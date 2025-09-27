SZÉP-kártyaNemzetgazdasági Minisztériumturizmus

Igazi jolly joker volt a Szép-kártya

A kormány a Szép-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, miközben a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 10:33
Fotó: Fehér Gábor
A Szép-kártya az idei nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek kártyáikról, ami 5,5 százalékal volt több az előző év azonos időszakához képest – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). 2025 augusztusában a Szép-kártya-feltöltések összértéke több mint 26,5 milliárd forintot tett ki. Így a Szép-kártya is hozzájárult ahhoz, hogy augusztusban közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában.

Augusztusban az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 160 ezer helyszínen használhatják Szép-kártyájukat, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb bevételt augusztusban is a balatoni szálláshelyek köszönhették a Szép-kártyának, ahol a belföldi szálláshelyi költések 9,8 százalékát ez a fizetőeszköz biztosította. Bevételeiket legnagyobb arányban a Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a Szép-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 16,3 százalékát Szép-kártyával egyenlítették ki. A szálláshelyi Szép-kártyás költések augusztusban Budapesten nőttek a legnagyobb mértékben, 26,1 százalékkal.

A fizetőeszköz a nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában közel 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt, ami a tavalyihoz képest 1 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma elérte a 7,3 milliót, ebből a belföldi vendégek közel 4 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken.

