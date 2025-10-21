idegenforgalomrepülőjegyárakúti cél

Az őszi szünetben beveszik a magyarok Egyiptomot

Rekordszámú magyar indul útnak az őszi szünetben, amely évek óta a második legfontosabb utazási időszak a magyarok körében. Nő a külföldre utazók száma, a legnépszerűbb úti cél Barcelona, Sarm el-Sejk, Páfosz, Brüsszel és Párizs. Ilyen árakon lehet most repülőjegyet kapni az őszi szünetre.

Gazsó Rita
2025. 10. 21. 18:59
Forrás: kiwi.com
Idén egészen hosszúra nyúlik az őszi szünet, október 23-tól november 2-ig tart. Talán ennek is köszönhető, hogy nemcsak a belföldi utak aránya nő meg ezekben a napokban, de rengetegen indulnak el külföldre is – számolt be lapunknak az egyik utazásszervező portál, amely arról is tájékoztatott, hogy az idei őszi szünidő egyértelmű nyertese Egyiptom a magyarok úti célját tekintve.

őszi szünet Barcelona
A magyarok körében Barcelona a legnépszerűbb az idei őszi szünetben. Fotó: Kiwi.com

A Kiwi.com lapunknak jelezte, hogy portáljukon keresztül 28 százalékkal több repülőjegyet vettek a magyarok erre az időszakra, mint tavaly ugyanekkor. 

A repülővel utazók az őszi szünetben átlagosan 5,3 napot töltenek választott úti céljukon, de sokan kihasználják a hosszú szünetet, hiszen tízből négyen négy–tíz napos vakációra repülnek el.

Bár adataik szerint az utazók többsége, pontosan 83 százaléka továbbra is európai úti célt választ,  az őszi szünetben többen utaznak Ázsiába és Afrikába, mint a nyári hónapokban. Ebből is következik, hogy magasabb a közepes, azaz 1500 és négyezer kilométer közti távolságokra és a még ennél is messzebbre repülők aránya, mint nyáron.

A legtöbben a nemzeti ünnepen szállnak repülőre, október 23-a után 22-e a második legnépszerűbb nap a repülős utazás megkezdésére a magyarok körében. 

Az őszi szünetben igen népszerű Marokkó is. Fotó: Shutterstock

A városok közül a magyarok körében

a legnagyobb népszerűségi ugrást Sarm el-Sejk tudhatja magáénak, ahová több mint ötszörösére nőtt a foglalások száma. Közel duplájára nőtt még a Kiwi.com-on keresztül az őszi szünetben a ciprusi Páfoszra utazók száma, és Brüsszelbe és Párizsba is többen repülnek, mint tavaly ugyanekkor,

de Bécsből is sok magyar repül – tájékoztatott Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere. Hozzátette: Hurghada például a célállomások listájának élén szerepel, ami szintén a melegebb desztinációk iránti növekvő érdeklődést mutatja.

A trendek azt jelzik, a magyar utazók egyre inkább választanak távolabbi úti célokat, Egyiptom és Marokkó most kifejezetten népszerűek. Daniela Chovancová szerint az őszi időszak ideális ezek felfedezésére, hiszen a repülőjegyek árai kedvezőbbek, az időjárás kellemes, és a nyári tömeg is elkerülhető. Az utazási szokások alapján jól látszik, hogy az őszi szünet ma már sok család és fiatal pár számára a második nyaralási szezon lett – mondta. 

Ezek a magyarok legfőbb őszi repülős úti céljai:

  • Spanyolország,
  • Olaszország,
  • Egyesült Királyság,
  • Görögország,
  • Portugália,
  • Törökország,
  • Németország,
  • Franciaország,
  • Málta,
  • Egyiptom.

Nagyot nőtt a népszerűsége a listán is szereplő Egyiptom mellett Hollandiának, Belgiumnak, Lengyelországnak, Svájcnak, Marokkónak és Bulgáriának. A legnépszerűbb városok között ősszel Barcelonát, Londont, Rómát, Milánót, Máltát, Athént, Tenerifét, Barit, Alicantét és Malagát találhatjuk.

A vizsgált időszakban 

a repülőjegyek átlagára 180 euró, azaz nagyjából hetvenezer forint volt. A rövidebb, azaz 1500 kilométeren belüli utak esetében 134,4 eurót, forintban mintegy 152 ezret fizettek az utasok, a közepes, azaz 1500 és négyezer kilométer közti utakra 199,4 eurót, vagyis csaknem 78 ezer forintot, a hosszabb, azaz négyezer kilométernél távolabbi úti célokra szóló utakért pedig 569,5 eurót, vagyis 222 ezer forintot kértek a repülőjegyekért fejenként.

Az idei őszi szünetre a tavalyi árakhoz képest viszonylag kisebb mértékben emelkedtek a repülőjegyárak, átlagosan csaknem 12 százalékkal kellett többet fizetnie az utasoknak, ám az idei nyárhoz mérten mindössze 4,5 százalékot drágult a jegyár – tudtuk meg a társaságtól.

