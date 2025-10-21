Idén sem veszített varázsából az őszi szünet, ide látogatnak a magyarok a hosszú hétvégén

Az október 23-ával kezdődő hosszú hétvége és az őszi szünet továbbra is a belföldi utazások egyik csúcspontja, amelyet a foglalási adatok is megerősítenek. Idén is megtelnek a legnépszerűbb hazai turisztikai városok, a magyarok idén is többségében rövid, 2-3 éjszakás kikapcsolódásokat terveznek, jellemzően középkategóriás hotelekben vagy apartmanokban. Az őszi utazásoknál egyre nagyobb szerepet kap a wellness, a kényelmi szolgáltatások iránti igény pedig tovább nőtt.

Fotó: Shutterstock

Ezek a hosszú hétvége legkedveltebb úti céljai

A Szallas.hu friss szállásfoglalási adatai szerint az őszi utazásoknál

top 10 úti cél továbbra is Eger, Budapest, Miskolc, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron. A régiók közül Észak-Magyarország áll az élen, ahová az összes belföldi foglalás mintegy ötöde irányul, ezt követi a Balaton térsége, Budapest és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl.

A foglalások 26 százaléka Észak-Magyarországra szól, míg Nyugat-Dunántúl 14, a Balaton környéke pedig 13 százalékos arányt képvisel.

A magyar utazók jellemzően rövidebb pihenésekre indulnak ősszel: a foglalások 40 százaléka két, 37 százaléka három éjszakára szól. Az egy éjszakás kikapcsolódásokat a vendégek ötöde választja, míg a hosszabb, négy vagy több éjszakás tartózkodások mindössze 5-10 százalékot tesznek ki.

A szállástípusok között a hotelek és az apartmanok fej fej mellett vezetnek:

előbbiek 29, utóbbiak 28 százalékkal részesednek a foglalásokból. A vendégházak 24-25 százalékkal állnak a harmadik helyen, míg a panziók 13 százalék körül mozognak. Az utazók harmada kér étkezést is, jellemzően reggelit vagy félpanziót. A három- és négycsillagos szállodák a legnépszerűbbek, a hotelfoglalások több mint fele négycsillagos helyszínre szól.

A vendégek árérzékenyek és tudatosak

A belföldi vendégek továbbra is árérzékenyek, ugyanakkor a többség hajlandó fizetni a magasabb komfortért.

A foglalások közel fele, 46 százaléka 70 ezer forint alatti értékű,

40 százalék 70 és 170 ezer forint között mozog,

míg a 170 ezer forint feletti foglalások aránya 10-15 százalékot tesz ki.

A szállodai vendégek körében a félpanzió és a négycsillagos kategória a legkeresettebb. Az ellátást választók 95 százaléka reggelit vagy félpanziót kér, utóbbi 57 százalékos aránnyal vezeti a listát. A szállodai vendégek fele 70–170 ezer forint közötti összeget költ, minden ötödik foglalás viszont már meghaladja a 170 ezer forintos határt.