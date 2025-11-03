Egy KRESZ-tábla, amit rosszul ismerve naponta tízezrek szabálytalankodnak

Egyre több kertvárosi – és nemegyszer lakótelepi – környezetben lakó ingatlantulajdonos, illetve képviselő kezdeményezi az önkormányzatnál a lakó-pihenő övezetté minősítést, azzal a jogos szándékkel, hogy megszabaduljon az átmenő forgalomtól, és gyalogosan (vagy rollerrel, kerékpárral) biztonságosabban járhassa a kis utcákat. Olyanok is akadnak, akit mindezek mellett lakásuk, házuk vagy nyaralójuk értéknövekedésében bíznak, hiszen a KRESZ 39/A paragrafusában szabályozott forgalomcsillapítás valóban kihat az ott lakók életminőségére. Ám mindez túl azon, hogy más utcákba tereli az átmenő forgalmat, a helyben élőkre nézve is kötelezettségekkel jár, ráadásul a kék KRESZ-tábla pontos előírásait kevesen ismerik pontosan.

Korlátozott nagyságú, gyűjtőút és fontos közintézmények, illetve mezőgazdasági és ipari létesítmények nélküli, lakó- vagy üdülőfunkciójú területet lehet csak lakó-pihenő övezetté nyilvánítani

Fotó: Deutsche Telekom

Először is, a lakó-pihenő övezetbe autóval csak az ott lakók, illetve az oda látogatók hajthatnak be – ez tehát a célforgalmat jelenti, amit azonban (matrica vagy más engedély híján) sokszor nehéz ellenőrizni és betartatni. A 3,5 tonna feletti járművek csak indokolt esetben hajthatnak be, ilyen a szemétszállítás, a buszjárat, a közműfenntartó, az övezetbe építőanyagot vagy bútort szállító teherautó stb. Mindegyik járműre 20 km/h-s maximális sebességet írnak elő, melyek túllépése egy-egy traffipaxfotó vagy baleset esetén komoly bírsággal járhat, és fokozottan ügyelni kell a kerékpárosokra, illetve gyalogosokra (különösen a gyermekre). Rendszerint egyenrangú kereszteződéseket alakítani ki a zónában, tehát jobbkézszabályt alkalmaznak.

Külön tábla hívhatja fel a figyelmet a jobbkézszabályra, olykor a rendőrség ellenőrizi a sebességet és a célforgalmat

Fotó: Police.hu

Kár lenne szépíteni a valóságot, ezeket az előírásokat a kék tábla láttán nagyon sokan bizony naponta megszegik, nem véletlen, hogy egyes európai országokban már a 20 km/h-s karika is bekerült a kék tábla felső sarkába – a tudatlanságból vagy szándékosságból eredő átmenő forgalommal azonban nehéz mit kezdeni. Ám a java még hátravan, mégpedig a parkolásra vonatkozó előírások. Azokban a lakó-pihenő övezetekben (LPÖ), ahol nincs járda, várakozni csak az erre kijelölt helyen szabad. Magyarán, külön felfestés híján az ott lakók sem állhatnak meg a házuk előtt: vagy be kell állniuk a kertbe, vagy távolabbi parkolót kell keresniük.