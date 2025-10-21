idegenforgalomSZÉP-kártyahosszúhétvégeszállásfoglalásőszi szünet

Idén sem veszített varázsából az őszi szünet, ide látogatnak a magyarok a hosszú hétvégén

Az őszi utazások továbbra is kiemelten népszerűek: a hosszú hétvége és az őszi szünet idején szinte minden magyar régió felélénkül. Nem csak a szállásfoglalások erősödnek, megnő a Szép-kártya szerepe is. Az adatok alapján a magyarok legszívesebben Budapestet, Egert és Gyulát választják a következő hosszú hétvége helyszínéül.

2025. 10. 21. 5:45
Az október 23-ával kezdődő hosszú hétvége és az őszi szünet továbbra is a belföldi utazások egyik csúcspontja, amelyet a foglalási adatok is megerősítenek. Idén is megtelnek a legnépszerűbb hazai turisztikai városok, a magyarok idén is többségében rövid, 2-3 éjszakás kikapcsolódásokat terveznek, jellemzően középkategóriás hotelekben vagy apartmanokban. Az őszi utazásoknál egyre nagyobb szerepet kap a wellness, a kényelmi szolgáltatások iránti igény pedig tovább nőtt.

Fotó: Shutterstock

Ezek a hosszú hétvége legkedveltebb úti céljai

A Szallas.hu friss szállásfoglalási adatai szerint az őszi utazásoknál

top 10 úti cél továbbra is Eger, Budapest, Miskolc, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron. A régiók közül Észak-Magyarország áll az élen, ahová az összes belföldi foglalás mintegy ötöde irányul, ezt követi a Balaton térsége, Budapest és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl.

A foglalások 26 százaléka Észak-Magyarországra szól, míg Nyugat-Dunántúl 14, a Balaton környéke pedig 13 százalékos arányt képvisel.

A magyar utazók jellemzően rövidebb pihenésekre indulnak ősszel: a foglalások 40 százaléka két, 37 százaléka három éjszakára szól. Az egy éjszakás kikapcsolódásokat a vendégek ötöde választja, míg a hosszabb, négy vagy több éjszakás tartózkodások mindössze 5-10 százalékot tesznek ki.

A szállástípusok között a hotelek és az apartmanok fej fej mellett vezetnek: 

előbbiek 29, utóbbiak 28 százalékkal részesednek a foglalásokból. A vendégházak 24-25 százalékkal állnak a harmadik helyen, míg a panziók 13 százalék körül mozognak. Az utazók harmada kér étkezést is, jellemzően reggelit vagy félpanziót. A három- és négycsillagos szállodák a legnépszerűbbek, a hotelfoglalások több mint fele négycsillagos helyszínre szól.

A vendégek árérzékenyek és tudatosak

A belföldi vendégek továbbra is árérzékenyek, ugyanakkor a többség hajlandó fizetni a magasabb komfortért. 

  • A foglalások közel fele, 46 százaléka 70 ezer forint alatti értékű, 
  • 40 százalék 70 és 170 ezer forint között mozog, 
  • míg a 170 ezer forint feletti foglalások aránya 10-15 százalékot tesz ki.

A szállodai vendégek körében a félpanzió és a négycsillagos kategória a legkeresettebb. Az ellátást választók 95 százaléka reggelit vagy félpanziót kér, utóbbi 57 százalékos aránnyal vezeti a listát. A szállodai vendégek fele 70–170 ezer forint közötti összeget költ, minden ötödik foglalás viszont már meghaladja a 170 ezer forintos határt.

A Szallas.hu adatai alapján az őszi utazások harmada wellness-szálláshelyre szól. A legnépszerűbb fürdővárosok között Hajdúszoboszló, Siófok, Hévíz és Miskolc vezetik a sort. A wellnessezők 73 százaléka kér étkezést is, legtöbben félpanziós ellátással foglalnak. 

A wellness-foglalások felénél 70–170 ezer forint közötti a kosárérték, míg a 270 ezer forint feletti luxuspihenések aránya 9-10 százalékot ér el. 

A páros utazások aránya 56 százalék körül mozog, a családos foglalások pedig közel 30 százalékot tesznek ki.

Ismét előtérbe kerülhet a Szép-kártya

Az utazók egy jelentős része, ha megteheti, a kikapcsolódás finanszírozásánál él a Szép-kártyás fizetés lehetőségével, amelynek az őszi utazások idején is jelentős szerepe lehet. A Szép-kártya a nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek kártyáikról, ami 5,5 százalékal volt több az előző év azonos időszakához képest – számolt be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). 

A Szép-kártya-feltöltések összértéke idén augusztusban több mint 26,5 milliárd forintot tett ki. Így a Szép-kártya is hozzájárult ahhoz, hogy augusztusban közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában.

Augusztusban az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 160 ezer helyszínen használhatják Szép-kártyájukat, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

Idén új rekordot döntött meg a turizmus 

Különösen erős évet zárhat idén a hazai turizmus: az NTAK adatai azt mutatták, a magyarországi vendégforgalom 2025-ben már szeptember végén átlépte a 15 millió főt. A Központi Statisztikai Hivatalhoz (KSH) augusztus végéig beérkező számok is az ágazat sikerét igazolták vissza: idén január és augusztus között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké pedig 11 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit, összességében a turisztikai szálláshelyeken 2025. augusztus végéig 6,2 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint tavaly a KSH adatközlése szerint.

Várhatóan tovább erősíti majd a számokat a Visit Hungary őszi forgalomélénkítő kampánya is, amelynek részeként október 6. és november 30. között országszerte több száz kedvezményes ajánlat várja a belföldi utazókat. Most sem késő az őszi szünetre programot, szálláshelyet találni, amelyeket a Csodás Magyarország oldalon érhetik el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.



