025-ben.

Gazsó Rita
2025. 12. 29. 16:32
Forrás: Airportal
A repülőjegyárak összességében nem szálltak el, de a távolabbi utakért már mélyebben kell a pénztárcába nyúlni – derül ki a Kiwi.com friss, a magyar utazók foglalásait elemző adataiból. Bár az átlagár enyhén csökkent, a számok jól mutatják, hol és milyen irányban változtak a költségek, és azt is, hogyan alakultak a magyarok repülési szokásai.

repülőjegy
A magyarok nem fizettek többet idén a repülőjegyekért 
(Fotó: Baranyi Róbert)

Ez derült ki a 2025-ös repülőjegy-vásárlásokról

A Kiwi.com elemzése szerint a magyar utazók által vásárolt repülőjegyek átlagára nagyjából 65 ezer forint volt, ami egy százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A rövid távú, 1500 kilométeren belüli utak ára ugyanakkor négy százalékkal emelkedett, míg a középtávú járatok díja gyakorlatilag változatlan maradt. 

A legnagyobb elmozdulás a hosszú távú utazásoknál látszik: a 4000 kilométernél távolabbi célállomásokra szóló jegyek átlagosan közel kilenc százalékkal drágultak.

Az év eddigi legdrágább foglalása egy észak-amerikai családi utazás volt, 14 ezer euróért, míg a legolcsóbb jegy mindössze 6,7 euróba került egy rövid thaiföldi belföldi járaton.

Az úti célokat tekintve továbbra is Európa dominál: Olaszország, Spanyolország és Görögország vezeti a listát, a városok között pedig Róma, Milánó és Barcelona a legnépszerűbb. A hagyományos európai célpontok mellett ugyanakkor egyre több magyar utazó választ távolabbi országokat is, különösen Ázsiában. 

  • Törökország, 
  • az Egyesült Arab Emírségek 
  • és Thaiföld számítanak a legkedveltebb ázsiai desztinációknak, 
  • miközben Közép-Ázsia több piaca – például Üzbegisztán és Kazahsztán – is látványos növekedést mutat.

Később terveznek, de tovább maradnak

A magyarok egyre tudatosabban szervezik az utazásaikat. A foglalások átlagosan 45,6 nappal az indulás előtt történnek, ami 13 nappal hosszabb, mint a Kiwi.com teljes nemzetközi átlaga. A legtöbben – 36 százalék – három héttel és két hónappal az utazás előtt vásárolják meg a jegyet.

Az utak hossza is nő: az 5-6 napos utazások aránya 25-ről 27 százalékra, a 7-10 napos tartózkodásoké 15-ről 16 százalékra emelkedett. Közben a magyarok már 133 országba jutottak el idén, két új desztinációval bővítve a korábbi listát.

Változott a foglalások időzítése

A Kiwi.com lapunknak arról számolt be, hogy érezhetően változott az utazások időzítése is. 

A magyarok átlagosan 45–46 nappal az indulás előtt vásárolják meg a jegyeiket, ami jóval hosszabb tervezési időszakot jelent, mint a nemzetközi átlag. A legtöbben három héttel és két hónappal az utazás előtt döntenek, és egyre gyakoribbak az 5-6, illetve a 7-10 napos utak is.

A foglalási szerkezetben szintén átrendeződés látszik. Bár az egyedül utazók továbbra is a legnagyobb csoportot alkotják, arányuk csökkent, miközben a családi foglalások száma egy év alatt több mint harmadával nőtt. A csoportos utazások is egyre népszerűbbek, ami arra utal, hogy a repülés nemcsak egyéni, hanem közös élményként is egyre fontosabb szerepet kap.

A Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere, Daniela Chovancová szerint mindez azt mutatja, hogy a magyar utazók alkalmazkodtak az árakhoz: nem feltétlenül kevesebbet utaznak, hanem átgondoltabban, hosszabb tervezéssel és gyakran más úti célokat választva ülnek repülőre.

