KRESZ-táblacélforgalomLakó-pihenő övezetVárakozni tilossebességkorlátozás

Egy KRESZ-tábla, amit rosszul ismerve naponta tízezrek szabálytalankodnak

Szaporodnak a lakó-pihenő övezetek, ám az előnyök mellett kellemetlen meglepetéseket is tartogathatnak.

2025. 11. 03. 9:01
Fotó: Székesfehérvár Megyei Jogó Város Önkormányzata
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre több kertvárosi – és nemegyszer lakótelepi – környezetben lakó ingatlantulajdonos, illetve képviselő kezdeményezi az önkormányzatnál a lakó-pihenő övezetté minősítést, azzal a jogos szándékkel, hogy megszabaduljon az átmenő forgalomtól, és gyalogosan (vagy rollerrel, kerékpárral) biztonságosabban járhassa a kis utcákat. Olyanok is akadnak, akit mindezek mellett lakásuk, házuk vagy nyaralójuk értéknövekedésében bíznak, hiszen a KRESZ 39/A paragrafusában szabályozott forgalomcsillapítás valóban kihat az ott lakók életminőségére. Ám mindez túl azon, hogy más utcákba tereli az átmenő forgalmat, a helyben élőkre nézve is kötelezettségekkel jár, ráadásul a kék KRESZ-tábla pontos előírásait kevesen ismerik pontosan. 

Korlátozott nagyságú, gyűjtőút és fontos közintézmények, illetve mezőgazdasági és ipari létesítmények nélküli, lakó- vagy üdülőfunkciójú területet lehet csak lakó-pihenő övezetté nyilvánítani
 Fotó: Deutsche Telekom

Először is, a lakó-pihenő övezetbe autóval csak az ott lakók, illetve az oda látogatók hajthatnak be – ez tehát a célforgalmat jelenti, amit azonban (matrica vagy más engedély híján) sokszor nehéz ellenőrizni és betartatni. A 3,5 tonna feletti járművek csak indokolt esetben hajthatnak be, ilyen a szemétszállítás, a buszjárat, a közműfenntartó, az övezetbe építőanyagot vagy bútort szállító teherautó stb. Mindegyik járműre 20 km/h-s maximális sebességet írnak elő, melyek túllépése egy-egy traffipaxfotó vagy baleset esetén komoly bírsággal járhat, és fokozottan ügyelni kell a kerékpárosokra, illetve gyalogosokra (különösen a gyermekre). Rendszerint egyenrangú kereszteződéseket alakítani ki a zónában, tehát jobbkézszabályt alkalmaznak.

Külön tábla hívhatja fel a figyelmet a jobbkézszabályra, olykor a rendőrség ellenőrizi a sebességet és a célforgalmat
 Fotó: Police.hu

Kár lenne szépíteni a valóságot, ezeket az előírásokat a kék tábla láttán nagyon sokan bizony naponta megszegik, nem véletlen, hogy egyes európai országokban már a 20 km/h-s karika is bekerült a kék tábla felső sarkába – a tudatlanságból vagy szándékosságból eredő átmenő forgalommal azonban nehéz mit kezdeni. Ám a java még hátravan, mégpedig a parkolásra vonatkozó előírások. Azokban a lakó-pihenő övezetekben (LPÖ), ahol nincs járda, várakozni csak az erre kijelölt helyen szabad. Magyarán, külön felfestés híján az ott lakók sem állhatnak meg a házuk előtt: vagy be kell állniuk a kertbe, vagy távolabbi parkolót kell keresniük.

Mindez természetesen a látogatóikra is igaz, aki pedig nem így tesz, azt a közterület-felügyelők akár mindennap megbírságolhatnák 15 600 forintra – akár az út szélén parkolnak, akár az eleve tilos zöldterületen megállást választják. Más kérdés, hogy erre a gyakorlatban viszonylag kevés esetben van példa, a Traffix.hu cikkében mutatott Buda-széli LPÖ-ben például szép számban állnak a kocsik az út szélén, ráadásul esélyes, hogy nem is a zónában lakókhoz tartoznak, hanem az eredeti funkcióval homlokegyenest ellentétben a zónát P+R parkolóként használó ingázókhoz. Ha nincs járda, a lakótelepi LPÖ-k toronyházaiban élők nem kevés járművének elhelyezése is kihívás lehet – ezen parkolási engedéllyel és a helyek optimális felfestésével lehet segíteni.  

Valójában tilalmak és figyelmeztetések sokaságát hordozza a kék KRESZ-tábla
Fotó: Budakörnyéki Közterület-felügyelet


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransz

Amikor minden pofon jó helyre megy!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu