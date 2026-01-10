forgalomkorlátozásHerceghalombehajtani tilos1-es főút

Nem lehet többé keresztülautózni egy Pest vármegyei településen

Behajtani tilos, kivéve célforgalom tábla került ki az 1-es útnál fekvő község bevezető útjaira. Mi az oka?

2026. 01. 10. 8:35
Fotó: Traffix.hu
Ha a Herceghalom mellett futó 1-es főútról a benzinkútnál található lámpás kereszteződésben kanyarodunk be a településre, “mindkét irányból behajtani tilos” tábla fogadja a járművezetőket, “kivéve célforgalom” kiegészítéssel – írta a Traffix.hu, vagyis az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület (ÉKKE) hibabejelentő oldala. Egy későbbi bejegyzésből az is kiderül, hogy a zsámbéki útról befordulva, illetve az 1-es útról az első bejáratnál lehajtva is ugyanilyen táblával lehet találkozni, vagyis Herceghalom tényleg virtuális zsákfaluvá minősíttette saját magát. 

Fotó: Traffix.hu

Az ÉKKE álláspontja szerint az áthajtási szándékkal behajtók szabálysértése a gyakorlatban ellenőrizhetetlen, és az sem szerencsés, hogy a táblák csak az utcákba befordulás után érzékelhetők, és már a biztonságos megforduláshoz is szabályt kell sérteni. Mint írták, felhívták az önkormányzat figyelmét az aggályos intézkedésre, de eddig nem érkezett válasz. Érdemes ugyanakkor azt is leszögezni, hogy a herceghalmi korlátozás az M1-es autópálya bővítésével van összefüggésben, a sztrádaépítés miatt rendszeressé vált dugók miatt megnőtt a forgalom az 1-es főúton is, és sokan kerülőt keresnek.

Mint Herceghalom önkormányzata tavalyi közleményében írja, “a módosításokra a településen megnövekedett teher- és gépjárműforgalom, valamint a lakóövezetek biztonságosabbá tétele érdekében került sor”, mégpedig november 1-i bevezetéssel. Amúgy a térségben, melybe a főváros felé jelentős napi ingázó forgalmat bonyolító Biatorbágy is beletartozik, az M1 felújítással kapcsolatban számos változtatást bevezetett a közútkezelő (MKIF). December 8-i beszámolójuk alapján az intézkedéscsomag részeként az 1-es főút Tatabánya és Budapest közti szakaszáról kitiltották a 7,5 tonna feletti teherautókat. 


 

