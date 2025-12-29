Stabil árak, változó szokások: így repültek idén a magyarok

A repülőjegyárak összességében nem szálltak el, de a távolabbi utakért már mélyebben kell a pénztárcába nyúlni – derül ki a Kiwi.com friss, a magyar utazók foglalásait elemző adataiból. Bár az átlagár enyhén csökkent, a számok jól mutatják, hol és milyen irányban változtak a költségek, és azt is, hogyan alakultak a magyarok repülési szokásai.

A magyarok nem fizettek többet idén a repülőjegyekért

(Fotó: Baranyi Róbert)

Ez derült ki a 2025-ös repülőjegy-vásárlásokról

A Kiwi.com elemzése szerint a magyar utazók által vásárolt repülőjegyek átlagára nagyjából 65 ezer forint volt, ami egy százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. A rövid távú, 1500 kilométeren belüli utak ára ugyanakkor négy százalékkal emelkedett, míg a középtávú járatok díja gyakorlatilag változatlan maradt.

A legnagyobb elmozdulás a hosszú távú utazásoknál látszik: a 4000 kilométernél távolabbi célállomásokra szóló jegyek átlagosan közel kilenc százalékkal drágultak.

Az év eddigi legdrágább foglalása egy észak-amerikai családi utazás volt, 14 ezer euróért, míg a legolcsóbb jegy mindössze 6,7 euróba került egy rövid thaiföldi belföldi járaton.

Az úti célokat tekintve továbbra is Európa dominál: Olaszország, Spanyolország és Görögország vezeti a listát, a városok között pedig Róma, Milánó és Barcelona a legnépszerűbb. A hagyományos európai célpontok mellett ugyanakkor egyre több magyar utazó választ távolabbi országokat is, különösen Ázsiában.

Törökország,

az Egyesült Arab Emírségek

és Thaiföld számítanak a legkedveltebb ázsiai desztinációknak,

miközben Közép-Ázsia több piaca – például Üzbegisztán és Kazahsztán – is látványos növekedést mutat.

Később terveznek, de tovább maradnak

A magyarok egyre tudatosabban szervezik az utazásaikat. A foglalások átlagosan 45,6 nappal az indulás előtt történnek, ami 13 nappal hosszabb, mint a Kiwi.com teljes nemzetközi átlaga. A legtöbben – 36 százalék – három héttel és két hónappal az utazás előtt vásárolják meg a jegyet.

Az utak hossza is nő: az 5-6 napos utazások aránya 25-ről 27 százalékra, a 7-10 napos tartózkodásoké 15-ről 16 százalékra emelkedett. Közben a magyarok már 133 országba jutottak el idén, két új desztinációval bővítve a korábbi listát.